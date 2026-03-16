Con trai nhiều lần mổ u não nguy kịch, mẹ nghèo giằng xé tâm can cầu cứu

Tính mạng con trai mong manh sau nhiều lần mổ u não, mẹ nghèo khóc nghẹn (Video: Hương Hồng).

Gần 1 tháng sau ca phẫu thuật cấp cứu, Nguyễn Giang Nam (SN 2007, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa thể rời phòng Hồi sức, khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chàng trai trẻ nằm bất động trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng, quanh cơ thể gầy gò, teo tóp của em là đủ loại ống dẫn, dây truyền dịch và các thiết bị theo dõi sinh tồn.

Mắc u não, Nam đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, hiện tính mạng chàng trai 19 tuổi hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Từ lúc Nam nhập viện, chị Vũ Thị Vui (SN 1977, mẹ của Nam) gần như không rời giường bệnh của con nửa bước. Gương mặt người phụ nữ thuần nông hốc hác, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ.

Vuốt ve 2 bàn tay mềm oặt của con trai, người mẹ ứa nước mắt. “Cháu nó mổ được gần 1 tháng rồi. Nhìn thằng bé nửa tỉnh nửa mê, chân tay mềm nhũn… em như đứt từng khúc ruột”, cảm xúc dâng tràn khiến chị Vui nghẹn giọng.

Nén nỗi đau, chị Vui bùi ngùi kể: Năm 2018, bé Nam hay kêu đau đầu, tay không cầm được đồ vật, chân yếu không thể tự đi lại được. Đến bệnh viện, các bác sĩ phát hiện trong não Nam có khối u. Ngay lập tức cậu bé đã phải trải qua ca phẫu thuật não cứu mạng.

Gần 1 tháng sau phẫu thuật khẩn cấp, Nam vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chân tay mềm nhũn không thể cử động (Ảnh: Hương Hồng).

Do bệnh tình của Nam phức tạp, ngay sau ca mổ Nam phải trải qua quá trình vật lý trị liệu lâu dài. Kể từ đó, trong hơn một năm trời, bố mẹ Nam gác lại việc đồng áng đưa con đi châm cứu, bấm huyệt và phục hồi chức năng ở nhiều nơi chân, tay Nam dần cử động trở lại.

Những tưởng bệnh tình chàng trai trẻ đã được cải thiện, ngày 12/3 Nam bất ngờ kêu đau đầu dữ dội, tứ chi mềm nhũn, không thể đứng lên rồi rơi vào hôn mê. Gia đình vội vàng đưa Nam đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Văn Bằng, Khoa Phẫu thuật thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Giang Nam nhập viện trong tình trạng hôn mê do u não”.

Nhiều năm theo đuổi việc chữa trị cho con trai, gia đình chị Vui đã lâm vào cảnh kiệt quệ (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Bằng cho biết thêm, bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, thở máy và hồi sức tích cực... Bệnh nhân đã được dẫn lưu não thất để kiểm soát áp lực nội sọ và theo dõi sát các dấu hiệu thần kinh.

Đây là trường hợp điều trị phức tạp, cần hội chẩn để quyết định phương án phẫu thuật lấy u trong thời gian tới. Sau phẫu thuật, bệnh nhân còn phải trải qua quá trình phục hồi chức năng kéo dài với chi phí rất lớn. Tuy nhiên khối u của Nam là lành tính, em lại còn khá trẻ nên có nhiều hy vọng.

“Chúng tôi được biết gia đình bệnh nhân là hộ nghèo, theo đuổi việc chữa trị cho con nhiều năm đã khiến họ kiệt quệ. Chính vì vậy, rất mong các bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân…”, bác sĩ Bằng bày tỏ.

Nghĩ đến chặng đường gian nan phía trước của con trai, tâm can giằng xé…, cảm xúc dồn nén, khiến chị Vui bật khóc nức nở (Ảnh: Hương Hồng).

Xúc động trước sự sẻ chia của bác sĩ, chị Vui thổn thức kể về hoàn cảnh gia đình mình: Bố của Nam bị viêm tụy cấp, sức khỏe suy yếu nên không thể lao động nặng.

Gánh nặng cuộc sống dồn lên vai chị Vui, người phụ nữ tần tảo quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không thể đủ cái ăn cho cả nhà. Từ lúc Nam lâm bệnh nặng, đi viện nhiều hơn ở nhà, cuộc sống của cả gia đình càng thêm điêu đứng. Bao năm qua, gia đình chị Vui luôn là hộ nghèo của xã Vạn Xuân.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, chị Vui nắm chặt bàn tay đứa con trai bất hạnh, đôi mắt ngấn lệ, thảng thốt nhìn ra khoảng không vô định qua ô cửa kính của căn phòng, giọng chị lạc đi:

“Thằng bé còn trẻ quá! Bác sĩ nói cháu vẫn còn hy vọng, nhưng bao năm vay mượn khắp nơi, giờ vợ chồng em kiệt quệ rồi. Nam ơi, bố mẹ có tội với con!”, chị Vui bật khóc nức nở trong nỗi đau khôn cùng.