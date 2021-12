Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết

Mấy ngày qua, trong ngôi nhà lụp xụp của ông Dương Văn Sơn (SN 1960, thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thỉnh thoảng lại có hàng xóm ra vào thăm hỏi khi nghe tin bệnh tình của ông cháu họ trở nặng nhưng phải về nhà vì không còn tiền điều trị.

Còn bà Nguyễn Thị Dần (vợ ông Sơn) không biết làm gì cứ chạy vào chạy ra, nước mắt ngắn dài thương chồng đang rên rỉ với từng cơn đau.

Cố gạt dòng nước mắt trên gò má nhăn nheo, người phụ nữ già yếu nghẹn ngào nói: "Ông bị ung thư tủy nhưng không còn đồng nào để ở lại viện nữa, mấy ngày này về nhà bệnh trở nặng thường xuyên lên cơn đau, mỗi lần thấy ông kêu van tôi chỉ biết nén nước mắt chạy ra ngoài".

Bà Dần kể, ông Sơn từng là quân tình nguyện ở chiến trường Campuchia, năm 1982, ông xuất ngũ trở về địa phương mang trên mình di chứng của bom đạn. Sau khi lập gia đình với bà, cả 2 có với nhau 4 người con (3 gái, một trai).

Là thương binh hạng 1/4 nhưng với phẩm chất của người lính, ông luôn hăng hái đi đầu trong phong trào sản xuất. Tuy nhiên, bệnh tật thường xuyên hành hạ, sống nơi mảnh đất khô cằn thường xuyên gặp thiên tai hạn hán nên kinh tế chẳng mấy khá giả. Dù cố gắng để con cái có tương lai nhưng rồi lần lượt những người con của ông bà phải bỏ học giữa chừng vào miền Nam làm công nhân, chật vật sống qua ngày.

Niềm hy vọng cuối cùng của ông bà dành cho người con trai út là anh Dương Văn Trọng (SN 1994), thế nhưng khi lập gia đình, sinh được con đầu là cháu Dương Phan Bảo Ngọc (SN 2017) chưa đầy một tuổi thì anh Trọng gửi lại cho ông bà cùng vợ ra Bắc Ninh làm công nhân.

Gánh nặng đè lên vai đôi vợ chồng già khi cháu Bảo Ngọc có biểu hiện mắt mờ, khó thở, thường xuyên lên cơn đau ở lồng ngực. Chắt góp, đưa cháu đi nhiều bệnh viện kiểm tra, vợ chồng ông Sơn tá hỏa với kết luận của bác sĩ cháu mắc bệnh cường giáp.

"Từ năm 2017 đến nay, mỗi tháng 2 lần chúng tôi cứ phải đưa cháu đi bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị với chi phí hàng chục triệu đồng. Thời gian đầu, mỗi tháng bố mẹ nó còn gom góp được vài triệu gửi về. Nhưng từ khi dịch bệnh với sinh cháu thứ 2, tiền ăn tiền trọ không đủ nên mọi chi phí điều trị cho Bảo Ngọc đều do vợ chồng tôi lo liệu", bà Dần chua xót kể.

Nỗi bất hạnh, éo le bệnh tật của đôi vợ chồng già chưa dừng lại ở đó, đầu 2021, ông Sơn thường xuyên lên cơn đau, ngất xỉu, cứ ngỡ là di chứng của vết thương cũ tái phát nên ông ở nhà cầm cự. Mấy tháng gần đây, bệnh tình ngày càng trở nặng, ông được đưa ra Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thăm khám thì phát hiện đã mang trong mình căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối.

Cầm tờ giấy kết luận của bác sĩ trên tay, bà Dần như chết lặng khi nỗi lo bệnh tật cho đứa cháu tội nghiệp chưa xong thì nay chồng mang trọng bệnh. Cố xoay xở cho ông Sơn ở viện được thêm một thời gian, khi mọi thứ trong gia đình đều bán hết, gia cảnh khánh kiệt, không còn chỗ vay mượn bà đành đưa ông về nhà chống chọi với từng cơn đau.

"Ông thì không biết chống chọi được bao lâu nữa, nhưng mấy tháng rồi Bảo Ngọc cũng chưa được đưa đi khám chữa, bệnh thêm trở nặng, bố mẹ nó cũng không xoay nổi tiền để về quê. Ông luôn mong mỏi cho đứa cháu tội nghiệp sẽ thoát khỏi nỗi đau bệnh tật, nhưng với gia cảnh hiện tại, không biết rồi cháu sẽ ra sao nữa", bà Dần cay đắng nói về nguyện vọng của chồng có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Ông Hà Huy Hùng - Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ cho biết, gia đình ông Sơn thuộc diện khó khăn, là hộ nghèo ở địa phương. Mặc dù ông Sơn có chế độ thương binh, chính quyền, các cấp đoàn thể thường xuyên quan tâm nhưng gia cảnh bệnh tật, già yếu nên khó vượt lên được số phận.

"Mong rằng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm cùng chung tay, chia sẻ để ông Sơn và cháu Bảo Ngọc có thêm kinh phí để chữa bệnh. Ông Sơn thì đã đành, nhưng cháu bé mới 5 tuổi đã phải gánh bệnh tật hiểm nghèo trong mình thì thật là xót xa", ông Hùng nói.

