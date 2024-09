Mẹ khóc nghẹn vì các con xin thôi học để có tiền cho em út chữa bệnh

Ông nội ung thư phổi từ chối điều trị để ưu tiên cho cháu chữa bệnh

Đã hơn 2 năm nay, từ ngày sinh bé Nguyễn Duy Hiếu (SN 2022) thì chị Nguyễn Thị Hương (SN 1987) ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc luôn ròng rã cùng con "chiến đấu" bên giường bệnh.

Hôm nay, sau thời gian dài một mình vật lộn với những khoảnh khắc sinh tử cùng con trai thì chị Hương mới xuống sân vườn của Bệnh viện Nhi Trung ương rồi chọn một góc để ngồi. Người phụ nữ này cứ bần thần nhìn xa xăm, nước mắt ướt nhòe tự khóc, tự lau.

"Con trai em hơn hai tuổi thì có đến hai năm ăn tết ở bệnh viện. Lần nào đi nằm viện thì ít cũng là 20 ngày, còn không thì hàng tháng luôn. Đợt này đi hơn gần hai tháng rồi", chị Hương thở dài sau những lời vắn tắt về cuộc hành trình của hai mẹ con.

Theo giấy xác nhận tình trạng bệnh tật từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cấp ngày 3/7, bệnh nhân Nguyễn Duy Hiếu sinh ngày 26/5/2022 được chẩn đoán bị suy giảm miễn dịch kết hợp - Đột biến gen RAG2, gây giảm Gammaglobulin máu và các rối loạn khác. Điều này dẫn đến số lượng kháng thể thấp hơn, làm suy yếu hệ thống miễn dịch, tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Gần hai tháng nay, Hiếu bị ốm nặng hơn, suy hô hấp và thường xuyên cấp cứu nên hai mẹ con chị Hương liên tục ở viện. Do đó, mọi việc ở quê đều trông cả vào chồng chị là anh Nguyễn Văn Thông (SN 1986).

Nhìn con trai bé bỏng với thân thể đầy vết ban đỏ, nằm lọt thỏm trên giường bệnh không ngừng khóc vì những đau đớn, ngứa ngáy và khó thở… trái tim chị Hương lại quặn thắt. Chị nói rằng, cảm giác bất lực đè nặng, nhiều khi thấy trầm cảm. Tuy nhiên cũng chẳng có ai thay chị túc trực vì chồng ở quê còn phải lo cho 3 con ăn học rồi mẹ chồng chị tuổi đã gần 80, sức khỏe rất yếu; phía gia đình chị Hương cha mẹ cũng đã già cả.

Từ khi vào viện, Duy Hiếu được điều trị hóa chất tại khoa Ung thư, sau đó nằm cấp cứu tại khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, đến nay, cháu đang phải nằm trong phòng điều trị tích cực. Cứ 2, 3 ngày lại bị suy hô hấp nên có đêm cấp cứu đến 2 lần. Bất kể là lúc được mẹ bế, lúc ăn hay cả khi nằm ngủ thì Duy Hiếu cũng phải đeo theo mặt nạ trợ thở.

Đối với chị Hương, bây giờ nỗi lo lớn nhất của gia đình chị là sức khỏe của Duy Hiếu và kinh phí để trang trải cho quá trình chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Vì nguồn thu từ 3 sào rau không được là bao nên chi phí chạy chữa cho con hầu như phải vay mượn.

Lần này, anh Thông chạy vạy khắp nơi nhưng chỉ vay tạm được 1 triệu đồng, không đủ đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện.

Nói đến kinh phí về gia đình, chị Hương lại nghẹn ngào và vô cùng dằn vặt nghĩ về cha chồng vừa mất vì bệnh ung thư.

Theo lời kể của chị Hương, hơn một năm trước, bố chồng chị bị ung thư phổi. Dù được cả gia đình ra sức động viên nhưng ông đã cự tuyệt điều trị bệnh. "Ai nói gì bố em cũng bảo thôi tốn kém lắm, cho ông về nhà, để tiền đó vợ chồng con cái nuôi nhau, đỡ đần nhau. Đến phút lâm chung, ông vẫn nhắc con dâu và con trai cố gắng điều trị cho cháu nội", chị Hương khóc, kể lại trong nước mắt.

Gia đình kiệt quệ, mẹ nhịn ăn, nghe con xin thôi học mà đau thắt lòng

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hào, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thổ Tang cho biết:

"Trường hợp của cháu Duy Hiếu bị bệnh hiếm gặp, sau này về có hồ sơ bệnh án thì địa phương sẽ hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Hiện tại, gia đình rất khó khăn về kinh tế do bệnh của cháu phải đi viện nhiều".

Đồng thời, vị Phó chủ tịch cũng bày tỏ "rất mong bạn đọc báo Dân trí và các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ cho gia đình vượt qua khó khăn trước mắt".

Chị Hương nói rằng, do thời gian nằm viện dài ngày, diễn biến bệnh của con trai phức tạp, cần dùng nhiều thuốc ngoài nên chi phí rất tốn kém. Để tiết kiệm chi phí, người phụ nữ này bữa ăn bữa nhịn.

"May mắn được các bác phát cơm từ thiện trên khoa, hôm thì xếp hàng nhận cơm từ thiện ngoài cổng bệnh viện. Nhưng từ khi chuyển lên phòng cấp cứu thì không nhờ lấy cơm hộ được nên em lại mua cơm căng tin bệnh viện hoặc ăn mì tôm, có khi không ăn", chị Hương chia sẻ.

Hiện tại, vợ và con trai út ở viện triền miên nên mọi lo lắng, chi tiêu, sinh hoạt của gia đình 7 người đều trông hết vào anh Thông. Thành thử có lo lắng, nhớ nhung vợ con anh cũng chỉ biết cập nhật tình hình sức khỏe vợ con thông qua điện thoại.

Ngày anh Thông lên thăm vợ và con trai ở bệnh viện, chị Hương dặn đi dặn lại anh phải để mắt đến 3 cô con gái nhỏ ở nhà. Chị lo, các con vì thương bố mẹ, thương em mà tự ý bỏ học.

"Mấy đứa lớn nhà em bảo, mẹ ơi, bọn con nghỉ học ở nhà, để có tiền cho em đi chữa bệnh. Em nghe mà đau lòng, thương con vì khó khăn mà già dặn quá, biết lo nghĩ cùng bố mẹ ", người mẹ khốn khổ khóc nghẹn nói không nên lời.

Nhìn vợ, anh Thông không giấu được nỗi thương lo, trăn trở. "Vợ chồng em vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Đến bây giờ, chúng em thực sự đã hết cách. Nghe bác sĩ thông báo tới gia đình là tìm tế bào gốc để ghép cho cháu mà gia đình vỡ òa cảm xúc. Nhưng chi phí cho việc này tới hơn 2 tỷ thì quá sức tưởng tượng đối với gia đình làm ruộng như chúng em. Nhìn con đau đớn trên giường bệnh, chỉ mong có thể nhận cơn đau này thay cho con".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5317 xin gửi về:

