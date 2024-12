Khánh thành 10 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình khó khăn ở Long An

Sáng 12/12, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương và các sở, ban ngành, tổ chức lễ khánh thành 10 ngôi nhà Nhân ái trên địa bàn 2 huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh thuộc tỉnh Long An.

Trong đó, 5 ngôi nhà Nhân ái được xây dựng ở huyện Mộc Hóa, 5 ngôi nhà còn lại được xây tại huyện Tân Thạnh.

Kinh phí xây 10 ngôi nhà gần 700 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí chung tay đóng góp. Cùng với báo Dân trí, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bất động sản Thiên Lộc Phát tặng 100.000 viên gạch và 10 chiếc tủ lạnh cho các hộ dân, tổng giá trị 150 triệu đồng.

Tham dự buổi lễ, về phía báo Dân trí có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập; nhà báo Phạm Tâm, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Nam.

Về phía địa phương có ông Lê Phước Vẹn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh; ông Phan Thanh Châu, Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Thạnh; bà Nguyễn Thị Điệp, Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Mộc Hóa, các nhà tài trợ và các hộ gia đình được tặng nhà Nhân ái.

Huyện Mộc Hóa là một huyện biên giới của tỉnh Long An, phía Bắc giáp Campuchia. Còn huyện Tân Thạnh nằm ở phía Tây tỉnh Long An, cách TP Tân An khoảng 45km. Kinh tế của 2 huyện này chủ yếu dựa vào nông nghiệp, còn nhiều hộ dân khó khăn.

Tại buổi lễ khánh thành, ông Lê Phước Vẹn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, bày tỏ sự cảm kích trước sự chung tay của báo Dân trí và mạnh thường quân trong công tác hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

"Những căn nhà mới, khang trang, không còn dột nát, tối tăm như trước sẽ là mái ấm để bà con an cư lạc nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn và hy vọng, báo Dân trí, các mạnh thường quân, bạn đọc của báo trên khắp cả nước sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn", Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh chia sẻ.

Ông Phan Thanh Châu, Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Thạnh cho biết, trong 3 tháng xây dựng, riêng 5 ngôi nhà Nhân ái trên địa bàn huyện, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để nhanh chóng hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc, nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay cùng các hoạt động cộng đồng của báo Dân trí.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn cho biết thêm, suốt 20 năm qua, hoạt động an sinh xã hội của báo luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của bạn đọc, các mạnh thường quân, doanh nghiệp.

Nhằm hưởng ứng mục tiêu của Chính phủ và lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2024-2025, báo Dân trí đã phát động xây 100 căn nhà nhân ái tặng người dân khó khăn.

"Ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà còn là nền tảng để mỗi gia đình an cư lạc nghiệp, vun đắp tương lai. Tết sắp tới, niềm vui của 74 hộ dân sẽ được nhân lên nhiều lần.

Trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng thời triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhằm góp phần xây dựng một xã hội công bằng, nhân ái và thịnh vượng", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo báo Dân trí đã đại diện bạn đọc hảo tâm, trao tặng 10 suất quà bằng tiền mặt tới 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi hộ 1 triệu đồng.

"10 ngôi nhà Nhân ái tại huyện Mộc Hóa và Tân Thạnh đã được xây dựng khang trang và hiệu quả chi phí. Trong số các mạnh thường quân, bạn đọc tham gia đóng góp, có không ít người cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn trích một phần công sức để hỗ trợ những người khó khăn hơn mình", nhà báo Nguyễn Xuân Toàn nói.

Trân trọng ghi nhận những đóng góp của báo Dân trí đối với hoạt động an sinh của địa phương, lãnh đạo UBND huyện Tân Thạnh đã tặng giấy khen tới tập thể báo Dân trí và nhà tài trợ.

Là hộ dân được báo Dân trí, các mạnh thường quân và địa phương hỗ trợ hơn 98 triệu đồng để xây nhà mới, ông Võ Tấn Ghi (50 tuổi, ở xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, Long An) bày tỏ sự xúc động và cảm kích.

Trước đây, gia đình ông Ghi sống trong căn nhà tạm lợp bằng mái tôn cũ nát. Mỗi khi trời mưa, nước tràn vào nhà, nền đất nhão nhoẹt, dính chân như đang đứng ngoài đồng…

Nhưng cảnh nhà khổ cực cũng không não nề bằng những khốn khó mà gia đình ông Ghi vừa trải qua. Chỉ trong vòng 5 năm, tai họa liên tiếp ập đến khiến hộ "nghèo bền vững" này ngày càng không lối thoát.

Nhưng kể từ khi được báo Dân trí, chính quyền địa phương và mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà mới, cuộc sống của ông Ghi thay đổi tích cực hơn.

"Kể từ khi được nhận nhà mới, tôi không còn thấp thỏm nỗi lo mưa xuống là dột nữa. Mấy hôm nay cả nhà ngủ ngon hơn, ăn cũng ngon miệng hơn, yên tâm đón Tết sắp tới", ông Ghi cười, nói.

Lau di ảnh vợ trên bàn thờ, ông Ghi rưng rưng nước mắt. Ông tin rằng, ở nơi chín suối, vợ của ông giờ đã thấy yên tâm hơn khi cả nhà cuối cùng cũng có một ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Thay mặt chính quyền địa phương và các hộ dân được tặng nhà nhân ái, ông Lê Phước Vẹn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, nhấn mạnh: "Những ngôi nhà được khánh thành hôm nay không chỉ là niềm vui cho các gia đình mà còn là niềm tự hào của địa phương.

Đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, báo Dân trí và các mạnh thường quân, minh chứng cho tinh thần "lá lành đùm lá rách" mà dân tộc ta đã gìn giữ từ bao đời nay".