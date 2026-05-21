Cụ ông hơn 80 tuổi xúc động khi được sống trong ngôi nhà mới
(Dân trí) - Được bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ, gia đình ông Long đã chuyển về ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Trong mái ấm mới, cụ ông hơn 80 tuổi không giấu được xúc động xen lẫn hạnh phúc.
Cựu chiến binh Hoàng Mai Long (trú thôn Trần Phú, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là nhân vật trong bài viết “Ông lão 80 tuổi gồng gánh 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹ”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.
Sức khỏe đã giảm sút bởi những vết thương cũ tái phát, nhưng trong ngày đón khách tới thăm ngôi nhà mới, ông Long vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Người cựu chiến binh xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng báo Dân trí và đông đảo bạn đọc hảo tâm.
“Vừa qua, gia đình tôi được báo Dân trí quan tâm, bạn đọc gần xa chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm”, ông Long xúc động nói.
Theo ông Long, ngôi nhà mới được xây dựng nhờ một phần ủng hộ của bạn đọc Dân trí. Toàn bộ số tiền 97.052.733 đồng bạn đọc hỗ trợ đã được báo Dân trí kết chuyển vào số tài khoản cá nhân của ông. Gia đình đã dùng số tiền đó để thanh toán công xây dựng.
“Lúc đầu, gia đình tôi không định xây nhà to như vậy. Nhưng được chính quyền địa phương cùng và bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, gia đình đã bàn bạc và quyết tâm làm. Dù hiện vẫn còn nợ, nhưng các thành viên trong gia đình luôn động viên nhau cố gắng lao động để trả dần”, ông Long tâm sự.
Ngôi nhà mới là nơi sinh sống của vợ chồng ông Long cùng 2 người con trai và 2 cháu nhỏ. Không gian rộng rãi trở thành nơi sum họp, quây quần của cả gia đình.
“Vừa rồi, gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới, tôi rất cảm động. Nhà cửa rộng rãi nên con cháu về sum vầy cũng thoải mái, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều”, người cựu chiến binh phấn khởi chia sẻ.
Lãnh đạo UBND xã Lục Yên cho biết, địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Long. Đồng thời, chính quyền địa phương ghi nhận và cảm kích trước sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, giúp gia đình ông Long có được mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.
Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, tiếng cười nói của con cháu vang lên rộn rã khiến niềm vui của người cựu chiến binh càng thêm trọn vẹn. Với ông Long, đó không chỉ là một ngôi nhà mới, mà còn là món quà nghĩa tình, là sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng dành cho gia đình mình.
Từ tháng 4/2024 đến nay, nhờ sự chung tay ủng hộ của bạn đọc, báo Dân trí đã phối hợp cùng các địa phương khởi công xây dựng 261 ngôi nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Trong đó đã khánh thành 239 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 60 phòng học; 32 công trình cầu, đường dân sinh; 100 nhà phao chống lũ; tổ chức 32 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, báo Dân trí luôn rất chú trọng đến các hoạt động tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; và hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…