Nghẹn ngào cảnh chàng trai nằm viện chắp tay khẩn cầu "xin được cứu sống"

Chàng trai nghèo nằm viện, mẹ đi xin từng cái bỉm cho con

Trên giường bệnh của phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chàng trai Nguyễn Công Định (SN 2001, trú tại Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định), cơ thể chỉ còn da bọc xương đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt hốc hác, chị Trần Thị Toan (SN 1981, mẹ của Định) ngước lên đôi mắt đỏ hoe thâm quầng, kể với chúng tôi bằng giọng nghèn nghẹn: "Từ tháng 10/2023 đến nay, cháu nó chưa lúc nào được rời giường bệnh. Nhìn thằng bé xơ xác, nằm liệt, chân tay như cây sậy thế kia em như đứt từng khúc ruột. Bác sĩ bảo con em phải nằm phòng hồi sức tích cực lâu dài nữa. Gia đình em cùng đường rồi. Bố mẹ biết lấy gì để cứu con đây, Định ơi...".

Gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn ướt nhèm trên đôi gò má, người mẹ nghèo nghẹn ngào kể tiếp, Định là con trai lớn trong gia đình, sau em còn em gái đang học lớp 12 và em trai đang học lớp 4. Ngoài những đứa con, vợ chồng chị Toan còn phải chăm sóc người mẹ già gần 80 tuổi, thường xuyên đau yếu.

Sống ở vùng quê chiêm trũng, để lo cái ăn cho gia đình 6 nhân khẩu, đôi vợ chồng thuần nông không chỉ trông chờ vào việc canh tác 2 sào ruộng, hàng ngày chị Toan thường dậy từ 3 giờ sáng, ra các cánh đồng, mương, máng gần nhà bắt con cua, con ốc để bán.

Định mắc viêm phế quản mãn tính, từ năm 2004 đến nay năm nào em cũng phải nằm viện từ 1 đến 2 lần. 20 năm qua, các loại thuốc điều trị căn bệnh mãn tính như là vật bất ly thân của chàng trai 23 tuổi này.

Học xong lớp 12, dù sức yếu nhưng thương bố mẹ vất vả Định xin làm thuê cho một cửa hàng máy tính. Ngoài trả tiền thuê trọ, ăn uống sinh hoạt và mua thuốc, chàng trai trẻ còn tằn tiện từng đồng thù lao ít ỏi gửi về nhà giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

"Em dặn cháu nó đừng làm việc quá sức. Cháu bảo đã xin làm tăng ca để dành dụm mua xe đạp điện cho em gái. Có lẽ vì cháu nó cố gắng quá sức nên phát bệnh nặng…", chị Toan nói rồi lại bật khóc.

Chị Toan cho biết thêm, đầu tháng 10/2023, Định ngất xỉu trên đường đi làm về. Đưa con đi bệnh viện cấp cứu, người mẹ nghèo phải bán cả mấy bao thóc dự phòng cho những ngày giáp hạt.

Kể từ đó, ròng rã hơn 8 tháng trời để con được chữa trị ở các bệnh viện, từ Bệnh viện Phổi Nam Định đến Bệnh viên Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Trung ương…, rồi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vợ chồng chị Toan đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Ở bệnh viện, nhiều lúc trong người chị Toan không còn một xu dính túi. Những khi ấy, người mẹ nghèo khó lại nhờ người trông con, rồi ra quán cơm gần cổng viện xin việc rửa bát thuê…, nuôi hy vọng níu kéo sự sống cho con trai.

"Nhà đã cầm cố, vay tín dụng, lãi ngày…, giờ gia đình em khánh kiệt rồi. Viện phí em đã phải khất nợ, tiền bỉm cho con cũng phải xin bệnh nhân trong khoa. Xin cô bác giúp đỡ cháu!...", người mẹ nghèo rưng rưng nước mắt.

Mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Võ Đức Linh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Công Định được chẩn đoán viêm phổi, nhiễm nấm phổi, lao phổi trên nền bệnh nhân giãn phế quản".

Bác sĩ Linh cho biết thêm, Định đã được điều trị ở rất nhiều bệnh viện trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 26/2. Do bệnh nhân nhiễm vi khuẩn kháng thuốc nên phải sử dụng các loại thuốc đặc trị rất đắt tiền. Bệnh nhân đang phải thở máy, hồi sức tích cực, kháng sinh liều cao.

Thời gian nằm viện lâu, lại không có điều kiện chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ khiến bệnh nhân bị suy kiệt, rất cần dinh dưỡng nâng cao thể trạng, nhưng chi phí này khá tốn kém trong khi gia đình rất hoàn cảnh, bố mẹ làm nông nghiệp.

Hiện viện phí của bệnh nhân hết hơn 430 triệu đồng, gia đình mới đóng được 140 triệu đồng, họ cho biết đã quá kiệt quệ, không thể xoay xở đâu được nữa.

"Định mới 23 tuổi, chúng tôi hy vọng với sức trẻ em sớm vượt qua giai đoạn này, nên rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em thêm cơ hội được trở về với gia đình.

Các y, bác sĩ đã rất nỗ lực cứu chữa, vừa tìm mọi nguồn lực giúp gia đình em, bởi nếu phải dừng lại thì mọi công sức trước kia sẽ đổ sông đổ biển", bác sĩ Linh ái ngại nói.

Nghe bác sĩ nói, chàng trai bất hạnh chắp đôi tay khẳng khiu trước ngực, thều thào: "Xin cô bác giúp con được sống!...". Hình ảnh đó khiến chúng tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5238 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Toan (mẹ bệnh nhân Nguyễn Công Định)

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định

ĐT:0329857587

Hiện Định đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

