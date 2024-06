Mẹ mất vì bị sét đánh, nữ sinh lớp 10 gặp nạn khi mưu sinh ngoài đồng

Nỗi đau chồng chất nỗi đau của cô bé chăm ngoan

Cách đây 5 năm (năm 2019), người mẹ qua đời vì bị sét đánh. Cô bé Nguyễn Thúy Vân (sinh năm 2008, xã Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội), lúc đấy mới hơn 10 tuổi đã phải thay mẹ chăm lo cho 2 đứa em là bé Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 2010), bé Nguyễn Minh Triết (SN 2013).

Cuộc sống của 3 chị em Vân vốn dĩ đã vất vả, bĩ cực giờ thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ nên càng cơ cực, khó khăn trăm bề. Đau đớn hơn, sau lần ra đi quá đột ngột của người mẹ, bé Vân bị sốc nặng và bắt đầu xuất hiện chứng động kinh.

Ở cái tuổi "ăn chưa no lo chưa tới", hàng ngày cô bé vừa đi học vừa tranh thủ ra đồng bắt cua, bắt tép cùng bố để lo cho bữa ăn gia đình.

Ngồi bên giường bệnh chăm con, anh Nguyễn Văn Châu (SN 1985), khuôn mặt đen sạm, dáng vẻ khắc khổ kể, từ ngày mẹ mất Vân phải thay mẹ chăm em. Sáng nào cũng vậy, Vân dậy sớm hơn cả nhà để lo cho 2 đứa em xong rồi cô bé mới đến trường.

"Hàng ngày sau giờ tan học con gái thường đi dọc con mương gần nhà để bắt con cua, con ốc lo cho bữa ăn của gia đình. Hôm nào may mắn bắt được nhiều thì cháu lại mang ra chợ bán mong có tiền mua thức ăn cho các em", anh Châu đôi mắt ngấn lệ kể về cô con gái bé nhỏ đảm đang, chịu khó.

Cũng từ ngày vợ mất, bố của 3 đứa con tội nghiệp không có việc làm ổn định. Người dân trong xã thuê mướn gì thì anh Châu đều làm, khi không có việc anh tranh thủ ra đồng kiếm con cá, con cua.

Gia đình anh Châu thuộc diện hộ nghèo ở xã Phú Túc, ngoài 3 đứa con thơ, anh Châu đang nuôi mẹ già. Cuộc sống gia đình gặp vô vàn khó khăn thì tai họa bất ngờ ập tới. Trong lúc ra đồng bắt ốc, Vân không may bị động kinh ngã xuống vũng nước bẩn, nằm bất động cho đến khi được mọi người phát hiện đưa vào bệnh viện.

Nước mắt người cha nghèo cầu xin nhà hảo tâm giúp đỡ

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình trạng bệnh của bé Vân, bác sĩ Lê Văn Dẫn là người điều trị chính cho Vân tại Bệnh viện Thanh Nhàn thông tin, bệnh nhân Vân khi phát hiện bị ngã, được đưa vào Bệnh viện Vân Đình trong tình trạng ý thức kém, tình trạng tổn thương phổi rất nặng.

"Các bác sĩ ở Bệnh viện Vân Đình đã hút rất nhiều dịch bẩn có bùn trong miệng và đặt ống để Vân thở máy. Khi chuyển lên Bệnh viện Thanh Nhàn thì bệnh nhân đã trở nặng vì tổn thương phổi cấp tính. Trên nền bệnh động kinh, bệnh nhân hiện đang tổn thương phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng liên quan đến sặc bùn", bác sĩ Dẫn cho hay.

Theo bác sĩ điều trị, hiện nay tình trạng của Vân là sốc, suy đa tạng, có nhiễm khuẩn rất cao nên Vân đang phải lọc máu và thở máy, chi phí điều trị rất tốn kém.

Cũng theo bác sĩ Dẫn, tiên lượng tình trạng bệnh của Vân là nặng, tỷ lệ có qua được giai đoạn này hay không vẫn đang được các bác sĩ theo dõi do tình trạng nhiễm trùng cao và có thể xảy ra tình huống xấu bất kỳ lúc nào.

Vừa lau mặt cho con, anh Châu vừa thổn thức: "Một ngày lọc máu đã vô cùng tốn kém chưa kể dùng các thuốc kháng sinh mạnh và các chi phí khác đi kèm. Nếu cháu không đáp ứng được lọc máu mà cần sử dụng các biện pháp kĩ thuật cao hơn thì còn tốn kém hơn rất nhiều. Tôi khổ tâm quá, thực sự chẳng biết vay mượn tiền ở đâu để cứu con".

Vô cùng lo lắng về kinh phí điều trị tốn kém không biết lấy ở đâu ra, trong câu chuyện với chúng tôi, anh Châu cố kìm nén nhưng giọt lệ vẫn rơi: "Em cúi xin mọi người cứu giúp lấy gia đình em để vượt qua giai đoạn này. Với bổn phận làm cha, em không đành nhìn con gái phải nằm thoi thóp như vậy".

