Tai họa ập xuống bé gái 7 tuổi, mẹ hóa điên, cha nghèo khóc nghẹn bất lực

Con gái nằm bất động sau trận sốt kéo dài

Ở Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, có lẽ mọi người đã quá quen với hình ảnh người đàn ông thành thục chăm sóc cho cô con gái bị bệnh viêm não. Bé Song Huyền năm nay 7 tuổi nhưng con không còn có thể nói, cười, sự sống phụ thuộc vào những chiếc máy bên cạnh, chỉ có đôi mắt là luôn mở tròn to nhìn mọi người đến đau lòng.

Anh Nguyễn Thế Tâm (SN 1982, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa)- bố của Song Huyền xót xa cho biết, con anh vừa bước vào lớp 1 được 2 tuần, chưa kịp quen với các bạn thì chỉ sau một trận sốt kéo dài, con phải nằm viện cho đến giờ với căn bệnh viêm não do virus.

Mở chiếc điện thoại còn đầy ắp những tấm ảnh của con khi còn khỏe mạnh, ký ức trong người cha ấy lại ùa về cay đắng và xót xa. Một cô bé Song Huyền nhí nhảnh hay cười giờ đổi lại là gương mặt vô thức với nụ cười tắt hẳn. Anh kể rằng, hoàn cảnh khó khăn nên sau khi sinh Song Huyền không được bao lâu, anh phải vào Nam làm ăn. Mỗi ngày, hai bố con đều trò chuyện và nhìn nhau qua cuộc gọi video.

Trước ngày Song Huyền bị bệnh một tuần, anh hứa với con sẽ trở về chơi vào dịp Tết Trung thu nhưng chưa kịp thì con ngã bệnh.

Ngày trở về của anh Tâm chẳng phải là niềm vui, sự mong ngóng trông đợi vào háo hức của đứa con gái bé bỏng mà là ngày trời đất như sụp đổ, trái tim người cha ấy như có ai đó bóp nghẹt. Song Huyền của anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, không nói cũng chẳng cười, người cha ấy chỉ biết khóc và cầu nguyện. Nhưng 2 năm rồi, con gái đáng thương của anh vẫn nằm đó, không đứng dậy được nữa.

Suốt 2 năm qua, anh Tâm đi khắp nơi, với đủ các loại thuốc, ai mách gì anh cũng tìm đến để lấy cho con. Anh đã vay mượn tất cả những nơi có thể vay, đã bán tất cả những gì có thể bán trong nhà, hơn 300 triệu đồng đã ra đi nhưng đứa con gái tội nghiệp của anh vẫn chưa một lần gọi bố kể từ giây phút anh nhìn thấy con qua cuộc gọi video 2 năm trước.

Con lâm bệnh, mẹ đau xót đến trầm cảm

Nỗi khốn khổ của anh Tâm không dừng lại ở đó, sau khi con bệnh, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 3 được 7 tháng tuổi do quá đau xót mà trở nên trầm cảm. Sinh con xong, vợ anh bệnh càng nặng hơn, thứ duy nhất mà người mẹ luôn nhớ trong tiềm thức là có một đứa con gái đáng thương đang nằm viện.

Bởi thế, bất kể khi nào nghĩ đến, người mẹ tội nghiệp ấy lại bỏ nhà đi bộ hàng chục km để đến bệnh viện, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng hồi sức, nơi con gái đang nằm rồi khóc.

"Vợ tôi khóc rất nhiều, luôn lẩm bẩm trong miệng rằng cô ấy ân hận vì đã để con ra như vậy. Mới đây, vợ tôi trong lúc không kiểm soát được hành vi đã uống thuốc sâu tự tử, may mắn được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời. Ở viện được vài ngày, vợ tôi lại trốn viện, bỏ đi lang lang trong đêm, cả nhà đi tìm nhưng không thấy. Vậy mà điểm dừng chân cuối cùng của cô ấy vào lúc rạng sáng vẫn là song cửa sắt phía sau căn phòng điều trị của con", anh Tâm nghẹn ngào cho biết.

Người đàn ông ấy ôm mặt khóc cho biết mình đã quá bất lực rồi, chẳng thể bấu víu vào đâu.

Vợ không làm được gì, hai đứa con ở nhà vẫn cần cơm để ăn, cần tiền để đi học nhưng người cha ấy vẫn phải ở đây, bên cạnh cô con gái đáng thương này. Anh nhẩm tính rồi buồn bã cho biết, riêng Song Huyền mỗi tháng tiền thuốc ngoài bảo hiểm, tiềm sữa, bỉm, cháo… ngót nghét 6-7 triệu đồng.

Sẽ phải vay tiền ai, sẽ nuôi các con thế nào, anh bất lực, đau đớn không trả lời được. Nhưng nếu dừng lại, nếu bỏ cuộc, buông tay con lúc này, anh sợ không còn cơ hội gặp con nữa.

Anh từng hy vọng mọi chuyện sẽ qua và bố con anh sẽ được trở về nhà nhưng sao chặng đường ấy gian nan và dài quá.

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Song Huyền, bác sỹ CK1 La Xuân Trọng, Phó Trưởng Khoa Hồi cấp cứu, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: "Bệnh nhân Song Huyền được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi, di chứng do viêm não. Bệnh nhân đã được điều trị ở bệnh viện ngoài Hà Nội, sau đó lại đưa về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã được 2 năm nay. Bệnh tiến triển chậm, để lại di chứng nặng nề, phải phụ thuộc máy thở. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn cần một số thuốc khác không có trong bảo hiểm, không những vậy, bệnh nhân vẫn cần bỉm, sữa, cháo… nên chi phí trong một thời gian dài sẽ rất tốn kém".

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn cho biết: "Gia đình anh Tâm là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Không những con bị bệnh, vừa qua chị Nguyễn Thị Thương, mẹ cháu cũng bị sang chấn tâm lý dẫn đến trầm cảm. Địa phương cũng đã kêu gọi hỗ trợ, tuy nhiên cũng chỉ là động viên tinh thần chứ không được nhiều. Địa phương rất mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Tâm có chi phí tiếp tục chữa trị cho con".

