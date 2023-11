Mẹ nghèo khóc nghẹn cầu xin cứu con trai mắc u thần kinh ác tính

Chúng tôi đến thăm khi anh Trần Quốc Thi (35 tuổi, thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang được truyền thuốc.

Bị cắt mất chân trái do khối u di căn, bệnh tật hành hạ khiến cơ thể anh ngày một suy kiệt. Hơn một tháng nay, anh Thi không thể ăn được, chỉ uống nước cầm hơi, truyền dịch để duy trì qua ngày.

Khuôn mặt anh xám xanh, cơ thể gầy gò, ốm yếu, đôi mắt đầy mệt mỏi sau gần 3 năm chống chọi với căn bệnh u thần kinh ác tính nhưng hy vọng cứ dần lụi tàn.

Anh Thi mắc u xơ thần kinh từ khi còn nhỏ. Mặc cảm hoàn cảnh, anh không dám lấy vợ bởi sợ liên lụy người khác. Trong khi các anh em đều có gia đình riêng, anh vẫn phải nương nhờ cha mẹ nơi miền trung du nghèo khó.

Năm 2021, anh Thi phát hiện mắc u thần kinh ác tính, bao nhiêu tiền của dành dụm đều "đội nón ra đi" mỗi lần nhập viện. Đến tháng 2/2022, chân trái anh có dấu hiệu hoại tử, phải tháo khớp háng.

Cầm lấy tay con, bà Huỳnh Thị Nho (62 tuổi) cho biết, thời gian trước, khi điều trị tại Đà Nẵng, các bác sĩ có chỉ định đưa đi điều trị tuyến trên nhưng gia đình phải từ bỏ. Hoàn cảnh quá khó khăn, mỗi lần nằm viện đều nhờ vào bảo hiểm y tế, nếu đưa đi điều trị quá xa thì nằm ngoài khả năng của gia đình.

"Tôi cũng muốn đưa con vào TPHCM để tìm cơ hội, nhưng biết lấy tiền đâu ra. Cha mẹ, anh em đều khó khăn, mỗi lần nhập viện phải vay mượn khắp nơi rồi làm trả lại sau. Cha nó mất sức lao động, tôi cũng chỉ biết quanh quẩn mấy sào ruộng, tiền nợ hơn 60 triệu còn chưa có trả xong nữa", bà Nho ứa nước mắt nói.

Nhìn thấy mẹ già mỗi đêm mệt nhoài, nằm ngủ ở hành lang bệnh viện, anh Thi xót xa nên nằng nặc xin về.

Hồi tháng 7, anh Thi cảm thấy khó thở, tức ngực, gia đình tức tốc đưa đi viện cấp cứu. Theo thăm khám của bác sĩ, khối u đã di căn sang phổi.

Hiện anh Thi được điều trị hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam. Bác sĩ điều trị cho biết, anh Thi mắc u thần kinh ác tính, đã tháo khớp háng bên trái.

Ngoài ra, khối u đã di căn sang phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi, viêm dạ dày. Các bác sĩ cũng đã đề nghị chuyển viện cho anh đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, nhưng gia đình xin ở lại.

Nhắc đến việc này, bà Huỳnh Thị Nho cho hay, gia đình từng đưa anh Thi đến điều trị ở nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng, các bác sĩ yêu cầu chuyển viện vào TPHCM hoặc Hà Nội, nhưng kinh tế gia đình khó khăn, không đủ sức chạy chữa.

"Những ngày con nằm viện, tôi sống nhờ cơm từ thiện hoặc bà con thương tình cho ít chục ngàn ăn qua bữa. Thương con lắm nhưng bất lực, cầu xin mọi người cứu giúp lấy con trai tôi với", bà Nho bật khóc nức nở.

Ông Phan Tấn Dũng, Chủ tịch xã Tiên Hà cho hay, gia đình bà Huỳnh Thị Nho thuộc diện khó khăn tại địa phương, vợ chồng chỉ làm nông sinh sống qua ngày. Anh Thi bị bệnh đã lâu, chi phí chạy chữa vượt quá khả năng của gia đình. Địa phương cũng chỉ giúp được anh Thi bằng sổ hỗ trợ hàng tháng cho người khuyết tật, vì xã miền trung du nên còn nhiều khó khăn.

Thông qua báo Dân trí, ông Dũng cũng hy vọng các mạnh thường quân, bạn đọc báo quan tâm, hỗ trợ để anh Thi vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5039 xin gửi về:

1: Bà Huỳnh Thị Nho - thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0348945976

