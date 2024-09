Sợ nhà sập, vợ chồng già mắc bệnh nan y ôm đồ vào chuồng vịt ở

Theo đơn cầu cứu vì nhà sắp sập, phóng viên Dân trí có mặt tại nhà bà Trương Thị Ánh (70 tuổi, ấp 8, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình, Cà Mau) đúng hôm trời mưa, con đường đất dẫn vào nhà bà vốn đã khó đi nay lại càng khó hơn.

Căn nhà bà Ánh được dựng từ những cây tràm đâm thẳng xuống đất; không cửa, không nền gạch, không cột bê tông, trống trước dột sau.

Phóng viên chờ một lúc khá lâu mới thấy bóng dáng vợ chồng bà Ánh chui ra từ cái vách của căn chòi nhỏ bên hông nhà. "Mấy hôm nay mưa bão quá, tôi sợ nhà sập nên chuyển đồ xuống chuồng nuôi vịt ở tạm, mấy cô cậu thông cảm", bà Ánh chậm rãi nói.

Bà Ánh cùng chồng là ông Dương Văn Dũng (70 tuổi) không con cái, không đất sản xuất, cả hai làm thuê suốt nhiều năm qua. Căn nhà như chòi nuôi vịt sắp sập ấy cũng là tài sản quý giá nhất mà ông bà tích cóp được trong suốt mấy chục năm đi làm thuê.

Người phụ nữ bất hạnh kể, năm 2017, bà mắc ung thư nội mạc tử cung. Cả hai vợ chồng bàn bạc bán hết tài sản để xạ trị và hóa trị.

Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, tháng 6/2022, khi toàn thân đau nhức, người mệt rã rời, bà Ánh nhập viện thì hay mình mắc thêm bệnh nhồi máu não, tăng huyết áp. Cộng thêm chứng tổn thương tủy sống khiến bà mất khả năng lao động.

Mọi gánh nặng từ đó đổ dồn lên vai ông Dũng. Dù tìm việc khắp nơi để phụ vợ trang trải chi phí chữa bệnh nhưng bản thân ông cũng không gồng nổi quá một năm bởi chứng thoái hóa khớp, ông Dũng dần mất phản xạ một bên tay, mất khả năng lao động.

Từ đó, hai vợ chồng bà chỉ biết chờ trợ cấp địa phương với số tiền hơn 900 nghìn đồng/tháng. Ngoài ăn uống, bà Ánh phải mua thuốc từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng. Ông Dũng vì xót vợ nên dành tất cả tiền cho vợ mua thuốc, còn mình cắn răng chịu đau suốt mấy năm qua.

"Bình thường tôi với ông ấy ăn cơm chỉ vài chục nghìn, có khi hàng xóm cho gì ăn đó. Ở địa phương hỗ trợ gạo, nước tương. Nếu không có đồ ăn, hai vợ chồng ăn cơm với nước tương. Có khi ông ấy nhịn, nhường phần cho tôi", bà Ánh kể trong nước mắt.

"Có lúc 1-2 giờ sáng trời dông và mưa, gió thúc vào vách mấy cây tràm mục va nhau nghe cót két. Tôi đánh thức chồng, người ôm gối, người ôm mùng xuống chuồng vịt mắc võng nằm đỡ. Lúc trước còn đi làm thuê được, tôi ước nhà lợp lại lá mới. Bây giờ chỉ ước mình đủ ăn", bà Ánh rơm rớm nước mắt.

Ông Võ Văn Ấu, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Bắc cho biết, gia đình bà Ánh thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Xã Tân Lộc Bắc thường xuyên dành phần hỗ trợ xã hội hay các phần quà từ thiện cho gia đình này.

"Căn bệnh của bà Ánh mất nhiều thời gian điều trị để duy trì sự sống, cả hai không con cái lại không có đất sản xuất nên tình thế vô cùng khó khăn. Chính quyền địa phương đã hết sức hỗ trợ nhưng vẫn khó khăn vô cùng. Rất mong quý mạnh thường quân, bạn đọc báo Dân trí có thể chung tay hỗ trợ nhà bà Ánh, nếu đủ điều kiện địa phương sẽ vận động cất nhà cho bà này", ông Võ Văn Ấu bày tỏ trăn trở về tình cảnh của hai vợ chồng khốn khổ này.

