Người mẹ trẻ rao bán chó lấy tiền nuôi con bị down

Hoàng Thị Nga năm nay 26 tuổi. Chị và con trai Đặng Hoàng Phúc (1 tuổi, bị hội chứng down, tim bẩm sinh), đang sống nương nhờ trong căn nhà đại đoàn kết của bà ngoại quá cố ở thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cơn gió lạnh đầu mùa khẽ thốc nhẹ tấm bạt che bên vách tường nứt toác, chị Nga vội vã ôm con vào lòng... Chị cho biết, bản thân từng có một tình yêu đẹp với người đàn ông quê xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa). Hai người đã đăng ký kết hôn, hẹn ước sau khi sinh con sẽ tổ chức đám cưới.

Do không có điều kiện, khi mang thai, chị chỉ đi siêu âm thai kỳ, không có điều kiện kiểm tra kỹ. Kết quả, khi cháu bé chào đời được 26 ngày tuổi thì phát hiện bị tim bẩm sinh. Sau phẫu thuật tim không lâu thì các bác sĩ phát hiện cháu bị hội chứng down.

Những tháng ngày sau đó, bé Hoàng Phúc như một đứa trẻ vô thức, lúc khóc, lúc cười ngờ nghệch. Chị Nga chia sẻ, lúc con bị hội chứng down, chị thường xuyên bị chồng buông lời chửi bới, không quan tâm đến hai mẹ con nữa. Mỗi lúc như vậy chị chỉ biết ôm con khóc trong tủi phận.

Tháng 4 vừa qua, chị làm đơn ly hôn với chồng rồi ôm con về quê ngoại tá túc. Thế nhưng, vì hoàn cảnh bố mẹ đẻ khó khăn nên nhiều tháng qua, cuộc sống của mẹ con chị cũng khốn khó trăm bề.

"Cuộc sống ở quê vất vả, mấy năm trước bố mẹ vay mượn mấy chục triệu đồng để sửa sang lại căn nhà. Làm lụng mãi nhưng chẳng đủ tiền trả nợ nên vừa qua bố tôi ra Hà Nội đi đánh giày, mẹ tôi cũng đi làm phụ hồ xa nhà. Từ khi con bị bệnh, tôi không thể đi làm được, mọi sinh hoạt hàng ngày đang nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm", chị Nga chia sẻ.

Trong căn nhà nhỏ, nhìn con trai thiệt thòi, không may mắn, người mẹ trẻ vô cùng đau lòng. Nghĩ về tương lai của con, có những lúc chị Nga bế tắc, muốn buông xuôi nhưng rồi tình thương của người mẹ với con lại thôi thúc chị luôn cố gắng.

"Sinh con ra ai cũng mong con mình khỏe mạnh, nhưng số phận éo le, con trai tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác. Tôi chỉ hy vọng một ngày được nghe con gọi 2 tiếng mẹ ơi, thế là hạnh phúc lắm rồi", chị Nga tâm sự.

Người mẹ trẻ cho hay, khi về ở nhờ nhà ông bà, chị cũng dành dụm được ít tiền để phòng lúc con ốm đau, nhưng đến nay chẳng còn đồng nào. Mấy hôm thời tiết trở lạnh, con ốm, trong nhà chẳng còn gạo, chị phải rao bán 2 con chó để lấy tiền chăm con.

"Mỗi tháng cháu phải đi bệnh viện tái khám 1-2 lần, mỗi lần ít cũng mất vài triệu đồng. Hôm vừa rồi bà ngoại gửi về cho hơn 1 triệu đồng lấy tiền trang trải, thi thoảng bà con lối xóm cũng cho gạo, rau để 2 mẹ con ăn. Tôi chẳng biết có thể gắng gượng được bao lâu nữa", người mẹ trẻ tâm sự.

Bà Bùi Thị Đê (60 tuổi, hàng xóm của Nga), chia sẻ: "Từ lúc cháu rời nhà chồng về đây, thấy 2 mẹ con vất vả quá nên thi thoảng bà con hàng xóm cũng qua thăm cháu, người cho ít gạo, người mớ rau để mẹ con sống qua ngày".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Thanh Hùng, Trưởng thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, chia sẻ, thời gian qua, địa phương cũng thường xuyên kêu gọi người dân tham gia ủng hộ để giúp hai mẹ con cháu Nga vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, do điều kiện vùng quê còn vất vả nên mọi người chỉ giúp đỡ được phần nào.

"Hoàn cảnh của hai mẹ con cũng tội nghiệp, cháu đi lấy chồng nhưng không may gặp sự cố gia đình như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy rất buồn. Hy vọng qua báo Dân trí, các nhà hảo tâm và bạn đọc quan tâm hỗ trợ để mẹ con cháu yên tâm sinh sống, sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống", ông Hùng nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5042 xin gửi về:

1. Chị Hoàng Thị Nga

Địa chỉ: thôn Đông Thịnh, xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT: 0971618964

STK ngân hàng Viettinbank: 105874213964, chủ tài khoản Hoàng Thị Nga.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5042)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269