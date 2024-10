Người phụ nữ bị bò húc, chồng "hờ" xin đưa về vì không tiền chữa trị

Bác sĩ Hoàng Ngọc Huy, khoa Hồi sức tích cực ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân Trần Thị Thảnh đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bệnh nhân đang phải thở máy do tổn thương ngực, gãy 6 xương sườn khiến chức năng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhập viện vì bò phản chủ

Bà Trần Thị Thảnh (59 tuổi), quê ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Muộn chồng nên 8 năm trước, bà về gá nghĩa với một người đàn ông góa vợ ở xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương). Bà Thảnh lớn tuổi nên đường con cái cũng hết hi vọng. Hai người nương tựa vào nhau, cũng chẳng đăng ký kết hôn gì.

Sáng 4/10, chồng bà là ông Nguyễn Văn Lưu đi làm, bà ở nhà chăm con bò mới sinh con thì tai họa ập đến. Con bò phản chủ nhè bà mà húc, ép vào tường, bà kêu cứu cũng không ai đáp, đành nằm chịu trận.

Bà Trần Thị Lịch, em gái bà Thảnh, kể: "Cũng không biết bao lâu trôi qua, khi người hàng xóm phát hiện, chị Thảnh lịm rồi, con bò đang đứng ghìm cặp sừng vào bụng chị ấy. Xua được con bò ra, mọi người đưa chị ấy đi viện, cả người chị ấy thâm tím, xây xước".

Cú húc của con bò khiến người phụ nữ này gãy 6 xương sườn 2 bên, tràn dịch, tràn khí màng phổi 2 bên, vỡ lách, vỡ khung xương chậu. Bệnh nhân bị sốc do đa chấn thương, mất máu cấp, được chỉ định phẫu thuật dẫn lưu màng phổi 2 bên.

Do không có bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật, điều trị gia đình phải lo liệu tất cả. Sau 10 ngày, tổng chi phí điều trị, phẫu thuật gia đình phải đóng đã gần 50 triệu đồng.

Không có tiền, chồng "hờ" xin đưa vợ về

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Huy, với tình trạng tổn thương này, bệnh nhân Thảnh phải mất ít nhất 3 tuần thở máy, chi phí điều trị và các loại thuốc trung bình mỗi ngày 5-7 triệu đồng. Việc điều trị kéo dài hàng tháng và khả năng bệnh nhân phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật cố định khung xương chậu, chi phí có thể tăng thêm.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã lớn tuổi, tổn thương nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể nên việc phục hồi cần thời gian. Bệnh nhân cũng đối mặt với nhiều di chứng sau này, đặc biệt là khả năng vận động do khung xương chậu bị vỡ.

Thời điểm chúng tôi có mặt, chỉ có bà Lịch túc trực ở bệnh viện để lo cho chị gái. "3 hôm trước, anh Lưu bảo về trên nhà vay mượn để nộp viện phí cho chị Thảnh nhưng chưa thấy xuống. Anh ấy nói chị tôi điều trị còn lâu, tốn kém, hay là xin ra viện đưa về nhà. Cả gia đình tôi không chịu, bác sĩ nói chị ấy tiến triển tốt, chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc".

Bà Lịch nói, rồi dường như tủi phận, òa lên khóc. Gia đình có 4 chị em, bà Thảnh là chị cả, vốn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, tình cảm. Bản thân bà Lịch cũng trải qua thời gian dài nuôi chồng bị bệnh tim. Khi kiệt quệ về tài chính cũng là khi người chồng bỏ mẹ con bà ra đi.

"Anh em ở quê cũng chỉ biết bấu víu vào ruộng đồng, làm phụ hồ kiếm thêm đôi đồng. Khi chị Thảnh ngã sự, anh em bên ngoại cũng chẳng dư giả được bao nhiêu để giúp, trong khi chị ấy phải nằm viện dài ngày...", bà Lịch đưa tay áo lên lau nước mắt, nói.

Bác sĩ Huy nói: "Bệnh nhân Trần Thị Thảnh có tiến triển tốt, đáp ứng điều trị. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm y tế, phải trả 100% chi phí điều trị nên chồng của bệnh nhân có ý xin về.

Trước tình cảnh bi đát của bệnh nhân, khoa đã liên hệ Phòng Công tác xã hội của bệnh viện để có phương án vận động giúp đỡ. Phía bệnh viện đang hỗ trợ suất ăn hàng ngày (thức ăn lỏng, qua đường ống mở dạ dày) cho bệnh nhân để đảm bảo thể trạng, đáp ứng tốt hơn quá trình điều trị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5354 xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Thảnh

Địa chỉ: xóm Kim Hoa, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

(Bà Thảnh đang điều trị tại phòng số 1, Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An).

Số điện thoại: 0981941196 (chị Oanh, cháu bệnh nhân Thảnh).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5354)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269