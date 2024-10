Bác sĩ Bệnh viện 19-8 mong giúp đỡ 2 cháu vừa mất mẹ, bố bị ung thư di căn

Vợ đột tử khi đang chăm sóc chồng ung thư giai đoạn cuối, gia đình lâm vào cảnh cùng cực

Nhận được đơn xin hỗ trợ từ gia đình anh Đào Ngọc Trường (SN 1977, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và lời đề nghị từ Bệnh viện 19-8, phóng viên Dân trí khẩn trương tới thăm, xác minh về hoàn cảnh đặc biệt đáng thương.

Chị Nguyễn Thị Thoa, tổ trưởng tổ Công tác xã hội, phòng điều dưỡng, Bệnh viện 19-8, xúc động chia sẻ về trường hợp bệnh nhân đặc biệt khó khăn mà cả bệnh viện đang rất quan tâm:

"Hoàn cảnh gia đình anh Đào Ngọc Trường cực kỳ éo le. Anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, nằm điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 19-8 đã hơn 3 năm nay.

Xót xa và đau đớn hơn, người vợ luôn chăm chút cho anh khi điều trị bệnh lại vừa đột ngột qua đời hôm 15/9. Bây giờ, hai con trai của họ đứng trước nguy cơ dang dở việc học hành vì chẳng biết trông vào ai nữa".

Anh Trường nằm trên giường bệnh, thở khó, mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Bây giờ, bụng anh phình to vượt mặt, sức khỏe yếu nên mỗi lần muốn trở mình đều phải có người hỗ trợ.

Bà Phạm Thị Năng (72 tuổi, mẹ anh Trường) cho biết, thời gian này sức khỏe của con trai bà rất yếu, rất khó lường nên mọi người thay nhau túc trực, đề phòng trường hợp xấu nhất. Bà dù đang bệnh nhưng mỗi sáng đều tranh thủ đi lấy thuốc rồi lại nhanh chóng vào viện thăm con.

"Cháu tôi vừa mồ côi mẹ, mong ông trời đừng mang bố nó đi sớm quá, nỗi đau này thân già còn không chịu nổi, các cháu biết phải làm sao đây?", bà Năng nước mắt giàn giụa xót thương.

Sau những lời than thở, bà lão kịp trấn tĩnh chia sẻ nhiều hơn về các con và hai cháu. Bà thương chị Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1978, vợ anh Trường) mồ côi từ nhỏ, về làm dâu gia đình vất vả, chưa được hưởng ngày an nhàn thì chồng lại đổ bệnh. Đau lòng hơn, con dâu bà ra đi quá đột ngột, không một lời trăn trối.

Bà nhớ khi chị Hằng còn sống, dù khó khăn bộn bề nhưng có chị xoay xở mọi việc trong gia đình vẫn rất yên ấm. Nay chị ra đi đột ngột, gia đình gần như mất phương hướng. Bà thương hai cháu nội Đào Trường Anh (SN 2005), Đào Quốc An (SN 2008), đang phải vừa học, vừa thay nhau chăm sóc bố.

Như mọi ngày, cuối giờ trưa, Đào Trường Anh (SN 2005, con trai đầu của anh Trường) tan học, nhanh chân chạy vào thăm bố. Cậu chính là chủ nhân của tờ đơn đẫm nước mắt đã gửi tới báo Dân trí nhờ bạn đọc giúp đỡ.

Trường Anh cho biết, vào trông bố cho em trai đi học, chiều lại đổi ca cho nhau để cháu đi gia sư. Nói về cuộc sống hiện tại, cậu học trò hiền lành cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bố, bà nội và em trai nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt xót xa rơi xuống.

"Mẹ cháu mất quá đột ngột, bà nội thì cao tuổi, bố bệnh ngày càng nặng, hai anh em cháu không biết trông cậy vào ai nữa. Hôm mẹ mất, bà cháu phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền lo đám tang. Gia đình cháu giờ đây thực sự không còn khả năng vay mượn nữa", Trường Anh nghẹn ngào chia sẻ.

Theo lời kể của bà nội, Trường Anh rất hiếu thuận và học rất giỏi, sau giờ học, cháu thường đi gia sư vào các buổi tối. Bây giờ, cháu vừa học hành, vừa cố gắng làm lụng nhiều hơn để có tiền phụ giúp bà, lo cho bố chữa bệnh và chăm sóc cho em trai còn nhỏ dại.

Điều mà Trường Anh đang lo lắng nhất là sức khỏe của bố, của bà nội và việc học hành của em trai. Còn bản thân cháu từ khi mẹ mất, những buồn bã trong lòng càng không thể giãi bày, tự chịu đựng.

Suốt cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và người nhà, anh Trường đều nghe nhưng không nói được, chỉ khi chúng tôi gần ra về anh mới gắng gượng mở mắt, mắp máy "nhờ mọi người giúp đỡ cho con chúng tôi được học hành nên người, tôi xin cảm ơn".

Bác sĩ Bệnh viện 19-8 mong cộng đồng giúp đỡ gia đình để hai cháu không dang dở việc học hành

Theo chia sẻ của TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 19-8, anh Trường điều trị ở Bệnh viện đã hơn 3 năm. Khi anh Trường nhập viện, khám và điều trị, bệnh cũng đã ở vào giai đoạn muộn. Đến nay, bệnh của anh đã di căn phổi, di căn xương, sức khỏe kém, ăn uống kém nên tình trạng suy gan tăng lên, tiên lượng xấu.

Nói về hoàn cảnh gia đình người bệnh, TS.BS Phương rất thương cảm và xót xa cho hai cháu Trường Anh và Quốc An vì bố ung thư đã di căn, mẹ không may vừa đột tử. Lãnh đạo Trung tâm Ung bướu mong các nhà hảo tâm giúp 2 cháu tiếp tục được học tập, không dang dở giấc mơ.

Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Thoa, tổ trưởng tổ Công tác xã hội, phía Bệnh viện 19-8 cũng sẽ tổ chức quyên góp ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn này. Điều mà các lương y mong mỏi là có sự chung tay từ cộng đồng để gia đình khổ hạnh này bớt đi phần khó khăn về vật chất.

"Gia đình phải vay mượn mới có tiền lo tang lễ cho chị Hằng và chữa trị cho anh Trường. Bây giờ nợ nần chồng chất, không biết bà cháu lo thế nào nổi. Qua đây, chúng tôi kính mong báo Dân trí và bạn đọc chung tay giúp đỡ cho anh Trường có thêm hy vọng điều trị, giúp các cháu tiếp tục được đi học", chị Thoa bày tỏ.

Ông Đinh Văn Tân, tổ trưởng tổ dân phố 16, phường Phú Diễn chia sẻ: "Chị Hằng đi chăm chồng ung thư nhưng không may chị đột ngột qua đời. Bây giờ thương nhất hai cháu Trường, An. Chúng tôi đại diện tổ dân phố, mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ để 2 cháu không dở dang việc học".

