Chàng trai 4 lần phẫu thuật sọ não dần hồi phục

Hơn 253 triệu đồng giúp chàng trai 22 tuổi hồi sinh sau 4 lần phẫu thuật (Video: Hương Hồng).

Từ chỗ nằm bất động sau 4 lần phẫu thuật sọ não, sự sống mong manh như sợi chỉ, giờ đây, chàng trai Đỗ Văn Mạnh (SN 2004, trú tại xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ) đã có thể rời bệnh viện, trở về địa phương tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Hành trình ấy không chỉ được viết nên bằng nghị lực của gia đình, mà còn bởi sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ cùng những nhịp cầu nhân ái được kết nối kịp thời.

Ngày 24/3, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trao biển biểu trưng số tiền 211.065.407 đồng tới gia đình Mạnh.

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển trực tiếp vào tài khoản của anh Đỗ Văn Trường (bố của Mạnh), giúp gia đình có điều kiện duy trì điều trị cho em trong giai đoạn cam go nhất.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 211.065.407 đồng bạn đọc giúp đỡ tới anh Đỗ Văn Trường (bố của Mạnh) (Ảnh: CTV).

Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, anh Trường nghẹn ngào gửi lời cảm ơn: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, đặc biệt là các y, bác sĩ. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, chúng tôi không thể đi đến ngày hôm nay…”.

Anh Trường cho biết, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình anh còn được các nhà hảo tâm giúp đỡ trực tiếp hơn 42 triệu đồng (trong đó Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng). Đến nay, tổng số tiền gia đình anh Trường được giúp đỡ là hơn 253 triệu đồng.

Đỗ Văn Mạnh là hoàn cảnh trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ chàng trai 22 tuổi sau 4 lần phẫu thuật sọ não”, đã được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 7/2.

Trước đó, một tai nạn bất ngờ khiến Mạnh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải trải qua liên tiếp 4 ca phẫu thuật lớn. Suốt nhiều tháng, em nằm bất động trên giường bệnh, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và sự chăm sóc của người thân. Chi phí điều trị kéo dài, vượt quá khả năng chi trả, gia đình Mạnh từng lâm vào bước đường cùng.

Từ những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, những đêm trực trắng theo dõi từng chỉ số sinh tồn, đến việc điều chỉnh phác đồ điều trị qua từng giai đoạn… tất cả đã góp phần giữ lại sự sống mong manh cho chàng trai trẻ.

Bên cạnh đó, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành cầu nối thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng.

Sức khoẻ của Mạnh được cải thiện, em được chuyển tuyến dưới tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi bệnh nhân Đỗ Văn Mạnh nhận được sự quan tâm từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí, mà còn tiếp thêm niềm tin để gia đình và đội ngũ y bác sĩ nỗ lực đến cùng”.

Nhờ điều trị tích cực và sự hỗ trợ kịp thời từ cộng đồng, sức khỏe của Mạnh dần cải thiện, được xuất viện, trở về quê nhà để tiếp tục phục hồi chức năng. Một hành trình mới còn nhiều gian nan, nhưng giờ gia đình em đã có điểm tựa.

Trong câu chuyện của Mạnh, sự hồi sinh không đến từ một phép màu, mà là kết quả của nhiều bàn tay cùng nắm lại: bàn tay của bác sĩ trong phòng mổ, những người làm công tác xã hội âm thầm kết nối và bạn đọc Dân trí - những người đã không quay lưng trước một sinh mệnh đang bên bờ vực.