Cụ ông hơn 80 tuổi xúc động khi được sống trong ngôi nhà mới

Cựu chiến binh Hoàng Mai Long (trú thôn Trần Phú, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là nhân vật trong bài viết “Ông lão 80 tuổi gồng gánh 2 cháu nội trong căn nhà cũ kỹ”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng người cựu chiến binh (Ảnh: CTV Đình Tùng).

Sức khỏe đã giảm sút bởi những vết thương cũ tái phát, nhưng trong ngày đón khách tới thăm ngôi nhà mới, ông Long vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Người cựu chiến binh xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương cùng báo Dân trí và đông đảo bạn đọc hảo tâm.

Người cựu binh già hạnh phúc trong ngôi nhà mới (Video: CTV Đình Tùng).

“Vừa qua, gia đình tôi được báo Dân trí quan tâm, bạn đọc gần xa chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm”, ông Long xúc động nói.

Sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí cùng sự chung tay của chính quyền địa phương là động lực để gia đình ông Long quyết tâm xây dựng ngôi nhà mới (Ảnh: CTV Đình Tùng).

Theo ông Long, ngôi nhà mới được xây dựng nhờ một phần ủng hộ của bạn đọc Dân trí. Toàn bộ số tiền 97.052.733 đồng bạn đọc hỗ trợ đã được báo Dân trí kết chuyển vào số tài khoản cá nhân của ông. Gia đình đã dùng số tiền đó để thanh toán công xây dựng.

“Lúc đầu, gia đình tôi không định xây nhà to như vậy. Nhưng được chính quyền địa phương cùng và bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ, gia đình đã bàn bạc và quyết tâm làm. Dù hiện vẫn còn nợ, nhưng các thành viên trong gia đình luôn động viên nhau cố gắng lao động để trả dần”, ông Long tâm sự.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ từ bạn đọc báo Dân trí, gia đình ông Long đã vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà khang trang (Ảnh: CTV Đình Tùng).

Ngôi nhà mới là nơi sinh sống của vợ chồng ông Long cùng 2 người con trai và 2 cháu nhỏ. Không gian rộng rãi trở thành nơi sum họp, quây quần của cả gia đình.

“Vừa rồi, gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới, tôi rất cảm động. Nhà cửa rộng rãi nên con cháu về sum vầy cũng thoải mái, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn trước rất nhiều”, người cựu chiến binh phấn khởi chia sẻ.

Lãnh đạo UBND xã Lục Yên cho biết, địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình ông Long. Đồng thời, chính quyền địa phương ghi nhận và cảm kích trước sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, giúp gia đình ông Long có được mái ấm kiên cố, ổn định cuộc sống.

Ông Hoàng Mai Long và vợ trước hiên ngôi nhà mới (Ảnh: CTV Đình Tùng).

Trong ngôi nhà mới còn thơm mùi sơn, tiếng cười nói của con cháu vang lên rộn rã khiến niềm vui của người cựu chiến binh càng thêm trọn vẹn. Với ông Long, đó không chỉ là một ngôi nhà mới, mà còn là món quà nghĩa tình, là sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng dành cho gia đình mình.