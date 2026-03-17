Thiếu 250 triệu đồng đặt stent cứu chồng, vợ ung thư phổi cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Bệnh nặng liên tiếp tìm đến đôi vợ chồng công nhân nghèo

Trong phòng bệnh khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội, anh Đỗ Như Cường (SN 1972, trú ở xã Phù Đổng, TP Hà Nội), nằm lặng im trên giường bệnh. Kim truyền gắn thường trực trên cánh tay người đàn ông 54 tuổi, thiết bị theo dõi sinh tồn liên tục phát ra những tiếng bíp bíp... Nhịp máy còn vang đều đều, đồng nghĩa mạng sống của anh vẫn đang được níu giữ.

Bị lóc tách động mạnh chủ, anh Cường được chỉ định đặt stent với chi phí 250 triệu đồng (đã trừ Bảo hiểm y tế) (Ảnh: Hương Hồng).

Nửa ngồi nửa quỳ bên giường bệnh, chị Trần Thị Điệp (SN 1971) nắm chặt bàn tay chồng bằng những ngón tay gầy guộc, xanh xao. Ngước lên đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, người phụ nữ 55 tuổi nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình.

Chị Điệp làm công nhân vệ sinh môi trường, anh Cường làm bảo vệ, thu nhập tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ để vợ chồng chị nuôi dạy 2 con trưởng thành.

Hiện, con trai của anh chị cũng làm công việc vệ sinh môi trường, còn con gái đã lập gia đình riêng.

Sự sống người đàn ông 54 tuổi đang được níu giữ từng ngày, chờ ca phẫu thuật cứu mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Cuộc sống đang yên ổn, bỗng đâu tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình công nhân nghèo. Cuối năm 2023, chị Điệp phát hiện mắc ung thư phổi. Đầu năm 2024, chị phải phẫu thuật cắt thùy phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Sau ca mổ, sức khỏe chị Điệp có cải thiện.

Sau thời gian điều trị, nữ công nhân vệ sinh môi trường lại trở về với công việc quen thuộc, lặng lẽ làm sạch những con đường, ngõ phố.

Nhưng đến cuối năm 2025, căn bệnh ung thư tái phát và đã di căn, để níu kéo sự sống, chị Điệp được chỉ định điều trị bằng thuốc đích. Không chỉ vậy, các bác sĩ còn phát hiện chị mắc viêm gan tự miễn, căn bệnh cần điều trị lâu dài và rất tốn kém.

Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình công nhân nghèo, đẩy họ vào cơn bĩ cực (Ảnh: Hương Hồng).

Giữa lúc cả gia đình đang gồng mình cùng chị Điệp chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, thì đầu tháng 3 vừa qua, anh Cường bất ngờ ôm ngực lảo đảo rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà. Người thân hoảng hốt đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện anh bị lóc tách động mạch chủ, một bệnh lý tim mạch cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay sau đó, anh Cường được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội để điều trị.

250 triệu đồng đặt stent - hy vọng giữ lại sự sống cho người đàn ông trụ cột gia đình

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Đăng Anh, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết: “Bệnh nhân Đỗ Như Cường được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng rất nặng với các triệu chứng đau ngực dữ dội, khó thở nhiều.

Qua thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ ngực cấp Stanford B, kèm theo tăng huyết áp và ứ nước thận phải do sỏi niệu quản”.

Anh Cường phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho vợ, giờ bản thân lâm bệnh nặng, gia đình bế tắc không biết xoay xở ra sao (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đăng Anh chia sẻ thêm, đây là bệnh lý tim mạch đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Hiện, bệnh nhân được chỉ định đặt stent graft động mạch chủ, với chi phí khoảng 250 triệu đồng (đã trừ Bảo hiểm y tế), chưa bao gồm chi phí hồi sức sau can thiệp cũng như điều trị bệnh lý thận và các biến chứng liên quan.

“Bệnh nhân cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, nguy cơ vỡ động mạch chủ có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, bác sĩ Đăng Anh cho biết.

Điều khiến các y, bác sĩ thêm trăn trở là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng éo le. Vợ anh Cường đang phải điều trị ung thư phổi, chi phí chữa bệnh kéo dài khiến gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ. Trước số tiền lớn cần cho ca can thiệp cấp cứu, người thân gần như bất lực, không còn khả năng xoay xở.

Người vợ ung thư phổi giai đoạn cuối khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp (Ảnh: Hương Hồng).

“Bệnh nhân là trụ cột của gia đình. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ, để anh có cơ hội được điều trị kịp thời, giành lại sự sống và trở về với vợ con”, bác sĩ Đăng Anh bày tỏ.

Xúc động trước sự sẻ chia của bác sĩ, chị Điệp bật khóc: “Chắc anh ấy quá lo lắng cho tôi mà phát bệnh nặng thế này. Anh ấy và 2 con đã vay mượn khắp nơi để tôi được chữa trị, giờ thực sự không biết xoay xở ra sao nữa! Cầu xin cô, bác giúp đỡ cho chồng tôi được trở về nhà làm chỗ dựa cho các con!”.