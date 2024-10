Người đàn ông kiệt quệ chăm vợ ung thư và con trai chậm phát triển

"Thấy có lỗi vì không giữ được mẹ cho các con"

Theo chân cán bộ xã Đồng Giáp, phóng viên báo Dân trí đến thăm anh Nguyễn Văn Đàm (SN 1987, người dân tộc Tày ở thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), hoàn cảnh hết sức khó khăn, một mình nuôi vợ ung thư và 3 con nhỏ.

Người dân ở Nà Bản ai cũng nói, có lẽ anh Đàm là người khổ nhất vùng này. Thế nhưng, khi gặp gỡ và trò chuyện cùng anh, chúng tôi còn nhận thấy, vượt lên trên những khó khăn, khổ sở là tình yêu thương, bản lĩnh và sự kiên cường.

Theo lời kể của anh Đàm, hơn 10 năm trước, anh chắt chiu mua được mảnh đất nhỏ rồi dựng căn nhà lên đó. Từ mua đất, làm nhà, cưới vợ,… việc gì anh cũng tự xoay xở vì bản thân mồ côi cha từ lúc lên 3, đến 2010 mẹ anh bệnh nặng cũng qua đời.

Từ đó, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với anh chính là người vợ hiền Hoàng Thị Vịnh (SN 1986). Họ có với nhau hai bé trai và một bé gái.

Tuy cuộc sống thôn quê vất vả nhưng đồng vợ đồng chồng, chăm chỉ việc ruộng vườn cũng đủ ăn và nuôi 3 con học hành. Những lúc nông nhàn, chị ở nhà chăm sóc các con, còn anh đi đấy đó làm thuê, kiếm thêm thu nhập.

Nhưng đau đớn thay, căn bệnh ung thư tìm đến và mang chị Vịnh đi mãi. Từ đó anh Nguyễn Văn Đàm góa vợ, các con của anh mồ côi mẹ. Anh Đàm cho biết, từ lúc vợ ốm bệnh đến nay, mình anh lo toan mọi thứ nên chỉ biết cắm đầu vào công việc, vừa nuôi con, vừa chạy chữa cho vợ.

"Em đã cố hết sức nhưng vẫn mất vợ. Nhìn 3 đứa còn nhỏ dại quá, thấy có lỗi vì không giữ được mẹ cho các con", nói đến đây, anh Đàm nghẹn ngào quay mặt.

Nhưng cô con gái út Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 2014) vẫn kịp nhận ra, hôm nay bố mình đã khóc. Trong khi bé Trang ngoan ngoãn ngồi cạnh bố Đàm thì hai anh trai đang loay hoay dọn dẹp dưới bếp.

Đối với anh Đàm, 3 đứa con chính là động lực để anh cố gắng từng ngày: "Bây giờ chả nghĩ được gì, cứ tập trung vào làm mấy sào ruộng rồi ai thuê gì làm nấy, kiếm tiền cho các con ăn học. Muốn đi làm xa cho có thêm thu nhập nhưng các con còn nhỏ, em đi đâu quá một ngày cũng không an tâm".

Ước mơ xây thêm căn phòng nhỏ và trát lại tường nhà vẫn xa vời

Hiện tại, 4 bố con anh Đàm sống trong căn nhà xây bằng gạch vồ, rộng chừng 50m2, chỉ có một phòng ngủ chật hẹp. Anh cho biết, được nhà nước hỗ trợ xóa nhà dột nát hơn 10 năm trước. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên nhà xây chưa kịp trát tường.

Đến nay, căn nhà đã quá xuống cấp, nền bị mưa dột đọng nước, nhiều chỗ mọc rêu xanh, mái thủng lỗ chỗ. Anh Đàm đã cố gắng chắp vá từng chút, lúc thì thêm được gian bếp, lúc lại xin được ít giấy dán tường.

Mơ ước của người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con là có tiền trát tường và lợp lại mái nhà, xây thêm phòng để 4 bố con không phải chen chúc. Tuy nhiên, ước mơ này đối với bố con anh có vẻ ngày càng xa vời.

"Cũng muốn sửa cái nhà tử tế cho các con sống nhưng giờ em vẫn nợ cả trăm triệu, một mình làm tối tăm mặt mũi mà không thấy có dư đồng nào", anh Đàm nặng lòng về khoản nợ lớn do mấy năm lo chạy chữa cho vợ.

Ông Vi Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Giáp cho biết, gia đình này thuộc diện đặc biệt khó khăn, vợ đã mất vì ung thư, chồng một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó cháu lớn bị thiểu năng, chậm phát triển.

"Anh này thuộc diện mồ côi từ nhỏ, họ hàng ai cũng khó khăn cả. Rất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay cùng địa phương, giúp đỡ các cháu có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn", ông Đức chia sẻ.

Chia tay bố con anh Đàm khi chập choạng tối, chúng tôi không khỏi nặng lòng trước những bộn bề, vất vả của người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con. Anh chỉ ước được khỏe mạnh để chăm sóc các con và mong sửa lại căn nhà cho tử tế.

"Nhà có 5 sào ruộng cạn, mùa màng lúc được, lúc không. Hết vụ cấy hái thì tìm việc làm thuê, từ phụ vữa xây nhà, cày bừa... Cứ cố gắng vì các con, không nghĩ ngợi gì cả. Biết làm thế nào bây giờ, phải vượt qua tất cả để nuôi các con", lời anh Đàm như tự động viên bản thân.

