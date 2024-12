"Nhờ Dân trí mà tôi có nhà mới đón Tết sau hơn chục năm nhà dột cột xiêu"

Ngày 24/12, báo Dân trí cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái, tặng gia đình bà Trần Thị Bé Son (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi) tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Thượng tá Châu Quang Thái (thứ 3 từ phải qua trái), Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cùng đại diện báo Dân trí và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Trân).

"Mỗi ngôi nhà Nhân ái được hoàn thành là tình cảm, tấm lòng của báo Dân trí và bạn đọc"

Bà Son là nhân vật trong bài viết "Mẹ già 70 tuổi tần tảo nuôi con tai biến, ước có căn nhà che nắng mưa"; bà Yến là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ nghèo một mình nuôi 3 con ước mơ có căn nhà lành lặn".

Từ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình bà Son đã xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích 49m2, có 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp khép kín, nền lát gạch men tổng giá trị 96.752.500 đồng. Tương tự, nhà bà Yến cũng được xây dựng kiên cố nhà cấp 4 kiên cố 2 phòng ngủ, nền lát gạch, bếp, nhà vệ sinh với diện tích hơn 35,1m2 trị giá hơn 92.012.002 đồng.

Trong tổng số tiền xây dựng ngôi nhà này, có 100 triệu đồng do báo Dân trí trích từ nguồn Chương trình Xóa nhà tạm mã số 5178, số còn lại là do bạn đọc báo ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đối ứng ngày công.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc, các nhà hảo tâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, các đoàn thể ban ngành địa phương đã hỗ trợ người dân hoàn thành 2 ngôi nhà Nhân ái chỉn chu và khang trang trước thềm Tết Nguyên đán 2025.

Thiếu tá Hoàng Văn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương cho biết, mỗi ngôi nhà Nhân ái được hoàn thành là tình cảm, tấm lòng của báo Dân trí và bạn đọc, của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới.

Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang (VIDEO: Bảo Kỳ).

Qua đó, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, an tâm đồng hành cùng với bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đại diện địa phương, ông Phan Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ báo Dân trí và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Theo ông Tiền, việc hỗ trợ xây dựng nhà nhà Nhân ái tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, có điều kiện vươn lên thoát nghèo là việc làm thiết thực có ý nghĩa to lớn.

Ông Phan Văn Tiền, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương trao quyết định bàn giao nhà Nhân ái tới 2 hộ dân (Ảnh: Bảo Trân).

Hoạt động này cũng từng bước đạt được mục tiêu phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động trên cả nước, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung và bảo đảm an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân địa phương nói riêng.

Thay mặt địa phương, ông Tiền tri ân sâu sắc tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí, mạnh thường quân trên cả nước. Ông Tiền khẳng định, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Xương sẽ tiếp tục thực hiện công tác an sinh, chăm lo cho các hộ còn khó khăn tại khu vực biên giới, giúp các hộ có nơi ở ổn định và có thể vươn lên thoát nghèo bền vững, lâu dài.

Cũng trong dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và UBND xã Vĩnh Xương đã gửi tặng 2 hộ nhận nhà Nhân ái tổng cộng 6 suất quà là các nhu yếu phẩm và gạo.

Thượng tá Châu Quang Thái, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thăm hỏi, động viên bà Trần Thị Bé Son sớm ổn định cuộc sống sau khi được trao nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Trân).

"Hoàn thành ước mơ cả đời"

Như Dân trí đã đưa tin, bà Trần Thị Bé Son (70 tuổi) trở thành trụ cột chính, một mình đi giác hơi, cạo gió nuôi con trai 31 tuổi đang bệnh tai biến, mất khả năng lao động.

2 mẹ con bà Son đang ở trong căn nhà ọp ẹp, xiêu vẹo, không gian chưa đến 50m2, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Hai mẹ con bà Son phấn khởi trong căn nhà mới (Ảnh: Bảo Trân).

Nhận quyết định bàn giao nhà Nhân ái, bà Son không giấu được sự xúc động, bày tỏ lòng biết ơn tới các mạnh thường quân.

"Tôi rất biết ơn quý báo, quý mạnh thường quân vì đã giúp mẹ con tôi hoàn thành ước mơ cả đời là có căn nhà che nắng, che mưa. Tết này nhà tôi cũng trở nên ấm cúng hơn sau hàng chục năm nhà dột cột xiêu đón Tết", bà Son bày tỏ.

Bà Son cũng cho biết, toàn bộ số tiền mà bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ, bà sẽ để cất nhà, ổn định cuộc sống cho 2 mẹ con.

Căn nhà trước đó của hai mẹ con bà Son (Ảnh: Bảo Trân).

Trong ngôi nhà mới, tinh thần bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi) cũng trở nên phấn khởi hơn.

"Trước đây, căn nhà lúc nào cũng nghe tiếng mối kêu lắc rắc, bây giờ có nhà mới làm gì cũng thấy yên tâm hơn. Tôi cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang", bà Yến nói.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Ngọc Yến được xây dựng kiên cố với diện tích hơn 35,1m2 trị giá hơn 92.012.002 đồng (Ảnh: Bảo Trân).

Chồng bỏ đi từ 13 năm trước, mẹ con bà Yến ở trong căn nhà sàn xuống cấp, các cột bị mối ăn gần sập. Bà một mình tần tảo nuôi cả gia đình 4 người, trong đó, 3 con đều đang ở độ tuổi ăn học với số tiền 100.000 đồng/ngày.

Nhà của bà Yến trước đó sát mé sông, có nguy cơ sập mỗi khi mưa to gió lớn (Ảnh: Bảo Trân).