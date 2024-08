Mẹ già 70 tuổi tần tảo nuôi con tai biến, ước có căn nhà che nắng mưa

Một mình đi giác hơi nuôi con trong căn nhà dột nát

"Không biết căn nhà này có trụ nổi qua mùa mưa năm nay không?", câu nói nửa đùa, nửa thật của bà Trần Thị Bé Son (70 tuổi, xã Vĩnh Xương, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) khiến những người có mặt đều đưa mắt quan sát căn nhà của bà.

Căn nhà mẹ con bà Son đang ở do bà con lối xóm chung tay dựng tạm cách đây hơn 10 năm. Dù đã ọp ẹp, xiêu vẹo theo thời gian nhưng đây có lẽ là gia sản duy nhất mà bà có.

Bà Son ví, căn nhà này cũng như số phận của bà. Ở tuổi 70 dù không còn nhiều sức khỏe nhưng vẫn phải bươn chải kiếm sống bằng nghề giác hơi, cạo gió. Mỗi ngày được tối đa 70.000 đồng để nuôi con trai 31 tuổi đã mất khả năng lao động do bệnh tai biến.

Căn nhà của bà Son được tận dụng đủ bề, dọc theo mấy cây cừ tràm hai bên vách là hàng đinh xiêu treo mấy thứ đồ lặt vặt. Cách đó một bước chân là nhà vệ sinh, mọi sinh hoạt của hai mẹ con cứ thế gói gọn trong khuôn khổ chưa đầy 50m2.

Hàng chục năm nay, bà Son đã quen cảnh thiếu trước hụt sau. Do con trai mất khả năng lao động nên một mình bà phải lo từ trong đến ngoài, ai thuê gì làm đó.

"Chồng tôi biệt tăm biệt tích hơn chục năm nay. Tôi có tất thảy 4 người con đều đi Bình Dương làm mướn. Riêng con trai thứ 4 do bệnh nên về sống với tôi ở đây được vài năm nay", bà Son kể.

Những bữa cơm độn giá và ước mơ sum vầy

Trong khung cảnh nhá nhem của căn nhà ẩm thấp, bà Son lọ mọ chuẩn bị cơm cho con. Bữa ăn có cơm trắng được độn giá và rau.

Bà Son tâm sự, cho dù là món gì thì bà cũng ăn được, nhất là sau một ngày cuốc bộ mấy cây số tìm người giác hơi, cạo gió, mệt mỏi rã rời và không còn sự lựa chọn.

"Mẹ con tôi có gì ăn đó, không dám mơ ăn ngon, mặc đẹp. Có cơm ăn đã là may mắn lắm rồi", bà Son trải lòng.

Kể từ thời điểm các con đi làm ăn xa, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi 70 là có nơi che nắng, che mưa cho các con của bà có nơi chốn về mỗi dịp Tết.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Đa Pha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Xương - xác nhận trường hợp nhà bà Son là một trong những trường hợp thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bản thân tuổi đã cao nhưng bà Son trở thành lao động chính, làm thuê nuôi con trai đang bệnh tai biến.

"Địa phương rất mong mỏi báo Dân trí và quý mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Son cất mới căn nhà, để mẹ con bà Son sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 240441 xin gửi về:

Anh Trần Văn Tài (con trai ruột bà Trần Thị Bé Son)

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 0963983946

Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 240441)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269