Người phụ nữ góa bụa, mất một tay bật khóc ngày khánh thành nhà Nhân ái

"Có căn nhà, đời tôi thế là toại nguyện rồi!"

Ngày 19/5, báo Dân trí, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam).

Dự lễ khánh thành có Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Phòng công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam; nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện Miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí; cùng đại diện các phòng, ban, tổ chức đoàn thể địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình nhà Nhân ái tặng gia đình bà Hòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Công trình nhà Nhân ái tặng bà Nguyễn Thị Hòa được khởi công vào ngày 18/11/2025, sau khi căn nhà cũ của gia đình bị hư hỏng nặng do cơn bão Bualoi gây ra. Nhà có diện tích hơn 100m2, gồm phòng khách, 3 phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh khép kín.

Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 342 triệu đồng, trong đó độc giả báo Dân trí cùng nhà tài trợ hỗ trợ hơn 240 triệu đồng, Ban phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, Cục Viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) hỗ trợ 80 triệu đồng.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (Video: Hoàng Lam).

Sau gần nửa năm thi công, công trình đã hoàn thiện, bàn giao để gia đình bà Hòa đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Trần Duy Tuyên bày tỏ niềm vui khi công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, mang lại chỗ ở an toàn, vững chắc cho gia đình bà Hòa.

Hưởng ứng cuộc phát động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ, báo Dân trí đã triển khai xây dựng 261 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên cả nước. Căn nhà bàn giao cho gia đình bà Hòa hôm nay là công trình nhà Nhân ái thứ 9 được triển khai tại Nghệ An.

Công trình nhà Nhân ái với diện tích hơn 100m2, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, công trình vệ sinh khép kín, sân lợp mái che có tổng kinh phí xây dựng 342 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhà báo Trần Duy Tuyên gửi lời cảm ơn tới quý bạn đọc báo Dân trí, Cục Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an, Ban phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình ý nghĩa này.

Đại diện báo Dân trí khẳng định, công trình được hoàn thành đúng tiến độ, bàn giao hôm nay có vai trò rất lớn của chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và ban cán sự của xóm trong việc hoàn thiện hồ sơ, giám sát xây dựng. Đặc biệt hơn khi công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ.

Nhà báo Trần Duy Tuyên tin tưởng rằng, với căn nhà đầy ắp nghĩa tình này, bà Hòa và gia đình sẽ yên tâm sinh sống, lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện Miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí, phát biểu tại lễ khánh thành (Ảnh: Hoàng Lam).

“Hồi trước lũ lụt, tôi chỉ dám mơ ước có cái nền nhà cao hơn một tý. Bây giờ không chỉ có nền đất cao mà tôi còn có nhà cao, kiên cố, không phải lo mỗi khi mưa gió, bão lũ. Đời tôi thế là toại nguyện rồi! Có khi tôi thấy mình giàu rồi...”, bà Hòa bật khóc, nước mắt hòa lẫn nụ cười hạnh phúc trong ngày đặc biệt.

Mất một cánh tay do tai nạn, bà Hòa sớm chịu cảnh góa bụa, nuôi 2 con gái khôn lớn. Cô con gái thứ 2 tình duyên lỡ làng, mang 4 đứa con nhỏ về nương tựa mẹ. 6 con người cứ mỗi mùa mưa lũ, nước sông Lam dâng cao lại thấp thỏm âu lo. Cũng bởi vậy, cứ đến đợt mưa lũ, chính quyền địa phương lại cắt cử lực lượng, phương tiện để hỗ trợ bà Hòa cùng các cháu sơ tán đến nơi an toàn.

Niềm vui và sự xúc động của bà Hòa trong ngày trọng đại (Ảnh: Hoàng Lam).

Dưới mái nhà được xây đắp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia này, những lo âu, thấp thỏm ấy từ nay sẽ lùi xa...

Niềm vui như nhân lên khi trong lễ khánh thành, bà Hòa tiếp tục được đón nhận những món quà yêu thương, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hưng Nguyên Nam và lãnh đạo, giáo viên nhà trường nơi các cháu của bà đang theo học.

Nơi khởi đầu cho những ngày tháng bình an, ấm áp

“Căn nhà không chỉ là công trình bằng gạch, xi măng, mà hơn hết, đó là công trình của lòng nhân ái, của tinh thần "lá lành đùm lá rách", là món quà vô cùng ý nghĩa, mang đến cho gia đình bà Hòa một mái ấm che mưa, che nắng an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới, giúp gia đình có thêm động lực để ổn định cuộc sống.

Càng có ý nghĩa hơn khi công trình được khánh thành, bàn giao vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Phúc phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam gửi lời cảm ơn Ban Biên tập, phóng viên và quý bạn đọc báo Dân trí, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An cùng các nhà tài trợ đã luôn đồng hành, dành sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc đối với gia đình bà Hòa.

Ông Phúc khẳng định sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Ông cũng mong rằng, gia đình bà Hòa sẽ coi đây là nguồn động lực lớn để vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và giữ gìn, chăm sóc cho ngôi nhà luôn ấm áp, bền vững.

Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đây không chỉ là mái nhà che mưa chắn nắng mà còn là sự gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và mong muốn đồng hành của lực lượng công an đối với bà con nhân dân.

“Chúng tôi luôn xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Khi cuộc sống người dân ổn định, bình yên thì khối đại đoàn kết toàn dân càng được củng cố, tình quân dân, nghĩa đồng bào càng thêm gắn bó.

Công an xã Hưng Nguyên Nam cũng dành phần quà thiết thực tới bà Hòa và gia đình (Ảnh: Hoàng Lam).

Mong rằng ngôi nhà mới sẽ trở thành nơi khởi đầu cho những ngày tháng bình an, ấm áp và hạnh phúc hơn đối với gia đình, tiếp thêm niềm tin để các thành viên trong gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bình yên”, Thượng tá Nguyễn Tất Thắng chia sẻ.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An cũng đánh giá cao các hoạt động nhân ái, an sinh xã hội của báo Dân trí triển khai trên địa bàn trong thời gian qua. Thượng tá Nguyễn Tất Thắng mong muốn tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng báo Dân trí trong các chương trình nhân ái tiếp theo.