Tận cùng nỗi đau của cậu bé 6 tuổi mất cha, mẹ bỏ đi

Cậu bé bất hạnh mắc ung thư

Kể về số phận của đứa cháu nội Nguyễn Lê Duy Mạnh (SN 2018), ông Lê Minh Quân (SN 1977, ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), không nén được tiếng thở dài: "Cha nó chết sớm, mẹ thì bỏ đi rồi, giờ thằng bé còn mắc bệnh ung thư nữa thì không biết sống được bao lâu.

Người cha quá cố của nó thì chỉ học hết lớp 8 rồi nghỉ học đi phụ hồ để kiếm miếng ăn qua ngày. Trong thời gian đi làm thuê đó, cha nó (anh Lê Cà Mau, SN 2001) quen người con gái cùng làm chung ở công trình. Hai gia đình đều trong tình cảnh nghèo khó.

Ít lâu sau, bố mẹ nó kết hôn, lúc thằng bé ra đời cha nó mới chỉ 17 tuổi nên khi làm giấy khai sinh phải lấy họ mẹ".

Ông Quân kể tiếp, vào tháng 8/2020, trong lúc sửa lại bóng điện đang chập chờn thì cha cậu bé bị điện giật tử vong. Khi đó, Mạnh mới 20 tháng tuổi, đang bập bẹ tập nói.

Sau 100 ngày mất của cha thì mẹ cậu bé cũng bỏ đi xứ để con lại cho vợ chồng ông Quân chăm sóc. Từ khi có thêm đứa cháu nội trong nhà, ông Quân phải làm thêm nhiều hơn để vợ nghỉ ở nhà chăm cháu.

Bao nỗi vất vả khó khăn, vợ chồng ông Quân cũng cố gắng vượt qua với mong muốn chăm lo cho cháu được khôn lớn. Nào ngờ nỗi đau bất ngờ ập đến, tháng 8/2022, đứa cháu lên cơn sốt, vợ chồng ông Quân cho cháu uống thuốc nhiều ngày nhưng không hạ sốt.

Thấy bệnh tình của cháu ngày càng trở nên nghiêm trọng, đôi môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt… Ông Quân hoảng sợ chở cháu đến bệnh viện tỉnh thăm khám.

Tại bệnh viện tỉnh Cà Mau, bác sĩ nghi ngờ cháu bị ung thư máu nên đề nghị ông cho Mạnh lên TPHCM làm thêm xét nghiệm.

Nắm chặt trong tay xấp tiền lẻ chưa đầy 500 nghìn đồng mà vợ chồng ông vừa chạy vội vay mượn hàng xóm, ông Quân chở cháu lên bệnh viện tuyến trên thăm khám.

Tại bệnh viện, ông Quân như chết lặng người khi bác sĩ thông tin, cậu bé mắc bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (một dạng ung thư hệ tạo huyết), và được bác sĩ chỉ định chuyển sang bệnh viện Ung bướu TPHCM hóa trị.

"Giờ chỉ còn cách van xin mọi người cứu giúp cháu!"

Nghe tin cháu bị ung thư, vợ chồng ông Quân như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng nghĩ về đứa cháu nội có tuổi thơ cơ cực, vợ chồng ông Quân không khỏi xót thương. Ông bảo vợ về quê vay tiền cho cháu nội nhập viện hóa trị.

Gần 2 năm qua, vợ chồng ông Quân dắt díu nhau cùng đứa cháu bám trụ ở khu trọ từ thiện ở gần bệnh viện để trị bệnh cho đứa cháu tội nghiệp. Kể từ đó, mỗi năm gia đình ông chỉ được về nhà 2-3 lần.

Do cơ thể Duy Mạnh yếu ớt, mỗi đợt hóa trị thường kéo dài 3 tuần. Ông Quân chia sẻ: "Mỗi lần vào thuốc là phải theo dõi 24/24, mỗi buổi vào thuốc cả chục tiếng. Vợ canh, chồng ở ngoài chạy việc vặt, lo cơm nước, lấy thuốc… chứ không dám để bà chăm cháu một mình".

Không tiền bạc, không việc làm, 2 vợ chồng ông sống nhờ vào những suất cơm từ thiện và sự giúp đỡ của mạnh thường quân, sự hỗ trợ viện phí từ phòng công tác xã hội của bệnh viện.

Đến nay, vợ chồng ông Quân đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng của mọi người để nộp tiền thuốc chữa trị cho cháu. Món nợ này vợ chồng ông Quân cũng chưa biết làm gì ra tiền để trả cho họ.

"Nhà tôi giờ còn cái nhà tạm dựng trên mảnh đất chung, chưa có sổ đỏ nên người ta trả có 60 triệu đồng. Nhà ngoại nó thì còn nghèo hơn, đến miếng đất cất lều cũng không có", ông Quân thở dài tâm sự.

Mỗi lần nhìn giấy hẹn vào thuốc điều trị cho cậu bé mà lòng ông Quân nặng trĩu. Ông bảo: "Gần 2 năm qua, thằng bé đã bao lần vượt qua cửa tử để sống sót. Giờ chỉ còn đoạn đường cuối, vợ chồng tôi không đành buông tay. Mong sao bố nó trên trời linh thiêng phù hộ cho nó chiến thắng kiếp nạn này".

"Bác sĩ bảo, cháu đáp ứng thuốc, bệnh tình đang tiến triển tốt. Nhưng giờ nhà tôi hết cách, hết đường vay mượn. Nợ nần 2 năm qua, bà con thương tình không lấy lãi, không đòi đã là phúc đức lắm rồi. Giờ ai cũng khó khăn, mấy ai còn tiền dư mà cho mượn, chỉ còn cách van xin mọi người cứu giúp cháu", ông Quân nói.

Ông Phù Tấn Thù, Trưởng ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) cho biết, nhà ông Quân thuộc diện hộ nghèo. Từ nhỏ Mạnh đã mang căn bệnh hiểm nghèo, toàn bộ việc chữa trị cho cháu đều do ông bà Quân lo liệu.

Ở địa phương mọi người cũng đều biết hoàn cảnh gia đình cháu Mạnh và ông bà Quân rất khó khăn, cực khổ, hàng xóm và thầy cô giáo cũng quyên góp cho được ít tiền nhưng chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh thằng bé phải chữa trị.

"Mỗi dịp lễ, Tết địa phương cũng luôn dành những suất quà cho gia đình ông bà Quân và cháu Mạnh. Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động mạnh thường quân ủng hộ thêm gia đình. Cũng có nhà hảo tâm ở huyện xuống tặng được ít tiền cho cháu nhưng việc chi phí điều trị cho Mạnh là quá lớn, rất mong quý báo, các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu và gia đình", ông Phù Tấn Thù nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5300 xin gửi về:

1. Ông Lê Minh Quân (ông nội bé Duy Mạnh)

Điện thoại: 0942 236 107

Địa chỉ: ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau (hiện tạm trú tại khu nhà trọ hẻm 90 đường 225b, phường Tân Phú, Thủ Đức, TPHCM).

