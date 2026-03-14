Hai anh em mồ côi bố ở Hà Tĩnh được giúp đỡ hơn 227 triệu đồng

Ngày 13/3, phóng viên Dân trí cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, trao số tiền 207.478.515 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Nguyễn Thế Hưng (lớp 6) và Nguyễn Bảo Thịnh (lớp 4), trú tại thôn 5, xã Sơn Hồng.

Hoàn cảnh của anh em Hưng và Thịnh đặc biệt khó khăn khi cha qua đời, mẹ đang điều trị bệnh tâm thần, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phụ thuộc vào bà nội đã cao tuổi.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi và làm các thủ tục trao số tiền của bạn đọc tới gia đình (Ảnh: Hoài Anh).

Do gia đình không có người đủ khả năng quản lý tài chính, người thân đã thống nhất ủy quyền chuyển toàn bộ số tiền hỗ trợ từ bạn đọc vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hồng. Số tiền này sẽ được địa phương gửi tiết kiệm tại ngân hàng để bảo quản lâu dài, đảm bảo tương lai cho 2 cháu.

Ngoài ra, sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh này, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã liên hệ, hỗ trợ thêm 20 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà gia đình các cháu đã nhận được đến nay là hơn 227 triệu đồng.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hồng, gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập và phóng viên báo Dân trí vì đã kết nối, kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của 2 anh em Hưng và Thịnh.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hồng trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc ủng hộ cho gia đình (Ảnh: Hoài Anh).

Ông Linh cho biết, trước mắt, trong thời gian các cháu còn đi học, địa phương đã vận động thêm một số nguồn hỗ trợ để bà và các cháu có điều kiện trang trải cuộc sống. Với số tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, phần lãi phát sinh sẽ được rút để gia đình sử dụng khi cần thiết.

"Sơn Hồng là xã biên giới, dân cư thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, chúng tôi mong báo Dân trí tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội cũng như giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn", ông Linh bày tỏ.

Bà nội của 2 cháu xúc động trước tình cảm của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương (Ảnh: Dương Nguyên).

Hoàn cảnh của gia đình này đã được phản ánh chi tiết trong bài viết "Mẹ tâm thần, 2 con thơ đầu chít khăn tang ngơ ngác trước bàn thờ bố".

Anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1985) và chị Trần Thị Hợi (SN 1995) cùng ở Nghệ An, kết hôn năm 2013. Vợ chồng lần lượt sinh được 2 con trai là Hưng và Thịnh, với mong ước về một cuộc sống bình an, đủ đầy.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi, biến cố liên tiếp ập đến khi chị Hợi có biểu hiện rối loạn tâm thần. Gia đình đã chạy vạy đưa chị đi chữa trị khắp nơi, tiền bạc đội nón ra đi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Cuối cùng, gia đình buộc phải gửi chị điều trị cách ly tại Bệnh viện sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh.

Bố mất, 2 đứa trẻ chỉ biết nương nhờ vào bà nội tuổi đã xế chiều (Ảnh: Dương Nguyên).

Ngày 22/12/2025, khi đang làm việc tại công trình, anh Thắng xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau vùng lưng và đầu. Cho rằng chỉ là mệt mỏi thông thường, anh nằm nghỉ ở nhà.

Đến ngày 26/12/2025, các con đi học về gọi mãi không thấy bố dậy ăn cơm, người thân phát hiện anh đã ngất lịm. Dù được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội, anh Thắng không qua khỏi. Các bác sĩ kết luận anh tử vong do đột quỵ.

Trong lễ tang, hình ảnh 2 đứa trẻ đầu quấn khăn trắng, ngồi lặng lẽ bên quan tài người bố bạc mệnh, không có mẹ ở bên, đã khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.

Hai anh em Hưng, Thịnh giờ đây chỉ biết nương tựa vào bà nội Nguyễn Thị Loan (72 tuổi). Tuy nhiên, bà Loan cũng đang mắc nhiều bệnh nặng như suy thận, tiểu đường, thoái hóa xương khớp, không còn khả năng lao động nặng. Hàng ngày, bà cố gắng trồng ít rau, nuôi vài con gà để có cái ăn qua bữa cho 2 cháu.