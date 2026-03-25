Tiếng kêu cứu từ trái tim lỗi nhịp của bé gái 4 tuổi

Bi kịch ập đến bất ngờ

Bi kịch xảy ra vào tháng 5/2024, khi bé Trần Phan Thiên Ý (SN 2022) mới 20 tháng tuổi. Tối đó, chị Phan Thị Thùy Trinh (SN 1990, mẹ bé, tạm trú tại phường Tân Bình, TPHCM) đang đổ bánh xèo cho khách thì Thiên Ý chạy đến ôm chân mẹ. Chỉ ít phút sau, bé bất ngờ lịm đi, tay chân co giật, ngã khuỵu, mắt trợn trắng.

Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định bé bị thiếu máu nghiêm trọng, cơ thể gần như ngừng hoạt động nên chuyển gấp sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị tích cực.

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của bé vẫn rất nguy kịch. Nhiều cơ quan bị phù, bé không thể tự thở, rơi vào hôn mê sâu suốt 22 ngày đêm, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc.

Vượt qua cơn nguy kịch nhưng Thiên Ý mang di chứng não nặng nề (Ảnh: Tùng Nguyên).

Đã có những lúc tưởng chừng Thiên Ý không thể qua khỏi. Thế nhưng, như một phép màu, đúng vào thời điểm người thân gần như mất hết hy vọng thì Thiên Ý hồi tỉnh, có thể tự thở.

Sau hơn 1 tháng được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Thiên Ý dần hồi phục trong niềm vui vỡ òa của vợ chồng chị Thùy Trinh và anh Trần Quốc Duy (SN 1986).

Vượt qua cơn nguy kịch nhưng Thiên Ý phải mang di chứng não nặng nề: tay chân gồng cứng, mất thị lực, thường xuyên lên cơn động kinh...

Theo các bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến cơn đột quỵ là do Thiên Ý mắc bệnh cơ tim phì đại bẩm sinh, gây suy tim, khiến tim không đủ khả năng bơm máu nuôi cơ thể.

Lúc Thiên Ý bệnh nặng nhất cũng là lúc chị Trinh mang thai đứa con thứ 3, khó khăn chồng chất (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau gần 1 năm được mẹ đưa đi tập vật lý trị liệu, cơ thể Thiên Ý đã hồi phục, tay chân không còn bị gồng cứng, có thể vận động gần như bình thường. Thế nhưng, đôi mắt bé đã không nhìn thấy gì, trái tim lỗi nhịp, chứng động kinh ngày càng nặng. Mỗi lần lên cơn, bé lại co giật, đập đầu vào tường, tự cắn tay chân...

Chị Trinh cho biết, Thiên Ý cần cấy ghép máy tạo nhịp tim để dự phòng đột tử và lấy lại thị lực. Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

“Chỉ riêng cái máy tạo nhịp tim đã lên đến cả trăm triệu đồng, chưa kể đủ thứ chi phí khác. Chưa bao giờ vợ chồng em có được số tiền lớn như thế!”, chị Trinh nghẹn ngào.

Bé Thiên Ý có nguy cơ đột tử vì chứng phì đại cơ tim (Video: Tùng Nguyên).

Bất lực vì không có tiền lắp máy tạo nhịp tim cho con

Chị Trinh và anh Duy cùng quê (thường trú tại tổ 11, khu vực 4, phường Hương An, TP Huế), kết hôn năm 2013 và có 3 đứa con, Thiên Ý là bé thứ 2.

Học lớp 9, chị Tranh nghỉ học, đi làm đủ nghề, từ giúp việc nhà, công nhân may đến phụ bán hàng ở chợ Đông Ba... Còn anh Trần Quốc Duy vốn chậm chạp, chủ yếu làm các công việc lao động tay chân. Khi con đầu lòng được 2 tuổi, cuộc sống ở quê khó khăn, 2 vợ chồng quyết định đưa cả nhà vào TPHCM làm thuê.

Thời gian đầu, cả nhà phải ở nhờ trong phòng trọ của người quen. Chị Trinh vừa trông con vừa phụ quán cơm. Anh Duy làm phụ thợ sơn nước, nhưng chỉ được vài ngày, thợ sơn không gọi nữa vì công việc đòi hỏi nhanh nhẹn.

Sau đó, anh chuyển sang làm bảo vệ quán cà phê, song thường xuyên bị trừ lương vì làm mất đồ của khách. Khi xin vào làm bảo vệ tại một công ty, anh lại bị quỵt lương…

Anh Duy chậm chạp, không làm được công việc phức tạp (Ảnh: Tùng Nguyên).

Mãi sau, anh Duy mới tìm được công việc bảo vệ ổn định với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, khi Thiên Ý phát bệnh, anh buộc phải nghỉ việc để vào viện chăm con.

“Vợ chồng em làm dư được chút tiền, mua được cái xe máy cũ thì cuối năm 2019 nhà trọ bị cháy, mất sạch. Cả gia đình phải ở tạm ngoài vỉa hè suốt 1 tuần mới có tiền thuê nhà trọ khác.

Năm 2021, cuộc sống khó khăn vì dịch Covid-19. Hết dịch, làm đỡ chút thì bé Ý phát bệnh. Thời điểm ấy, em lại mang thai bé út. Em thật sự bất lực, không còn đường nào để đi!”, chị Trinh thở dài tâm sự.

Vợ chồng nghèo khó chật vật lo cho 3 con, đứa lớn nhất mới học lớp 6 (Ảnh: Tùng Nguyên).

Sau khi Thiên Ý ra viện, anh Duy đi làm phụ hồ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, anh bị đau khớp gối dữ dội, chân sưng to. Không dám đi khám vì sợ không có tiền chữa trị, anh cứ đau thì nghỉ, đỡ lại xin đi làm tiếp. Khi không còn việc phụ hồ, anh chuyển sang bốc vác, rồi nướng sườn cho quán cơm… miễn có việc để kiếm tiền.

Còn chị Trinh quán xuyến việc gia đình, từ cơm nước, chăm con đến đưa Thiên Ý đi điều trị. Tranh thủ giờ ăn, chị ra phụ bán quán cơm, mỗi ngày được trả khoảng 150.000 đồng cho hai buổi. Khi có đơn hàng xa, chị nhận giao cơm để kiếm thêm khoảng 100.000 đồng. Đến chiều, chị làm tạp vụ, rửa chén; tối lại lấy rau củ về bày bán trước phòng trọ.

Cuộc sống vất vả, chị Trinh không dám than phiền mà chỉ lo lắng không biết tìm đâu ra tiền để lắp máy tạo nhịp tim và chữa mắt tìm lại ánh sáng cho bé Thiên Ý...

“Cả năm nay, nhờ có bà con hàng xóm, anh chị chung dãy trọ, đồng nghiệp công ty chồng giúp đỡ, nhà em mới có tiền chữa bệnh cho con. Với thu nhập như hiện tại, vợ chồng em biết lấy đâu ra cả trăm triệu để lắp máy tạo nhịp tim cho con", chị Trinh nghẹn ngào.

Chị Trinh chỉ hy vọng có tiền lắp máy tạo nhịp tim cho con (Ảnh: Tùng Nguyên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Văn Sân, Tổ trưởng tổ 11 (khu vực 4, phường Hương An, TP Huế), xác nhận gia cảnh của anh Duy và chị Trinh rất khó khăn. Dù đi làm ăn xa, công việc của 2 vợ chồng không ổn định; khi trở về địa phương phải sống chung với cha mẹ trong điều kiện chật chội.

Ông Sân cho biết: “Bố mẹ anh Duy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu. Bà bị bệnh tim, phải nghỉ hưu sớm. Ông dù nhiều tuổi vẫn phải đi làm bảo vệ, mỗi tháng kiếm thêm 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Cả nhà ở trong căn hộ tập thể nhỏ, đến cái tivi cũng chưa có.

Theo ông Sân, mỗi khi có suất quà hay nhà hảo tâm đến hỗ trợ, địa phương đều ưu tiên giới thiệu hoàn cảnh cháu Thiên Ý. Tuy nhiên, những giúp đỡ đó vẫn chưa thấm vào đâu so với chi phí điều trị quá lớn của cháu.

"Chúng tôi rất mong các cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình cháu bé vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Sân gửi gắm.