"Nhờ bạn đọc, mẹ con tôi có tiền chữa bệnh, cháu ngoại không phải nghỉ học"

Ngày 21/5, phóng viên Dân trí đã có mặt tại xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp, để trao số tiền 134.021.797 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình cụ Trần Thị Thọ (72 tuổi).

Cụ Thọ là nhân vật chính trong bài viết "Mẹ tai biến, người phụ nữ mắt mờ, chân yếu bán vé số nuôi con học đại học", được đăng tải trên Dân trí vào ngày 16/4.

Phóng viên Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ tới hai mẹ con cụ Thọ (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của cụ Thọ đã chạm đến trái tim của đông đảo bạn đọc. Tổng số tiền ủng hộ mà cụ Thọ nhận được là gần 150 triệu đồng, bao gồm hơn 134 triệu đồng thông qua tài khoản báo Dân trí và hơn 10 triệu đồng do bạn đọc gửi trực tiếp tới gia đình .

Trong niềm xúc động, cụ Thọ chia sẻ với phóng viên rằng, số tiền này đã giúp cụ trang trải các khoản nợ nần từ chi phí điều trị bệnh của hai mẹ con trong thời gian qua. Đặc biệt, cháu ngoại của cụ sẽ không phải dang dở việc học hành, đảm bảo tương lai tươi sáng hơn.

"Tôi đã trả mỗi người vài chục triệu đồng và dành 30 triệu đồng cho cháu đóng học phí kỳ cuối để tốt nghiệp. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, mẹ con tôi có điều kiện đi bệnh viện tái khám, mua thuốc uống nên sức khỏe đã cải thiện đáng kể. Tôi vô cùng biết ơn những tấm lòng nhân ái đã kịp thời hỗ trợ gia đình tôi trong lúc nguy khó", cụ Thọ bày tỏ.

Bà Đỗ Yên Bình (48 tuổi), con gái cụ Thọ, cũng cho biết sức khỏe của bà đã khá hơn nhiều sau khi được thăm khám và điều trị bằng số tiền ủng hộ. Bà Bình, người từng phải chống nạng vì chân sưng phù, nay đã có thể đi lại mà không cần sự hỗ trợ.

Niềm vui lớn nhất của hai mẹ con lúc này là đã thoát khỏi cảnh nợ nần và sắp được chứng kiến em Đặng Quốc An (SN 2004) tốt nghiệp đại học.

"Còn số tiền hơn 100 triệu đồng vay vốn sinh viên đóng học phí cho con, Quốc An nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm kiếm tiền mau chóng trả hết các khoản vay. Thực sự, nếu không có bạn đọc Dân trí, gia đình tôi không biết xoay xở ra sao", bà Bình nghẹn ngào kể.

Mẹ con cụ Thọ đều mang nhiều chứng bệnh mãn tính trong người (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó, báo Dân trí đã thông tin về hoàn cảnh éo le của gia đình cụ Thọ. 5 năm trước, sau khi chồng mất vì bệnh tật, cụ Thọ phải bán căn nhà 16m2 và cùng con gái, cháu ngoại Đặng Quốc An (SN 2004) chuyển về sống trong căn trọ thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Cụ Thọ bị tai biến mạch máu não, mắc nhiều bệnh mãn tính như áp xe da, đái tháo đường, thoái hóa xương khớp. Bà Yên Bình cũng mang trong mình bệnh đường huyết biến chứng suy thận và mắt mờ, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mọi gánh nặng kinh tế đè lên vai bà Bình, người phụ nữ đơn thân bán vé số dạo để nuôi con trai và phụng dưỡng mẹ già. Dù cuộc sống bữa đói bữa no, bà Bình vẫn kiên quyết không để con thất học. Em Đặng Quốc An hiện là sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Mỗi tháng, con trai cụ Thọ gửi về 3 triệu đồng để trang trải thuốc men và ăn uống, nhưng vẫn không đủ. Cụ Thọ chỉ thương cho cháu ngoại học giỏi, siêng năng, có thể dang dở chuyện học hành vì gia cảnh nghèo túng. Sự giúp đỡ kịp thời từ cộng đồng đã thắp lên hy vọng cho gia đình cụ Thọ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.