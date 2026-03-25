Sau biến cố, chàng trai 19 tuổi bắt đầu hành trình tìm lại tương lai (Video: Hương Hồng).

Ngày 24/3, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội trao biển biểu trưng số tiền 245.434.396 đồng tới gia đình em Trịnh Văn Thịnh (SN 2007, trú tại xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ em Thịnh qua tài khoản báo Dân trí và đã được kết chuyển trước đó tới tài khoản chị Lò Thị Lan (mẹ của Thịnh). Khoản hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí đã giúp em có cơ hội được phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong giai đoạn khó khăn nhất.

Nhớ lại quãng thời gian trước, chị Lò Thị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng. Những ngày ngồi bên giường bệnh, nhìn con nằm bất động đau đớn, chị gần như kiệt sức.

“Có lúc em nghĩ chắc phải buông tay… Nhưng rồi được mọi người giúp đỡ, gia đình lại có thêm hy vọng. Con trai em hôm nay có thể đứng dậy là nhờ ơn của rất nhiều người”, chị Lan nghẹn ngào.

Chàng trai 19 tuổi Trịnh Văn Thịnh nằm điều trị tại Khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sau tai nạn đa chấn thương (Ảnh: Hương Hồng).

Phía sau sự hồi phục của Thịnh là hành trình bền bỉ của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Từ ca phẫu thuật xử lý tổn thương phức tạp đến những ngày theo dõi, điều chỉnh phác đồ, hướng dẫn phục hồi chức năng, các y, bác sĩ đã kiên trì đồng hành cùng em.

Không chỉ tận tâm trong điều trị, các bác sĩ còn là điểm tựa tinh thần, giúp gia đình Thịnh không gục ngã trong những thời khắc tưởng chừng bế tắc nhất.

Song hành với đó, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, kết nối với báo Dân trí để lan tỏa câu chuyện của Thịnh. Từ đó, em nhận được sự chung tay quý báu từ bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Phóng viên Dân trí cùng bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 245.434.396 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình em Trịnh Văn Thịnh (Ảnh: CTV).

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Nhìn Thịnh hôm nay có thể tập đi, chúng tôi càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Mỗi sự giúp đỡ của bạn đọc không chỉ là chi phí điều trị, mà còn là niềm tin để gia đình và bệnh nhân không bỏ cuộc giữa những ngày khó khăn nhất”.

Sau ca phẫu thuật thành công và quá trình điều trị tích cực, sức khỏe của Thịnh đã có những chuyển biến rõ rệt. Em có thể tập đi bằng nạng, chân hồi phục tốt và đã được xuất viện về nhà để tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ cùng sự chung tay tiếp sức của bạn đọc Dân trí, Thịnh đã được phẫu thuật thành công và hồi phục tốt, có thể đi lại bằng nạng (Ảnh: Hương Hồng).

Trong hành lang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Thịnh lặng lẽ chống nạng, tập những bước đi đầu tiên. Mỗi bước còn chậm, còn đau, đôi vai gầy run lên theo từng nhịp nhấc chân, nhưng em vẫn nỗ lực tiến về phía trước.

Xung quanh, các y, bác sĩ và người thân dõi theo với ánh mắt đầy hy vọng. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng nạng chạm xuống nền gạch vang lên đều đặn, như từng nhịp hồi sinh của một cuộc đời vừa đi qua lằn ranh sinh tử.

Ít ai biết rằng, cũng tại nơi này, cách đây không lâu, Thịnh từng nằm bất động trên giường bệnh, đối diện với nguy cơ không thể đứng dậy. Từ một chàng trai khỏe mạnh, chờ ngày nhập ngũ, em đã có lúc tưởng như phải từ bỏ cả tương lai.

Thịnh đã đi lại được bằng nạng, chân hồi phục tốt và được xuất viện về nhà tiếp tục tập phục hồi chức năng (Ảnh: Hương Hồng).

Và giờ đây, những bước đi còn chưa vững ấy lại trở thành điều kỳ diệu. Một khởi đầu mới được viết nên từ nghị lực của chính em, cùng bàn tay tận tụy của các y, bác sĩ và những tấm lòng nhân ái đã không buông bỏ em trong những ngày gian nan nhất.

Hành trình phía trước của Thịnh vẫn còn dài, dù bước chân hôm nay còn chậm, nhưng đó là những bước đi của hy vọng. Trong từng nhịp bước ấy, luôn có bóng dáng của các thầy thuốc tận tâm, những người làm công tác xã hội thầm lặng và bạn đọc Dân trí - những người đã góp phần giữ lại đôi chân cho chàng trai trẻ.