Báo Dân trí khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tại An Giang, Đồng Tháp

Khởi công 3 căn nhà Nhân ái ở Đồng Tháp

Trong các ngày từ 21 đến 22/ 10, báo Dân trí tổ chức khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái ở Đồng Tháp và An Giang (trong đó, Đồng Tháp 3 nhà và An Giang 2 nhà).

Cụ thể, sáng 21/10, báo Dân trí phối hợp địa phương tổ chức khởi công tặng 2 hộ đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Gia đình anh Nguyễn Ái Dương (32 tuổi) được bạn đọc hỗ trợ hơn 230 triệu đồng. Anh Dương dự kiến sử dụng 150 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố rộng 60m2, đầy đủ công năng cho 4 cha con sử dụng. Công trình sẽ thay thế ngôi nhà tạm bợ hiện hữu của gia đình.

Ông Huỳnh Nhật Hải - Đại diện Báo Dân trí (bìa phải) và bà Trương Thị Diệp - Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò trao tặng biểu trưng số tiền hơn 230 triệu đồng xây dựng nhà cho anh Nguyễn Ái Dương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Tại lễ khởi công, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng anh Dương đã chia sẻ 20 triệu đồng từ số tiền được hỗ trợ để tặng lại cho gia đình ông Nguyễn Văn Luông (70 tuổi, ngụ cùng xã). Còn 60 triệu đồng, người đàn ông dành lại để chữa bệnh cho các con.

"Cha con tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc. Nếu không có số tiền này, có lẽ cha con tôi sẽ vẫn phải ở trong ngôi nhà dột nát thêm nhiều năm nữa, các con tôi cũng khó khăn trong quá trình chữa bệnh", anh Dương nghẹn ngào xúc động.

Gia đình anh Dương là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được báo Dân trí phản ánh trong bài viết "Vợ bỏ đi, người đàn ông ôm 3 đứa con bệnh tật trong ngôi nhà xiêu vẹo", đăng ngày 5/8.

Ngôi nhà xiêu vẹo của anh Dương (Ảnh: Nguyễn Cường).

Từ trước đến nay, anh Dương cùng 3 đứa con sống trong ngôi nhà cột cây, mái tôn tạm bợ. Vợ anh Dương bỏ đi đã lâu, người đàn ông làm đủ mọi nghề chân tay để nuôi con.

Con trai lớn của anh Dương năm nay 10 tuổi, bị khờ. Hai con gái sinh đôi (5 tuổi) của anh Dương cùng mắc bệnh Rối loạn chuyển hóa sắt, 20 ngày phải vào viện truyền máu một lần, chi phí điều trị tốn kém.

San sẻ yêu thương của bạn đọc dành cho mình, anh Dương đã trao lại ông Nguyễn Văn Luông ngụ cùng xã Mỹ An Hưng B số tiền 20 triệu để cùng khởi công nhà. Trước đó, ông Luông đã được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 50 triệu đồng. Dự kiến khoảng 1 tháng tới cha con ông Luông và cha con anh Dương sẽ có ngôi nhà mới khang trang.

Như Dân trí đã thông tin, ông Luông bị điếc, lại chậm chạp là nhân vật trong bài viết " Cám cảnh cha già nuôi con tâm thần trong ngôi nhà dột nát", được đăng ngày 26/7.

Ông Luông già yếu, nhưng đang phải nuôi người con trai 46 tuổi mắc bệnh tâm thần. Từ trước đến nay, cha con ông Luông sống trong ngôi nhà tạm bợ, dột nát, thiếu thốn trăm bề.

Ông Nguyễn Minh Phú - Tổng Biên tập Báo Đồng Tháp (bìa phải) và ông Huỳnh Nhật Hải - Đại diện Báo Dân trí trao tặng biểu trưng số tiền gần 50 triệu đồng xây dựng nhà cho ông Nguyễn Văn Luông (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Trương Thị Diệp, Phó chủ tịch UBND huyện Lấp Vò thay mặt chính quyền và người dân của huyện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc. Bà Diệp chúc Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ngày càng phát triển để giúp được càng nhiều hộ dân khó khăn trên cả nước.

Chiều cùng ngày, báo tổ chức khởi công ngôi nhà Nhân ái tặng gia đình ông Trần Văn Nghĩa (71 tuổi, ngụ xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp). Ngôi nhà trị giá gần 60 triệu đồng từ tiền bạn đọc hỗ trợ thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

"Vợ chồng tôi rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nếu không được giúp có lẽ cả đời tôi cũng không có nổi mấy chục triệu để xây nhà. Nay xây nhà, mọi người đến đông vui, tôi mừng lắm", bà Nguyễn Thị Dứ (64 tuổi, vợ ông Nghĩa) xúc động.

Tại buổi lễ, ông Trang Văn Cửa, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện Tân Hồng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí và bạn đọc đã hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Gia đình ông Nghĩa là hoàn cảnh khó khăn trong bài viết "3 thế hệ, 4 người bệnh nặng, sống khổ trong ngôi nhà chờ sập" được đăng ngày 16/8 trên Dân trí.

Căn nhà của ông Nghĩa trước đó (Ảnh: Nguyễn Cường).

Gia đình ông Nghĩa có 4 thành viên, gồm vợ chồng ông, con gái và cháu ngoại. Ông Nghĩa bị đau mắt đã nhiều năm không khỏi. Vợ ông Nghĩa bị bệnh thần kinh, bệnh tim, từng bị tai biến.

Con gái ông cũng bị nhiều bệnh, có biểu hiện di truyền bệnh thần kinh từ mẹ nên không dám lấy chồng. Cháu ngoại của ông Nghĩa đã 8 tuổi nhưng hầu như không biết gì, bị bệnh thiểu năng, phải uống thuốc hàng ngày. Từ trước đến nay, gia đình ông Nghĩa sống trong ngôi nhà tồi tàn, dột nát.

Cũng trong chiều 21/10, báo Dân trí đã tổ chức Khánh thành và bàn giao ngôi nhà Nhân ái tới gia đình ông Trần Đa Lộc (91 tuổi, ngụ xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Công trình trị giá gần 110 triệu đồng, xây dựng từ tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ thông qua Chương trình Nhân ái.

Xây thêm 2 căn nhà ở xã biên giới An Giang

Tiếp tục chương trình, ngày 22/10, đại diện báo Dân trí ở ĐBSCL phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, UBND xã Vĩnh Xương tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhân ái tặng gia đình bà Trần Thị Bé Son (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi) tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đại diện báo Dân trí, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đại diện xã Vĩnh Xương khởi công xây nhà Nhân ái tặng 2 hộ (Ảnh: Bảo Trân).

Bà Son là nhân vật trong bài viết "Mẹ già 70 tuổi tần tảo nuôi con tai biến, ước có căn nhà che nắng mưa"; Còn bà Yến là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ nghèo một mình nuôi 3 con ước mơ có căn nhà lành lặn".

Tham dự buổi lễ có Thiếu tá Hoàng Văn Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; ông Phan Đa Pha - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Xương; lãnh đạo UBND xã Vĩnh Xương cùng đại diện gia đình 2 hộ nhận nhà.

Nhà báo Huỳnh Nhật Hải - Đại diện báo Dân trí phát biểu tại lễ khởi công nhà Nhân ái ở xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện báo Dân trí cho biết, đây là 2 căn nhà nằm trong Chương trình Xây dựng nhà Nhân ái do báo Dân trí phát động trên cả nước, là căn nhà thứ 19 và 20 tại ĐBSCL.

Hai căn nhà được xây dựng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó có 100 triệu đồng do báo Dân trí trích từ nguồn Chương trình Xóa nhà tạm mã số 5178 (Gala Nhân ái 2024), số tiền còn lại là do bạn đọc báo quyên góp, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đối ứng ngày công.

Thiếu tá Hoàng Văn Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương (Ảnh: Bảo Trân).

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Hoàng Văn Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương - cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và báo Dân trí có cùng 1 mục tiêu là chung tay xóa nhà tạm. Đây là mục tiêu hết sức ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

"Xóa nhà tạm, tiếp sức cho người dân vùng biên giới trên địa bàn tỉnh an cư lạc nghiệp, yên tâm bám trụ vùng biên, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia là mục tiêu chung của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và đơn vị tài trợ báo. Rất mong sau khi có nơi ở mới, 2 hộ sẽ sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo", Thiếu tá Hoàng Văn Trường nói.

Ông Phan Đa Pha - Chủ tịch MTTQ xã Vĩnh Xương gửi lời cảm ơn chân thành đến độc giả báo Dân trí, quý mạnh thường quân và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện vận động khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của các hộ, vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

Nghi thức xúc cát khởi công 2 căn nhà Nhân ái (Ảnh: Bảo Trân).

"Ước mơ cả đời là có căn nhà che nắng che mưa"

Như Dân trí đã đưa tin, bà Trần Thị Bé Son (70 tuổi) trở thành trụ cột chính, một mình đi giác hơi, cạo gió nuôi con trai 31 tuổi đang bệnh tai biến, mất khả năng lao động.

Căn nhà hai mẹ con bà Son đang ở ọp ẹp, xiêu vẹo, đời sống hai mẹ con gói gọn trong khuôn khổ chừng 50m2, gặp nhiều khó khăn.

Hai mẹ con bà Son sẽ có tổ ấm mới khang trang hơn (Ảnh: Bảo Trân).

Tại buổi lễ khởi công nhà Nhân ái dành cho mình, bà Son không giấu được sự xúc động, bày tỏ lòng biết ơn gửi mạnh thường quân. "Căn nhà là ước mơ cả đời của tôi. Mẹ con tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý mạnh thường quân và bạn đọc", bà Son bày tỏ.

Bà Son cũng cho biết, toàn bộ số tiền mà mạnh thường quân dành cho bà, bà sẽ để cất nhà, ổn định cuộc sống cho hai mẹ con.

Nhận nhà Nhân ái, bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 tuổi) cũng phấn khởi cho biết trước đó bà liên tục mất ngủ khi biết sắp có nhà mới.

"Tôi rất xúc động và không biết cảm ơn làm sao hết tấm lòng của mạnh thường quân và quý báo, các chú bộ đội đã giúp đỡ cho mấy mẹ con tôi. Con tôi đều đi làm xa, không về được nhưng khi nghe tôi báo tin đứa nào cũng rất mừng đến mất ăn mất ngủ", bà Yến chia sẻ.

Nhà của bà Yến trước đó (Ảnh: Bảo Trân).

Chồng bỏ đi từ 13 năm trước, bà Yến một mình tần tảo nuôi cả gia đình 4 người. Trong đó, 3 con đều đang ở độ tuổi ăn học với số tiền 100.000 đồng/ngày.

Nhà bà Yến là nhà sàn, nằm cạnh một con kênh. Tất cả các cột nhà đều thành nơi cư ngụ của bầy mối, có ổ to như cái thau, chúng thay nhau ăn rỗng cột rồi phát ra tiếng kêu lắc rắc như sắp sập.