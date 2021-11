Bố mẹ câm điếc cầu xin giúp đỡ con trai 1 tuổi được làm người bình thường

Đến xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình anh Võ Quốc Hẹn (SN 1993) và chị Bùi Thị Mai (SN 1993) có lẽ ai cũng biết vì sự bất hạnh của anh chị. Cả 2 vợ chồng đều bị điếc bẩm sinh. Họ cưới nhau vào năm 2019 và một năm sau sinh được đứa con trai là Võ Minh Khang.

Do cả 2 vợ chồng đều bị câm điếc bẩm sinh, nên khi chị Mai mang bầu rồi hạ sinh bé Khang, người thân, bạn bè ai cũng mừng, và hy vọng cháu bé sẽ là tia hy vọng cho tổ ấm bé nhỏ ấy. Bé Khang sinh ra không có biểu hiện gì khác thường. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt, khi bé Khang càng lớn thì người thân bắt đầu thấy có nhiều dấu hiện khác thường.

"Lúc mang thai đi siêu âm mọi thứ đều bình thường, đến lúc sinh cháu ra cũng vậy. Nhưng càng lớn cháu lại có nhiều bất thường. Mọi người nói chuyện nhưng cháu không hề có phản ứng gì cả. Cháu được 4 tháng tuổi, chúng tôi đưa đi bệnh viện thì các bác sĩ đều cho biết cháu bị điếc sâu. Khi nhận tin từ bác sĩ ai cũng như chết lặng, bao nhiêu niềm hy vọng bị dập tắt hoàn toàn", bà Bùi Thị Tương (SN 1958), bà nội của cháu bé buồn bã cho biết.

Bà Tương kể, các bác sĩ nói cháu bà có cơ hội nghe được, và nói được khi lắp thiết bị điện cực ốc tai. Tuy nhiên, nhìn bảng giá thiết bị thì gia đình không dám nghĩ tới ngày cháu mình có thể nghe và nói được.

"Các bác sĩ nói nếu cháu được lắp ốc tai điện tử thì sẽ nghe được, nói được. Nhưng một thiết bị điện cực ốc tai như vậy giá đến 500 đến 600 triệu đồng. Số tiền lớn như vậy, làm sao gia đình có khả năng được", bà Tương bật khóc ôm lấy đứa cháu, rồi liên tục ghé vào tai nói xin lỗi.

Nhìn đứa bé hơn một tuổi trắng trẻo, ánh mắt trong veo, kháu khỉnh nhưng không nghe, cũng chẳng nói được gì, khiến ai cũng xót thương.

"Thà không có cơ hội, nhưng cháu nó có cơ hội được làm một đứa trẻ bình thường nhưng gia đình nghèo quá, không có tiền nên tôi đau đớn, day dứt lắm. Giá ai mua mạng sống của tôi, tôi sẽ bán ngay để lấy tiền cứu cháu. Các bác sĩ nói độ tuổi tốt nhất để gắn thiết bị điện cực ốc tai là từ 8 tháng tuổi đến 1 tuổi", ông Võ Quốc Thịnh (SN 1957), ông nội của bé Khang nói.

Gia đình anh Hẹn cũng đang phải ở nhờ nhà bố mẹ. Do bị câm điếc, nên vợ chồng anh Hẹn cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì thì làm nấy. Bản thân anh Hẹn cũng không được nhanh nhẹn, hoạt bát. Những khoản tiền làm công cũng chỉ đủ lo bữa cơm bữa cháo qua ngày. Vậy nên số tiền hơn nửa tỷ đồng để điều trị cho bé Khang là quá sức đối với họ.

"Các bác sĩ cũng hẹn, khi cháu được 8 tháng tuổi thì ra kiểm tra lại, để gắn thiết bị ốc tai điện tử. Đến nay cháu đã 14 tháng tuổi rồi, nhưng không có tiền để đưa cháu đi khám. Thương nó lắm, tôi chỉ ước được nghe những tiếng nói bập bẹ của cháu, nhưng cũng không được", bà Tương nghẹn ngào.

Ông Lê Sỹ Thái, Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc) cho biết, hoàn cảnh của gia đình cháu Khang rất đáng thương. Cả 2 vợ chồng bị câm điếc, không có việc làm ổn định. Sinh được một người con cũng bị câm điếc, không có tiền để chữa trị.

"Ông bà nội của bé Khang thì cũng đã già yếu. Bản thân vợ chồng anh Hẹn lại bị câm điếc, khi sinh ra cháu Khang cũng bị câm điếc. Gia đình rất muốn ra Hà Nội để điều trị và lắp ốc tai để cho cháu có cơ hội nghe được, nói được nhưng nhà không có tiền", ông Lê Sỹ Thái cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện, hiện nay cả gia đình anh Hẹn đang hưởng trợ cấp xã hội với khoản tiền 1,5 triệu đồng/tháng.

"Thực sự giờ để gia đình họ lo được mấy trăm triệu điều trị cho cháu thì không thể. Chúng tôi mong muốn, thông qua Báo Dân trí các nhà hảo tâm, bạn đọc sẽ cùng chung tay chia sẻ, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu bé", ông Thái chia sẻ thêm.

