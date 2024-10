Vợ chồng chậm chạp ước 2 con trai thoát cảnh nhà xập xệ

Theo giới thiệu của đại diện UBND xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, phóng viên báo Dân trí đến thăm gia đình chị Đoàn Thị Trang (39 tuổi, ngụ ấp 3), hộ khó khăn về nhà ở được địa phương nhận định không có khả năng tự xây nhà.

Nhà chị Trang nằm trên mảnh đất trũng thấp cạnh ruộng lúa, hai bên là mương nước rộng. Nói là ngôi nhà nhưng thực tế chỉ như cái chòi nhỏ, nền đất, vách lá, rộng chừng 20m2.

Chúng tôi đến vào hôm trời mưa, nhưng anh Dương Hoài Linh (41 tuổi, chồng chị Trang) vẫn đang đi phụ hồ. Trong nhà chỉ có chị Trang và 2 đứa con trai. Ngôi nhà tranh chật chội, đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng hầu như không có gì đáng giá. Nền đất của ngôi nhà bị mưa tạt, đôi chỗ còn đọng nước, nổi bùn.

"Cưới nhau nhà chồng cho mỗi cái nền, vợ chồng tôi dựng nhà lá rồi ở vậy từ đó đến giờ. Cũng muốn con được ở trong cái nhà đẹp, nhưng chỉ biết ước", chị Trang vừa nói vừa cười.

Có người lạ đến nhà, chị Trang liên tục tỏ ra bối rối. Người phụ nữ này đứng ngồi không yên, ánh mắt như vừa trông ngóng gì đó, vừa lo lắng, miệng thường cười khiên cưỡng.

Chị Trang cho biết, vợ chồng chị cưới nhau năm 2013, cả hai đều nghèo, thất nghiệp. Sau đám cưới, vợ chồng không có ruộng vườn, không nghề nghiệp. 11 năm qua, anh Linh nuôi gia đình bằng thu nhập ít ỏi của công việc phụ hồ.

Vì không nhanh nhẹn nên anh thường là phương án chót khi đội thợ buộc phải thuê, tiền công cũng thấp. Chị Trang năm thì mười họa mới có người mướn dọn cỏ, đắp đất. Hai đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống gia đình càng thêm khốn khó.

Bé Dương Hoài Nam (8 tuổi, con trai út của chị Trang) được cán bộ địa phương giới thiệu là học khá. Trong nhà cũng treo nhiều giấy khen của cậu bé. Thật đáng thương, Nam lại bị bệnh về mắt từ lúc lọt lòng, càng lâu bệnh càng nặng.

Mắt của cậu thường xuyên bị chảy nước và không mở được như bình thường. Vì nhà quá nghèo nên vợ chồng chị Trang chỉ thường mua thuốc cho con dùng tạm, không thể đưa con đi bệnh viện chữa trị.

"Thương con lắm nhưng tiền ăn còn không đủ, không biết trông vào đâu để mà cho con đi khám bệnh", chị Trang nói rồi thở dài thườn thượt.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Trần Thanh Tâm, Phó chủ tịch UBND xã An Trường rất mong thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa biết đến, giúp gia đình chị Trang có cuộc sống tốt hơn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5338 xin gửi về:

