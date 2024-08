Vợ chồng già bệnh tật triền miên ước có ngôi nhà mới, hết cảnh mưa dột

Bà Võ Thị Chấm (57 tuổi, ngụ ấp Phước Mỹ, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) dù tuổi chưa quá nhiều nhưng đã phải chống gậy để đi lại. Bà cũng không đi ra được khỏi cửa nhà vì ngoài sân không còn bàn ghế gì để bám víu.

Bà Chấm bị bệnh tim, bướu cổ, xương khớp, thoái hóa cột sống. Ba năm trước người phụ nữ còn bị ngã gãy xương đùi đến nay vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

Dù sức khỏe yếu, nhưng thường ngày bà Chấm vẫn phải chăm sóc chồng nằm một chỗ và đứa cháu ngoại 7 tuổi.

Ông Trần Văn Long (60 tuổi, chồng bà Chấm) bị nhiều bệnh, nhưng nặng nhất là viêm tụy. Bệnh đã tái phát nhiều lần, mỗi khi bệnh tái phát người đàn ông lại phải nằm bệnh viện cả tháng.

Xuất viện về nhà ông Long cũng luôn trong trạng thái kiệt sức, nằm một chỗ, di chuyển bằng xe lăn và cần người chăm sóc thường xuyên.

"Lần trước hẹn đoàn mình đến khảo sát một lần, nhưng lần đó chồng tôi đột ngột phát bệnh nên lên viện nằm đến nay mới được về", bà Chấm giải thích về sự thất hẹn lần trước.

Cũng theo bà Chấm, trước đây gia đình đã tiết kiệm được mấy chục triệu đồng, nhưng chỉ đủ cho ông Long đi viện lần đầu. Những lần ông Long nhập viện sau này, gia đình đều phải vay mượn rồi tằn tiện trả dần.

Gia đình bà Chấm có người con gái là chị Trần Thị Bé Hiện (35 tuổi) đã thôi chồng, mang theo con trai về ở với cha mẹ. Chị Hiện đi làm công nhân, tiền lương của chị gần như là thu nhập duy nhất của gia đình.

Nhà bà Chấm không có ruộng vườn, chỉ có căn nhà lá đã cũ nát, ọp ẹp. Cứ đầu mùa mưa, gia đình lại vá, dặm lại những chỗ ngôi nhà bị hỏng, không có tiền làm lại.

"Nghèo khó, bệnh tật, chỉ biết ước thôi chứ sao có tiền làm nhà được. Bao nhiêu năm nay gia đình tôi vẫn sống trong ngôi nhà lá này, mới đây có phủ tôn lên mái để khỏi mưa dột. Đồ đạc trong nhà cũng toàn xin về hay được người ta cho chứ không có tiền mua", bà Chấm ngậm ngùi.

Ông Võ Văn Phương, Bí thư ấp Phước Mỹ cho biết, gia đình bà Chấm thuộc hộ nghèo, là hoàn cảnh khó khăn nhất trong ấp và khó khăn bậc nhất trong xã. Thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, địa phương mong muốn hoàn cảnh của gia đình bà Chấm được mạnh thường quân gần xa biết đến, chia sẻ để vơi bớt phần nào khó khăn.

