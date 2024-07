Cám cảnh cha già nuôi con tâm thần trong ngôi nhà dột nát

Theo giới thiệu của cán bộ xã Mỹ An Hưng B (huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp), chúng tôi đến ấp An Thuận thăm gia đình ông Nguyễn Văn Luông. Ông Luông năm nay 70 tuổi, đang nuôi con trai là anh Nguyễn Văn Cảnh (46 tuổi) bị bệnh tâm thần.

Ngôi nhà của ông Luông được dựng từ những cọc tre, quây lá tôn và lợp tôn. Cán bộ xã đứng từ bên ngoài gọi một lúc mới thấy ông cụ xuất hiện.

"Ông ấy bị lãng tai nặng", vị cán bộ giải thích. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với ông Luông kết thúc chóng vánh, vì ông cụ hầu như không nghe được gì.

Khi mọi người nói muốn được vào thăm anh Cảnh, ông Luông tỏ ra e ngại. "Cẩn thận, đứng xa ra, không nó đánh", ông Luông nói.

Bên trong ngôi nhà nhỏ tối om, có mùi ẩm mốc, gần như không có đồ đạc gì. Ngoài 2 chiếc giường cũ nát, khu bếp cũng chỉ có vài cái nồi, vài cái bát.

Thấy có người lạ, anh Cảnh tỏ ra bực bội khiến mọi người phải nhanh chóng ra ngoài.

Theo cán bộ địa phương, từ khi anh Cảnh phát bệnh, vợ anh đã bỏ đi. Gia đình ông Luông còn một người cháu trai, năm nay 21 tuổi. Cháu trai ông Luông là lao động tự do, thường đi làm mướn quanh vùng.

Thu nhập của cháu trai là nguồn sống cơ bản của gia đình ông Luông. Dù rất hiếu thảo nhưng cháu trai ông Luông lại không kiếm được nhiều tiền, vì vậy cuộc sống gia đình không thoát khỏi khó khăn.

Ông Trương Minh Quý, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng B cho biết, gia đình ông Luông là một trong những hộ khó khăn nhất ở xã, đặc biệt khó khăn về nhà ở.

"Thời gian qua, chính quyền xã đã vận động các đơn vị thiện nguyện giúp đỡ gia đình ông Luông xây dựng một căn nhà mới, tuy nhiên không thực hiện được vì gia đình không có khả năng đối ứng. Thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn ở địa phương", ông Quý nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240429 xin gửi về:

