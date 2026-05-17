Ba đứa trẻ viết tiếp giấc mơ đến trường nhờ sự ủng hộ của bạn đọc

Về thôn Cốc Bó, xã Lục Yên (Lào Cai), hỏi thăm hoàn cảnh bà Mông Thị Rén (SN 1948), người dân nơi đây ai cũng thở dài xót xa. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được thảnh thơi an hưởng tuổi già, thì bà Rén lại đang gồng gánh trên vai cả tương lai của những đứa cháu thơ dại.

May mắn thay, sau khi hoàn cảnh của bà được đăng tải, sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí đã như một luồng sáng ấm áp rọi vào căn nhà tối tăm ấy.

Ba đứa trẻ viết tiếp giấc mơ tới trường (Video: Đình Tùng).

Bà Rén và các cháu là nhân vật trong bài viết “Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ đi”, do báo Dân trí đăng tải ngày 13/11/2025 trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái .

Sau khi bài viết được lan toả, hoàn cảnh bà Rén được các nhà hảo tâm, bạn đọc ủng hộ số tiền 214.624.966 đồng. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của bà Rén.

Khi thấy phóng viên trở lại thăm nhà, em Tằng Thị Khơi (SN 2012) rụt rè chia sẻ: “Em thấy vui lắm, em cảm ơn các bác bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình em. Trước đây bữa cơm chỉ có rau xanh với măng rừng, giờ bà đã có tiền mua thịt, cá cho chúng em ăn no để đi học”.

Nhìn các cháu ngon giấc sau bữa cơm đầy đủ hơn, bà Rén không giấu nổi sự xúc động. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để bà tiếp tục trụ vững.

Ngoài việc lo đủ ba bữa cho các cháu, bà Rén cũng sử dụng một phần tiền để sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.

"Tôi muốn làm con đường bê tông vào nhà, đổ xi măng đến cửa cho đỡ lầy lội. Ước mơ thì nhiều lắm, muốn làm lại cánh cửa đêm đến đỡ gió rét, mua cho cháu cái xe đạp điện để nó đi học bớt vất vả...", bà Rén tâm sự về những dự định sắp tới.

Bà dự tính sẽ trích một phần tiền giúp đỡ để sửa sang lại mái nhà, phần còn lại sẽ chắt chiu từng đồng để nuôi các cháu học hết cấp 3. Thế nhưng, áp lực vẫn còn đó khi khoản nợ ngân hàng 68 triệu đồng (từ ngày con trai và con dâu còn ở với nhau) vẫn đang đè nặng.

Điều mong mỏi lớn nhất của bà Rén lúc này là vận động được người con dâu đang đi làm ăn xa trở về. Bà bảo, bà sẽ trích tiền trả khoản nợ ngân hàng và sang sống với con trai cả. Bà sẽ giao lại ruộng vườn, nhà cửa cho con dâu để mẹ con được đoàn tụ.

Nghe bà nói, bé Khơi cũng sụt sùi: "Mẹ về, em cũng muốn ở với mẹ". Câu nói ngây thơ của đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm cha mẹ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Cái chết của người cột trụ trong gia đình đã để lại một khoảng trống quá lớn. Kể từ đó, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Căn nhà gỗ giờ đây đã mục nát, mái cọ dột nát khắp nơi. Mỗi khi mưa xuống, cả bà lẫn cháu lại lục đục tìm chỗ khô ráo để trú.

