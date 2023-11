Đại úy công an hy sinh để lại vợ trẻ, con đau ốm và ước mơ dang dở về tổ ấm

Lúc 6h35 ngày 17/11, Đại úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi), cán bộ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thân và đồng đội sau 4 ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa tại bệnh viện.

Bốn ngày trước (13/11), Đại úy Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) nghi bán ma túy nên áp sát nhằm bắt quả tang.

Bất ngờ đối tượng Bảo dùng kéo đâm vào cổ Đại úy Hiếu. Anh Hiếu gục xuống nhưng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực.

Bé gái cầm kẹo mút, ngơ ngác trong đám tang cha

Sáng 17/11, thi thể của Đại úy Trần Trung Hiếu được chuyển về nhà bố mẹ ở tổ dân phố Thanh Chương (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để lo tang sự.

Lễ viếng Đại úy Hiếu diễn ra vào trưa cùng ngày. Giữa tiếng nhạc "hồn tử sĩ", từng đoàn người là đại diện chính quyền, đồng đội, hàng xóm đến viếng trong niềm tiếc thương vô hạn.

Chứng kiến cảnh người vợ trẻ khóc ngất, con nhỏ của Đại úy Hiếu thì cầm kẹo mút trên tay rồi nhìn ngơ ngác, không ai kìm được nước mắt.

Khi biết đến gia cảnh khó khăn của Đại úy Hiếu, nhiều người càng xót xa hơn.

Đại úy Trần Trung Hiếu sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thị trấn Tiên Điền. Ngay từ lúc nhỏ, Hiếu ước mơ và không ngừng học tập để được khoác lên mình màu áo Công an nhân dân.

Nỗ lực ấy được đền đáp khi anh thi đỗ vào Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân.

Tốt nghiệp, Hiếu được phân công về Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Nghi Xuân. Tại đây, anh cùng đồng đội đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần gìn giữ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Năm 2017, anh thi đậu vào chuyên ngành Điều tra hình sự của Học viện Cảnh sát Nhân dân theo hệ vừa học, vừa làm.

Tháng 7/2018, theo chủ trương điều động công an chính quy về các xã, anh Hiếu viết đơn tình nguyện về địa bàn trọng điểm và được Ban giám đốc Công an tỉnh bố trí công tác tại Công an xã Xuân Hồng. Anh trở thành một trong 3 cán bộ chính quy đầu tiên của huyện xung phong về cơ sở.

Trong suốt 5 năm qua, Đại úy Trần Trung Hiếu vượt qua những khó khăn thường nhật, bám địa bàn, tham mưu và triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Song ít ai biết rằng, từng ấy thời gian về nhận công tác ở cơ sở cũng là quãng thời gian Đại úy Trần Trung Hiếu phải gồng mình để vừa gánh vác trọng trách công việc vừa làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha khi hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Theo lời kể của người thân, năm 2018, Hiếu kết hôn với chị Hà Thị Cẩm Tú (SN 1993), lúc bấy giờ chưa có việc làm.

Hai năm sau, vợ chồng trẻ có sinh cháu đầu Trần Thủy Ngân. Bé Ngân nay đã 3 tuổi nhưng không được khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa. Bởi, chị Tú mang thai được 27 tuần tuổi thì chuyển dạ, đứa trẻ sinh non nên yếu ớt.

Còn cháu trai thứ hai của anh chị tên Trần Nam Khánh, hiện nay mới được 10 tháng tuổi.

Bỏ lại ước mơ dang dở về tổ ấm

Đại úy Hiếu chưa có nhà riêng, đang sinh sống cùng bố mẹ vợ ở xã Xuân Lĩnh, cách cơ quan 10km để tiện cho việc đi trực mỗi ngày. Vợ anh hiện làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với mức lương tháng 5 triệu đồng.

Đại úy Lê Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Xuân Hồng, cho hay Đại úy Trần Trung Hiếu có tính cách hiền lành, gần gũi, hòa nhã với mọi người, được đồng đội mến phục, nhân dân tin yêu.

"Hiếu từng tâm sự với tôi, qua Tết Nguyên đán tới đây sẽ vay mượn thêm tiền để xây một căn nhà riêng cho vợ con sau quãng thời gian dài ở nhờ nhà bố mẹ vợ. Dự định đó của Hiếu giờ đã không thành hiện thực. Anh ấy hy sinh khi tuổi đời còn trẻ. Khi nhận tin này, anh em chiến sĩ trong đơn vị lặng người", Đại úy Hà chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết hoàn cảnh của Đại úy Trần Trung Hiếu rất khó khăn. Thấu hiểu điều đó, cơ quan đã nỗ lực, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ y, bác sĩ cứu chữa, điều trị cho anh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng phát động, kêu gọi công an các đơn vị, địa phương và từng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng tùy điều kiện cụ thể có các hoạt động thăm hỏi, động viên để sẻ chia, giúp đỡ, ủng hộ đối với Đại úy Hiếu. Song, không có phép màu nào xảy ra khi Đại úy Hiếu đã hy sinh vì vết thương nặng.

"Là người đứng đầu lực lượng Công an của tỉnh Hà Tĩnh, bản thân tôi rất buồn vì mặc dù đã nỗ lực hết sức nhưng không giữ lại được mạng sống cho anh ấy. Đại úy Hiếu là cán bộ có năng lực, sự hy sinh của anh ấy là mất mát rất lớn", Đại tá Nguyễn Hồng Phong chia sẻ.

Trước lúc hy sinh, anh Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) mang cấp hàm Thượng úy. Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho anh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5040 xin gửi về:

1. Chị Hà Thị Cẩm Tú (vợ Đại úy Trần Trung Hiếu).

Địa chỉ: Thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5040)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269