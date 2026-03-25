Vinh danh báo Dân trí tại Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội

Ngày 24/3, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Đông Anh (TP Hà Nội) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội (25/3/2016 - 25/3/2026), nhằm ôn lại chặng đường hình thành, phát triển; khẳng định vai trò, vị trí của nghề công tác xã hội (CTXH) trong đời sống, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác này tại địa phương thời gian qua.

10 năm qua, Đông Anh chi trả bảo trợ xã hội hơn 320 tỷ đồng

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh cho biết, trong 10 năm qua (2016-2026), xã Đông Anh có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, kéo theo nhiều biến động về dân cư và các vấn đề xã hội.

Bà Nguyễn Thị Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh báo cáo kết quả 10 năm CTXH trên địa bàn xã Đông Anh (Ảnh: CTV).

Số lượng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã tính tới thời điểm hiện nay là 4.039 người, trong đó có 2.335 người cao tuổi và 1.704 người khuyết tật. Tổng số trẻ em trên địa bàn xã là 29.707 trẻ, trong đó có 2.700 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ năm 2020, xã không còn hộ nghèo. Số hộ cận nghèo giảm mạnh từ 616 hộ (năm 2016) xuống còn 85 hộ (năm 2026), chỉ chiếm 0,02%.

Trong 10 năm qua, công tác nhân đạo từ thiện được xã quan tâm, phát triển với nhiều thành tựu nổi bật. Xã đã ban hành 64 kế hoạch và nhiều nghị quyết chuyên đề; kiện toàn các ban, ngành, tổ công tác liên ngành về các lĩnh vực liên quan đến CTXH.

Các tập thể tiêu biểu trong lĩnh vực CTXH của xã Đông Anh được trao tặng Giấy khen (Ảnh: CTV).

Số kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã khoảng hơn 320 tỷ đồng. Hiện tại, kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng là hơn 3,3 tỷ đồng, trong đó trợ cấp người cao tuổi hơn 1,5 tỷ đồng và trợ cấp người khuyết tật hơn 1,8 tỷ đồng.

Người cao tuổi được tổ chức khám và tư vấn sức khỏe định kỳ hàng năm. 100% đối tượng bảo trợ xã hội được cấp bảo hiểm y tế theo quy định.

Các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực CTXH của xã Đông Anh được trao tặng Giấy khen (Ảnh: CTV).

Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức để triển khai các chính sách hỗ trợ về học tập, y tế, dinh dưỡng và đời sống. 100% trẻ em được cấp thẻ BHYT và tiêm chủng đầy đủ.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày CTXH Việt Nam, xã Đông Anh trao tặng 20 suất quà tới 20 học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 20 triệu đồng (Ảnh: CTV).

Đặc biệt, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn và các hộ gia đình chính sách đạt kết quả nổi bật. Trong 10 năm qua, xã Đông Anh đã thực hiện xã hội hóa và vận động các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 180 hộ gia đình với tổng số tiền là 14 tỷ đồng.

Báo Dân trí được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho hoạt động công tác xã hội

Qua 10 năm triển khai thực hiện CTXH trên địa bàn, có thể khẳng định, xã Đông Anh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật và mang tính bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho người dân.

Các đơn vị, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong 10 năm hoạt động CTXH tại xã Đông Anh được vinh danh (Ảnh: CTV).

Tại Lễ kỷ niệm, báo Dân trí vinh dự là 1 trong 17 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh vì có nhiều đóng góp trong 10 năm hoạt động CTXH của xã Đông Anh.

Trong 2 năm 2024-2025, từ sự ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí tổ chức trao tặng 503 thẻ Bảo hiểm y tế tới con của hội viên Chi hội Người mù Đông Anh và các Chi hội thuộc Hội Người mù TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thiềng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Anh tặng hoa tri ân đại diện báo Dân trí - một trong những đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong 10 năm hoạt động CTXH tại địa phương (Ảnh: CTV).

Ngày 11/2, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, tặng 400 suất quà trị giá 200 triệu đồng tới 400 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các hội viên thuộc Chi hội Người mù Đông Anh.

Đặc biệt, trong tháng 3, báo Dân trí đã viết bài kêu gọi bạn đọc hỗ trợ 2 gia đình đa khuyết tật ở địa phương với số tiền hơn 250 triệu đồng.

Những hoạt động nhân ái tại Đông Anh là tấm lòng của bạn đọc Dân trí cả nước hướng tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.