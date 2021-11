Thương người đàn ông gặp nạn mù cả 2 mắt khi đi kiếm cơm nuôi con thơ

Trở về nhà sau gần một tháng điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên những vết thương khác trên cơ thể anh Vương Trọng Tú (sinh năm 1981, trú thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã dần hồi phục… chỉ riêng đôi mắt của anh là đã thật sự không còn nữa.

Từng là trụ cột một vai gánh vác từ cái ăn, cái mặt đến tương lai của con cái, thì nay đến việc ăn uống, đi lại anh Tú cũng phải nhờ sự trợ giúp của vợ và các con.

Hàng ngày anh Tú chỉ ngồi quanh quẩn ở một góc giường với cái radio cũ để nghe tin tức thời sự cho đỡ buồn. Thấy có khách đến nhà anh vội kêu lớn tiếng "Thảo ơi, Thảo ơi! có ai đến thăm này", rồi nhanh tay đưa đôi kính đen lên che đi đôi mắt mù lòa của mình, để người đối diện bớt sợ.

Trải lòng với phóng viên, anh Tú cho biết, vào năm 2008 anh đã kết duyên cùng chị Lê Thị Hải Thảo (sinh năm 1980) và lần lượt sinh được 2 con là Vương Lê Trọng Tuyên (sinh năm 2009) và Vương Thị Kim Tuyến (sinh năm 2013).

Do không được học hành đến nơi đến chốn nên để nuôi gia đình, anh Tú đi làm công việc phụ rồi sau này lên thợ hồ, còn chị Thảo ở nhà chăm con và kiếm thêm thu nhập bằng nghề đan nón thuê. Cuộc sống nhiều vất vả, nhưng anh chị luôn lo cho 2 con được ăn no, mặt ấm.

Thế rồi vào năm 2013, trong lúc đang làm thợ hồ, một cây đinh không may văng trúng vào mắt phải của anh Tú. Sau đó, anh được gia đình đưa vào Bệnh viện mắt TPHCM để chữa trị tốn gần 40 triệu đồng, nhưng vẫn không thể cứu nỗi, từ đó anh Tú mù vĩnh viễn mắt phải.

Trở về quê, anh Tú dần lấy lại tinh thần và tiếp tục hòa nhập cuộc sống. Ngày ngày người cha của 2 con nhỏ vẫn cần mẫn rời khỏi nhà lúc mặt trời còn chưa mọc và về nhà lúc trời đã tối om để làm thợ hồ nuôi các con thơ.

Đến tháng 9/2021 vừa qua, khi anh Tú trên đường đi làm về gặp trời mưa lớn, lại còn một mắt nên anh tự gây tai nạn. Sau cú ngã, anh Tú bị đa chấn thương như: vỡ xương mặt, nứt xương trán và xương hàm, đặc biệt là vỡ nhãn cầu trái. Thấy tình thế không thể cứu chữa, các bác sĩ đành phẫu thuật múc nhãn cầu trái, thế là anh Tú rơi vào cảnh mù luôn 2 mắt.

Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, anh Tú vui mừng khi biết được mình còn được sống tiếp trên cõi đời này. Thế nhưng, khi nhận được thông tin mắt trái đã không còn nữa anh đau đớn, tuyệt vọng.

"Khi biết từ nay mình không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, mọi thứ trong tôi đều sụp đổ, đau đớn, tuyệt vọng. Một cảm giác thật là khủng khiếp của đời người. Nhiều lúc tôi chỉ mong đây là một cơn ác mộng ở một giấc ngủ say, khi bừng tỉnh mọi thứ sẽ tiêu tan. Nhưng số phận nghiệt ngã thực sự đã lấy đi đôi mắt của tôi rồi" - tay nắm chặt anh Tú xúc động nói.

Chia sẻ thêm, anh Tú cho hay, những ngày về nhà không đêm nào anh được ngủ ngon giấc vì lo nghĩ với sự tàn phế của bản thân, rồi anh làm gì để nuôi các con nhỏ ăn học, làm gì để lo cho gia đình.

"Từng là trụ cột của gia đình nay mình trở thành người tàn phế, từ cái ăn, cái mặc đến cả việc đi vệ sinh cũng phải nhờ vợ con phụ giúp, nên từ ngày ở bệnh viện về không đêm nào mình ngủ được ngon giấc. Khi mình nằm xuống là nghĩ về tương lai của 2 đứa con. Nếu mình cẩn thận hơn một tý thì đâu ra nông nỗi này" - anh Tú giọng nghẹn ngào nói.

Sau khi anh Tú gặp nạn, thì từ miếng ăn, cái mặc, tiền học hành cho 2 con đều phụ thuộc vào 60.000 - 70.000 đồng tiền công đan nón một ngày của chị Thảo, nên gia đình đã khó khăn nay rơi vào túng quẫn.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng cho biết: Trước đây gia đình anh Tú cũng không phải thuộc diện khó khăn của địa phương. Tuy nhiên, gần đây anh Tú là trụ cột gia đình nhưng không may gặp nạn mù 2 mắt, từ đó rơi vào cảnh khó khăn túng quẫn.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng cho hay, về phía chính quyền địa phương đã tiến hành bình xét gia đình anh Tú vào hộ nghèo, đồng thời làm hồ sơ để anh Tú được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định. Bên cạnh đó, cũng mong bạn đọc Báo Dân trí quan tâm, hỗ trợ để gia đình anh Tú vượt qua khó khăn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số: 4309

Anh Vương Trọng Tú

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0935.221.636

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269