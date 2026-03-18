Bi kịch gia đình vùng cao: 3 mẹ con nguy cấp sau bữa cơm trưa

Ba mẹ con nguy kịch sau bữa cơm trưa, cha nghèo bất lực cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Bữa cơm trưa định mệnh khiến 3 mẹ con rơi vào nguy kịch

Trong khoa Hồi sức tích cực trẻ em, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi Vì Thành Nam (SN 2012, trú tại bản Chiềng Pằn, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), nằm bất động trên giường bệnh. Quanh cơ thể gầy gò của cậu bé 14 tuổi là đủ loại ống dẫn lưu, dây truyền dịch và máy theo dõi sinh tồn…

Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt hốc hác, anh Vì Văn Khuyến (SN 1987, bố của Nam) chống 2 tay vào đầu gối, cúi người thở dốc, giọng đứt quãng: “Thấy bác sĩ gọi, em chạy vội từ Trung tâm Chống độc lên đây. Thằng bé nặng nhất, em sợ cháu nó...”. Không nói hết câu, người đàn ông dân tộc Thái kéo vạt áo lên lau mặt.

Sau bữa cơm trưa 4/3, cả 3 mẹ con chị Hà Thị Loan (vợ anh Vì Văn Khuyến) phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi bệt nơi hành lang buồng bệnh, anh Khuyến đau lòng kể về tai họa bất ngờ giáng xuống vợ con. Khoảng 11h30 ngày 4/3, gia đình anh gồm 10 người quây quần ăn cơm trưa.

Tuy nhiên, đến khoảng 16h30 cùng ngày, bi kịch xảy ra. Cháu Vì Thành Nam bất ngờ ôm bụng, nôn ói, co giật rồi ngất lịm. Chỉ ít phút sau, chị Hà Thị Loan (SN 1985, vợ anh Khuyến) và con gái Vì Thị Miền (SN 2005) cũng lần lượt xuất hiện những biểu hiện tương tự.

Hoảng sợ, anh Khuyến hô hoán nhờ trợ giúp. Hàng xóm nhanh chóng đưa 3 mẹ con chị Loan đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu cấp cứu. Tại đây, cháu Nam được đặt nội khí quản. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, cả 3 mẹ con được chuyển gấp xuống Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm.

Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, cháu Vì Thị Miền đã tạm qua cơn nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Người cha nghèo khẩn cầu bạn đọc Dân trí cứu vợ con

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Công Khắc, Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Khoảng 3h ngày 5/3, bệnh nhân Vì Thành Nam (14 tuổi) được chuyển từ tuyến dưới đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, phải bóp bóng qua nội khí quản, nghi do ngộ độc cấp chưa rõ nguyên nhân.

Mẹ và chị gái của Nam cũng nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc và phải cấp cứu khẩn cấp”.

Bệnh nhi Vì Thanh Nam (14 tuổi) phải thở máy, lọc máu liên tục để níu giữ tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Khắc, ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai những biện pháp hồi sức tích cực. Nam được chuyển tới khoa Hồi sức tích cực Trẻ em (Trung tâm Nhi khoa) trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, đồng thời dùng kháng sinh nhằm kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, mẹ và chị gái của Nam được theo dõi và điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc.

Sau nhiều ngày nỗ lực cứu chữa, tình trạng của Nam đã có dấu hiệu cải thiện khi cai được thở máy. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nặng, cần tiếp tục theo dõi và hồi sức tích cực. Các bác sĩ vẫn phải duy trì điều trị kháng sinh và thuốc chống động kinh, nhằm kiểm soát các biến chứng có thể