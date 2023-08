Nỗi lo trước thềm năm học mới

Sáng một ngày giữa tháng 8, chị Nguyễn Thị Phượng (41 tuổi, trú thôn Đông Vĩnh, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thức dậy sớm đi nhập bánh mì, bánh cuốn để ra chợ cách nhà hơn 5km bán.

"Tôi dậy từ 3h30, bán đến trưa. Mỗi ngày lãi từ 60.000-100.000 đồng", chị Phượng kể.

Số tiền lãi từ gánh bánh của chị Phượng nhiều năm qua là nguồn sống của gia đình 5 miệng ăn. Năm 2021, chồng chị - anh Nguyễn Ngọc Ánh (50 tuổi) đi làm công trình, không may ngã từ giàn giáo cao 4m xuống đất.

Ba chị em nữ sinh Thanh Kiều (Ảnh: Dương Nguyên).

Anh được đưa tới bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Được các bác sĩ cấp cứu, chữa trị kịp thời, người đàn ông may mắn giữ được mạng sống.

Song, kể từ đó đến nay, sức khỏe của anh Ánh yếu đi rõ rệt. Người đàn ông từng là trụ cột của gia đình với nghề thợ xây nay không làm được việc nặng. Mọi gánh nặng mưu sinh giờ chỉ biết trông chờ vào chị Phượng.

Trong khi đó, anh chị có 3 người con đang độ tuổi ăn học. Con đầu Nguyễn Thị Thanh Kiều (lớp 11, Trường THPT Mai Thúc Loan), con thứ hai Nguyễn Thái Quốc (chuẩn bị lên lớp 9) và cháu út Nguyễn Thanh Mỹ (chuẩn bị lên lớp 2).

Năm nào cũng vậy, đầu năm học mới, vợ chồng chị Phượng lại canh cánh nỗi lo.

"Ba cháu vào học, chúng tôi phải chuẩn bị được hơn 10 triệu đồng để lo học phí, sách vở, quần áo mới và các khoản khác. Trong đó, ba cháu cũng cần 3 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Với hoàn cảnh của gia đình chúng tôi, việc đáp ứng các điều kiện cho các con đi học là một nỗi lo rất lớn", chị Phượng chia sẻ.

Nay, gia đình chị Phượng biết đến việc báo Dân trí đang phát động chương trình kêu gọi bạn đọc "Tặng thẻ BHYT, nâng bước học sinh đến trường" nên rất hy vọng.

"Chúng tôi mong được quý báo, bạn đọc, mạnh thường quân quan tâm để chương trình có thể triển khai ở trường các con đang theo học. Gia đình cũng mong được quý báo quan tâm tặng thẻ BHYT để vơi bớt gánh nặng và các con được yên tâm tới trường", chị Phượng bày tỏ.

Ước mong của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Em Nguyễn Thị Bảo An, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chia sẻ, những năm trước gia đình phải bán lúa để mua BHYT cho em. Có năm lúa mất mùa, An không có BHYT.

Chị Đặng Thị Vỵ (32 tuổi) cho biết, An là con gái đầu lòng của chị, sau còn 3 em (nhỏ nhất mới 8 tháng tuổi). Ngoài 4 đứa con, vợ chồng chị Vỵ còn phụng dưỡng mẹ chồng gần 80 tuổi và anh trai chồng tàn tật, nằm một chỗ.

Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào khoản tiền lương công nhân ít ỏi của anh Nguyễn Bá Phương (38 tuổi, chồng chị Vỵ).

Em Nguyễn Thị Hào, học sinh lớp 6C, trường THCS Quỳnh Tân (Ảnh: Nguyễn Duy).

"Hoàn cảnh khó khăn nên BHYT của con năm mua được, năm lại không có tiền mua. Những năm không mua được bảo hiểm cho con, vợ chồng tôi lo lắng lắm, cứ sợ con ốm không có tiền nằm viện…", chị Vỵ chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Hào, học sinh lớp 6C, trường THCS Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cũng có hoàn cảnh rất bất hạnh. Hào mồ côi bố từ năm lên 2 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi 4 con thơ học hành.

Kinh tế chỉ trông chờ vào hơn một sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, ai thuê phụ hồ, đổ bê tông, làm cỏ, cấy lúa… chị Hồ Thị Hường (49 tuổi, mẹ Hào) đều nhận làm. Gia đình nhiều năm liền là hộ nghèo, cận nghèo của xã.

"Những năm trước, mẹ con em đều có BHYT dành cho hộ gia đình thuộc diện cận nghèo nên rất an tâm. Năm ngoái, gia đình em không thuộc hộ cận nghèo nữa, mẹ không có tiền mua bảo hiểm cho em. Mẹ lo em ốm hoặc không may gặp chuyện chẳng lành, không có BHYT thì không biết xoay xở thế nào.

Sắp bước vào năm học mới, mẹ phải lo tiền sách vở, học hành. Mẹ khuyên em cố gắng không để bị ốm vì không có tiền mua BHYT", Hào chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Bảo An, học sinh lớp 4C, trường Tiểu học Quỳnh Thạch (Ảnh: Nguyễn Duy).

Sắp vào năm học mới, Đậu Thị Yến Nhi, học sinh lớp 8D, trường THCS Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có thêm hi vọng khi nghe tin có phát động chương trình tặng BHYT cho học sinh khó khăn. Nhi hi vọng mình là một trong những trường hợp may mắn được tặng thẻ bảo hiểm. Năm học vừa rồi, vì hoàn cảnh khó khăn, em không được bố mẹ mua BHYT.

Nhi là Con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Sau Nhi còn một em 4 tháng tuổi. Bố làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà, mẹ làm công nhân với mức lương 3,8 triệu đồng/tháng. Tiền lương của bố mẹ gom lại chưa đủ trang trải cuộc sống gia đình và tiền học hành cho 3 con.

"Em hi vọng mình là một trong những học sinh được tặng thẻ BHYT. Nếu được như vậy em sẽ không phải lo lắng, vui vẻ để cố gắng học tập. Bố mẹ cũng bớt đi phần nào gánh nặng, không phải lo tiền mua bảo hiểm cho em nữa," Nhi hi vọng.