Khẩn trương hoàn thành 7 nhà Nhân ái tại Cao Bằng trước mùa mưa

Bảy hộ dân tại Cao Bằng sắp được dọn về nhà mới trước mùa mưa (Video: Đình Tùng).

Tấm lòng nhân ái giúp gia đình vùng lũ Cao Bằng an cư

Ngày 20/3, báo Dân trí phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập kiểm tra tiến độ xây dựng 7 ngôi nhà Nhân ái tại xóm Bản Làng, xã Độc Lập, tỉnh Cao Bằng.

Xã Độc Lập bố trí giúp 7 hộ dân tái định cư tại khu đất cao, bảo đảm an toàn (Ảnh: Đình Tùng).

Hoàn cảnh khó khăn của các gia đình đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Bảy hộ dân ở Cao Bằng sập nhà do bão lũ mong giúp đỡ để làm lại từ đầu”. Để nhanh chóng giúp 7 gia đình sớm ổn định cuộc sống, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích nguồn Chương trình Nhân ái, hỗ trợ xây nhà.

Tổng số tiền hỗ trợ 7 gia đình là 420 triệu đồng, do bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ. Bên cạnh đó, địa phương hỗ trợ gia đình anh Hoàng Văn Mỳ 60 triệu đồng; hộ anh Vương Văn Máng 30 triệu đồng để có thêm kinh phí làm nhà.

Ngày 12/12/2025, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cùng cấp ủy, chính quyền xã Độc Lập đã tổ chức Lễ khởi công xây nhà Nhân ái tặng 7 hộ dân bị sập nhà do bão số 10 và 11.

Ngôi nhà của gia đình chị Trương Thị Mỵ được hoàn thiện sớm nhất (Ảnh: Đình Tùng).

Hiện tại, ngôi nhà của gia đình chị Trương Thị Mỵ (SN 1983) đã hoàn thành. Công trình khởi công trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, được hoàn thành sau 2 tháng, gồm phòng khách, 1 phòng ngủ và khu bếp.

Chị Mỵ cho biết, tổng kinh phí xây ngôi nhà hơn 120 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ 60 triệu đồng, phần còn lại vợ chồng anh vay ngân hàng và người thân để hoàn thiện ngôi nhà. “Gia đình còn bán thêm một con bò để góp đủ tiền xây nhà”, chị Mỵ kể.

Vợ chồng chị Trương Thị Mỵ trước ngôi nhà mới (Ảnh: Đình Tùng).

Sống trong ngôi nhà mới vững chãi, kiên cố, cuộc sống của gia đình chị Mỵ đã dần ổn định. “Có ngôi nhà này, nếu nước ngập hay bão lũ đến, chúng tôi đỡ khổ rất nhiều rồi!”, chị Mỵ bộc bạch.

Nhờ tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, gia đình chị Mỵ đã có động lực để mạnh dạn vay mượn, bán bò, rời vùng tiềm ẩn rủi ro thiên tai và xây nhà kiên cố tại nơi an toàn. Theo chị Mỵ, đây là bước đệm để gia đình cố gắng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phấn đấu hoàn thành nhà Nhân ái trước mùa mưa

Theo lãnh đạo xã Độc Lập, dự kiến ban đầu, 7 ngôi nhà Nhân ái sẽ hoàn thành sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên tiến độ bị kéo dài. Sáu ngôi nhà còn lại đang được xây dựng khẩn trương, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm nay.

Các hộ khẩn trương thi công, dự kiến, tháng 6 khánh thành 7 nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Theo anh Vương Văn Ca (SN 1991, một trong 7 hộ dân được hỗ trợ xây nhà Nhân ái), tiến độ thi công chậm là do thiếu nhân công, đội thợ phụ trách chỉ có 8 người.

“Mọi người đều đi làm công trình, một số thì làm ở công ty nên không có thợ làm. Vì vậy, ai ở nhà thì tranh thủ giúp nhau”, anh Ca chia sẻ.

Anh Vương Văn Ca chia sẻ về nguyên nhân tiến độ xây nhà bị kéo dài (Ảnh: Đình Tùng).

Bên cạnh đó, thời gian qua, giá nguyên vật liệu tăng mạnh khiến chi phí xây dựng đội lên. Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán thời tiết mưa nhiều, thợ không thể thi công liên tục. Hơn nữa, móng nhà cũng cần có thời gian hoàn thiện chắc chắn để đối phó với mỗi đợt bão lũ.

Chị Ngô Thị Bày (SN 1980), vợ anh Dương Văn Chinh (SN 1983), đang nỗ lực để hoàn thành ngôi nhà trước mùa mưa (Ảnh: Đình Tùng).

Tại buổi làm việc, đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập cùng đội thợ thi công đều bày tỏ quyết tâm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão để các gia đình sớm có mái ấm an cư.

Trưởng khối Nhân ái báo Dân trí cùng đại diện UBMTTQ Việt Nam xã Độc Lập kiểm tra tiến độ xây nhà Nhân ái và động viên các hộ dân (Ảnh: Đình Tùng).

“Thay mặt 7 hộ dân, tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để bà con làm nhà mới, tránh nắng, mưa và bão lũ”, anh Ca xúc động nói.