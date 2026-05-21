Người cha giao hàng hôn mê sau tai nạn, gia đình nghèo khó cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Trong phòng Hồi sức, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Cao Văn Đức (SN 1990, trú tại bản Sa Lắng, xã Phú Xuân, tỉnh Thanh Hóa) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Quanh giường bệnh là hàng loạt máy móc, thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ anh duy trì sự sống.

Khuôn mặt người đàn ông 36 tuổi đầy vết trầy xước, phù nề sau tai nạn. Hai chân bó bột trắng kín từ đùi xuống bàn chân. Tiếng máy monitor liên tục phát tín hiệu “tít, tít”, những nhịp tim nhấp nháy trên màn hình khiến người thân càng thêm thấp thỏm, lo lắng dõi theo từng hơi thở của anh.

Gặp nạn trên đường đi giao hàng, anh Đức bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Luôn túc trực bên giường bệnh, chị Hà Thị Khoa (SN 1992, vợ anh Đức) cúi xuống kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người chồng. Đôi mắt người phụ nữ hõm sâu sau nhiều đêm thức trắng.

Chốc chốc, chị Khoa lại ghé sát tai chồng gọi khe khẽ: “Anh ơi tỉnh đi anh ơi! Các con đang chờ anh ở nhà…”. Nói chưa dứt lời, người vợ nghẹn ngào bật khóc.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Khoa thổn thức kể, gia đình thuần nông nên chị chỉ biết canh tác trên mấy sào ruộng và loanh quanh việc nhà. Để lo cho gia đình, anh Đức ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ, làm thuê đến giao hàng.

Tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột gia đình khi anh đang “đầu tắt mặt tối” mưu sinh.

Bên giường bệnh của chồng, người vợ trẻ không giấu được sự đau đớn, bất lực… (Ảnh: Hương Hồng).

“Tối 20/4, có người gọi báo nhìn thấy chồng em nằm cạnh chiếc xe máy bên vệ đường. Em nhận tin mà bủn rủn chân tay. Em chạy đến nơi thì chồng đã được người đi đường tốt bụng đưa vào bệnh viện cấp cứu...”, chị Khoa khóc nấc.

Theo lời chị Khoa, ngoài 2 đứa con nhỏ, vợ chồng chị còn chăm sóc người mẹ tuổi cao và đứa cháu ruột mồ côi bố, mắc bệnh tan máu bẩm sinh, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Vì vậy, những đồng tiền công ít ỏi anh chị kiếm được gần như không đủ trang trải cuộc sống, gia đình luôn trong cảnh “ăn bữa sáng, lo bữa tối”.

Khi anh Đức gặp nạn, chi phí điều trị lớn khiến gia đình lập tức rơi vào cơn túng quẫn. Để cứu chồng, chị Khoa đã vay mượn hơn 100 triệu đồng.

Sau gần 1 tháng nhập viện, tính mạng của người bố 2 con vẫn hết sức nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

“Cũng vì quá lo lắng cho gia đình mà anh ấy kiệt sức nên ngã ra đường. Chồng em mà có mệnh hệ gì thì em không biết phải làm thế nào. Các bác cứu chồng em với!...”, người vợ trẻ chắp tay trước ngực khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đặng Hải Sơn, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Cao Văn Đức nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông”.

Nơi quê nhà, người thân anh Đức ngày đêm ngóng tin từ bệnh viện (Ảnh: CTV).

Bác sĩ Hải Sơn chia sẻ thêm, bệnh nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng với máu tụ nhu mô 2 bán cầu, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương chẩm 2 bên, vỡ xương đá bên phải. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy xương bàn chân phải. Hiện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, tiên lượng còn nặng, trong khi chi phí điều trị rất lớn.

“Chúng tôi được biết, gia đình bệnh nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì vậy, rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân”, bác sĩ Sơn bày tỏ.