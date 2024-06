Người mẹ trẻ thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ ở quê nhà

Nhận được lá đơn cầu cứu của chị Nguyễn Thanh Kiều, 25 tuổi, trú thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên phóng viên Dân trí đã đến nhà riêng của chị để tìm hiểu.

Để đến được nhà của chị Kiều phải đi qua mấy con hẻm nhỏ bằng đường đất ở vùng quê xã Hòa Thắng. Căn nhà mà cả gia đình chị Kiều đang sinh sống khá nhỏ, tường chưa được tô vữa.

Trước nền sân cũ kỹ, nhiều vết nứt, anh em Nguyễn Trí Cường (8 tuổi) và Nguyễn Phương Chi (6 tuổi) đang ngồi thẫn thờ vì vừa chứng kiến cảnh mẹ co giật, suy kiệt cơ thể, được cha đưa đi cấp cứu.

Hai đứa trẻ có nước da ngăm đen, người ốm, suy dinh dưỡng thấp còi, ít vui cười như bạn bè cùng trang lứa vì gần 2 năm nay cả nhà phải chạy đôn chạy đáo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của các cháu.

"Từ ngày mẹ đau bố phải xuống viện để chăm, ông ngoại trông nom 2 tụi con. Mấy hôm nay con ăn cơm với mắm", cháu Cường nói.

Tại phòng dành cho bệnh nhân nặng, Kiều được bác sĩ cho thở oxy. Cô gái 25 tuổi với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt nhìn vô định.

"Thời điểm được đưa đi cấp cứu, em sợ mình sẽ chết lắm. Sợ khi bản thân chết, không ai chăm 2 đứa con còn khờ khạo của em ở quê nhà, tụi nó còn nhỏ dại lắm", vừa nói Kiều vừa rơi nước mắt.

Bác sĩ Hoàng Hạnh Hồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết Kiều nhập viện trong tình trạng suy kiệt, mất hết chức năng thận, phải chạy thận cấp cứu để bảo vệ tính mạng bệnh nhân.

"Qua thăm khám xác định, chị Kiều mắc suy thận giai đoạn cuối, bắt buộc phải chạy thận nhân tạo 1 tuần từ 2 đến 3 lần mới giữ được mạng sống. Ngoài ra, do suy thận nên dẫn đến các biến chứng như suy tim, phù phổi cấp, tăng huyết áp", bác sĩ Hồng cho hay.

Trải lòng về hoàn cảnh gia đình, chị Kiều kể, gia cảnh khó khăn, nên chị nghỉ học sớm, đi phụ quán cà phê trang trải cuộc sống gia đình.

18 tuổi chị Kiều kết hôn với anh Nguyễn Anh Đác (32 tuổi), một chàng trai mồ côi cha, mẹ anh Đác cũng mới mất do đột quỵ. Hai vợ chồng anh Đác sinh được 2 con Cường và Chi.

Sau khi sinh hạ cháu Chi, sức khỏe chị Kiều yếu dần với những cơn tăng huyết áp đột ngột nên không làm được việc nặng, một mình anh Đác bươn chải với công việc thợ hồ để nuôi cả gia đình.

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán năm 2023, chị Kiều lên cơn đau đầu, uống thuốc không dứt, người mệt rã rời. Gia đình phải gọi cấp cứu chở đi viện, tại đây bác sĩ xác định chị Kiều mắc suy thận mạn.

Kể từ đó, anh Đác làm được đồng nào cũng để dành mua thuốc tây, thuốc nam mong chữa được bệnh cho vợ.

"Có hôm tôi tăng ca đến 21-22h để kiếm thêm ít tiền mua thuốc cho vợ. Tôi mong vợ mau khỏe cùng nhau nuôi 2 đứa con thơ, để các con không phải mang kiếp mồ côi như tôi. Nhưng mong mỏi đó sao khó thành quá vì bệnh của Kiều nay không thể chữa lành", anh Đác tâm sự.

Hiện nay, chị Kiều chạy thận tuần 2-3 lần nên anh Đác phải thường xuyên túc trực, hỗ trợ việc đi lại của vợ. 2 con thơ của vợ chồng anh Đác ở quê nhà bơ vơ, thiếu người chăm sóc, dạy dỗ, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Mai Thị Bích Ly, Trưởng thôn Phú Lộc, cho biết, anh Đác mồ côi cha từ nhỏ, mẹ một mình nuôi 3 anh em nên người. Trừ anh Đác ra, 2 người anh em còn lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống gia đình cũng rất khó khăn. Cách đây khoảng 2 năm, mẹ của anh Đác bị đột quỵ rồi qua đời.

"Ngày trước anh Đác thức khuya, dậy sớm cố gắng làm ăn. Nhưng khoảng hơn 1 năm nay, chị Kiều vợ của anh Đác đổ bệnh, một mình anh ấy vừa chăm vợ, vừa kiếm tiền mua thuốc cho vợ, nên cuộc sống vốn đã chả khá giả gì nay thêm phần khó khăn", Trưởng thôn Phú Lộc chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng, xác nhận gia đình anh Đác hiện rất khó khăn khi vừa chăm vợ bệnh suy thận, thêm phần lo ăn học cho 2 con thơ.

Phó Chủ tịch xã Hòa Thắng mong muốn các nhà hảo tâm tạo điều kiện, hỗ trợ để vợ anh Đác có tiền chữa bệnh, 2 con thơ có kinh phí học hành.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5237 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thanh Kiều

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0796.676.705

Tài khoản ngân hàng Vietinbank: 0796676705 - Chủ tài khoản Nguyễn Thanh Kiều

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5237)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269