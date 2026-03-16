Những điều chưa từng dám nghĩ tới đã thành hiện thực với bà lão nghèo

Dù mới đi mổ mắt được ít ngày và vẫn phải đeo kính chống chói, bà Chu Thị Hà (thôn Đồng Bảng, xã Vật Lại, TP Hà Nội) vẫn nhiệt tình chia sẻ với phóng viên Dân trí niềm vui khi được sống trong ngôi nhà mới vừa khánh thành đầu năm nay.

Bà Chu Thị Hà chia sẻ niềm vui khi được sống trong ngôi nhà vững chãi (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Hà cho biết, sau khi ngôi nhà chính được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, bà tiếp tục xây thêm gian bếp nối liền phía sau, nâng tổng diện tích sử dụng lên hơn 100m².

Nhìn ngôi nhà mái bằng khang trang, khuôn cửa nhôm kính chắc chắn, bà Hà bảo đó là niềm mơ ước mà trước đây bà chưa từng dám nghĩ tới.

Chồng mất sớm, bà Hà một mình tần tảo nuôi con, cháu ăn học trong căn nhà tường nứt, mái dột. Hơn 10 năm trước, con trai bà bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não, trí nhớ không ổn định, khiến cuộc sống của gia đình càng thêm chật vật.

Niềm vui của bà Hà và con trai trong ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Hoàn cảnh khó khăn của bà Chu Thị Hà được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Con chấn thương sọ não, mẹ già đau yếu gồng gánh cả gia đình”, đăng tải ngày 20/4/2025.

Cảm thông với gia cảnh của người mẹ nghèo, bạn đọc và nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay ủng hộ hơn 117 triệu đồng, giúp bà Hà có điều kiện xây dựng ngôi nhà vững chãi.

Ngày nhận thông tin gia đình được giúp đỡ xây nhà Nhân ái, bà Hà xúc động đến nghẹn lời: “Lúc biết có nhiều người giúp đỡ như vậy, tôi mừng lắm! Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại nhận được sự quan tâm nhiều đến thế!”.

Để gia đình bà Hà sớm ổn định chỗ ở, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên xã Vật Lại cùng bà con thôn Đồng Bảng cũng chung tay hỗ trợ.

Bà Hà đứng dưới mái hiên ngôi nhà Nhân ái do bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng (Ảnh: Gia Khoa).

“Tôi biết mình không còn đủ sức khỏe để lo mọi việc, nhưng khi nghĩ các cháu sắp có chỗ ở đàng hoàng thì lại có thêm động lực”, bà Hà chậm rãi nói, niềm vui hiện rõ trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn.

Ngôi nhà Nhân ái vững chãi mang lại niềm tin, cảm giác ấm áp và sự an tâm

Dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi có ngôi nhà mới, tinh thần của bà Hà trở nên vui vẻ và lạc quan hơn trước.

Bà cho biết, ngôi nhà Nhân ái không chỉ giúp gia đình có nơi ở vững chãi, các cháu có không gian học tập và sinh hoạt tốt hơn, mà còn mang lại điều lớn lao, đó là niềm tin, cảm giác ấm áp và sự an tâm.

Ngày 15/3, dù đôi chân đau vì bệnh khớp, 1 bên mắt vừa trải qua phẫu thuật, bà Hà vẫn dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bà Chu Thị Hà (đeo kính, đứng giữa) tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử (Ảnh: Gia Khoa).

Bà Hà cho biết, việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi và nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự của mỗi công dân. Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin vào những cán bộ tâm huyết, có trình độ, vì dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Những năm qua, gia đình bà luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Từ các chính sách hỗ trợ dành cho hộ khó khăn đến sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong việc xây dựng ngôi nhà Nhân ái, tất cả đã tiếp thêm cho bà niềm tin vào cuộc sống.

“Trước đây, cuộc sống khó khăn quá, tôi nhiều khi chỉ lo làm sao nuôi được các cháu. Bây giờ có nhà mới rồi, tôi đã yên tâm hơn. Cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ để gia đình tôi có được ngày hôm nay”, bà Hà nói, gương mặt rạng rỡ niềm vui.

Dưới mái ấm mới khang trang, người phụ nữ khốn khó vẫn ngày ngày cùng con cháu tần tảo lao động, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả gia đình.

Dẫu phía trước còn nhiều thử thách, nhưng gia đình bà Hà đã có thêm những điều ấm áp, quý giá, đó là niềm tin vào lòng nhân ái và sự sẻ chia của cộng đồng.