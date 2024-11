Người cha vụ hỏa hoạn Bắc Ninh: "Em mất cháu lớn, xin cứu vợ và 2 cháu nhỏ"

Ngọn lửa bùng lên lúc 3h nhanh chóng trùm kín căn nhà

"Chú ấy giờ vẫn chưa thể bình tâm lại được. Đây là nỗi đau quá lớn với gia đình chúng tôi. Những ngày qua, anh em chúng tôi vừa cùng chú Lợi chăm sóc 2 cháu nhỏ và thím ấy, nhưng vừa phải trông chừng và động viên chú ấy cố gắng vượt qua nỗi đau. Tôi chỉ lo chú ấy đau đớn, bế tắc quá mà sinh nghĩ quẩn…", anh Lê Quang Thắng (anh trai anh Lợi) nói.

Anh Thắng cho biết, khoảng 3h ngày 19/10, sau một tiếng xoẹt phát ra từ tầng 1 ngôi nhà của anh Lê Quang Lợi (SN 1984, ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), lửa và khói nhanh chóng bốc lên, trùm kín căn nhà.

Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi là chập điện, do gia đình kinh doanh nguyên liệu làm bánh và pha chế đồ uống khiến ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật liệu dễ cháy như thùng các tông, nguyên liệu pha chế…

Anh Lợi là người đầu tiên phát hiện đám cháy. Người cha 3 con vội vàng tìm cách dập lửa đồng thời hô hoán hàng xóm đến giúp. Còn chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1988, vợ anh Lợi) thì cuống cuồng chạy lên tầng 2, nơi 3 đứa con đang say giấc. Không kịp nghĩ nhiều, chị Trang vội ôm lấy con trai út Lê Quang Hải (SN 2021) rồi nhảy từ tầng 2 xuống đất.

Lúc này lửa và khói đã bao trùm khắp ngôi nhà. Hai đứa con gái của anh Lợi là Lê Hải Yến (SN 2013) và Lê Phương Linh (SN 2015) chỉ còn biết ôm lấy nhau, gào khóc vô vọng giữa biển lửa... Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, đưa được 2 bé ra khỏi đám cháy, thì cả hai đã bị bỏng rất nặng.

Ngay sau đó, cả 4 mẹ con chị Trang lập tức được chuyển đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu. Có lẽ do lấy thân che chở cho em gái, nên bé Hải Yến bị bỏng quá nặng. Mặc dù các y, bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể… Nhưng sau 4 ngày vật vã trong đau đớn, bé Hải Yến đã không thể qua khỏi trong sự tiếc thương của người thân.

Thật khó có thể diễn tả được nỗi đau của bậc làm cha mẹ khi đối diện với nỗi đau mất con. "Con bé ngoan và học giỏi lại biết giúp bố mẹ. Vậy mà…", anh Lợi nấc nghẹn, không thể nói hết câu.

Tai họa bất ngờ, người cha đối diện nỗi đau quá lớn, hoảng loạn có lúc đã nghĩ quẩn

Chia sẻ về tai họa thương tâm bất ngờ xảy đến với gia đình anh Lợi, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Chúng tôi rất tiếc đã không thể cứu được cháu Hải Yến. Bé Phương Linh bị bỏng lửa 36% cơ thể tại mặt, thân, tứ chi.

Với những tổn thương bỏng sâu như thế này, cháu Linh phải điều trị trong thời gian rất dài và tốn kém. Hiện cháu vẫn trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ nhiễm trùng cao…".

Bác sĩ Vụ cho biết thêm, hiện Phương Linh vẫn cần phải phẫu thuật ghép da tiếp. Chức năng các chi thể của cháu đang bị ảnh hưởng, đã phẫu thuật tháo các ngón tay và chân.

Thêm vào đó, khả năng sau này cháu bị sẹo co kéo nữa, sẽ để lại di chứng và tổn thương chức năng khá nặng nề, chính vì vậy, việc phục hồi chức năng cho Phương Linh rất khó khăn.

Theo chia sẻ từ bác sĩ Vụ, bé Lê Quang Hải bị bỏng 25% cơ thể ở mặt, lưng, 2 chân, 2 tay, hiện đã được chuyển đến khoa Nhi tiếp tục điều trị; chị Nguyễn Thị Thu Trang bị bỏng 18% cơ thể ở mặt, bụng, 2 tay, 2 chân, đang được điều trị tại khoa Phục hồi chức năng.

Sau tai họa bất ngờ, ngoài nỗi đau mất con quá lớn không gì bù đắp, anh Lợi đang phải gồng mình chăm sóc vợ và 2 con nhỏ tại bệnh viện. Đồng thời, người cha nghèo này phải đối diện với khoản chi phí chữa trị khổng lồ. Trong khi đó, do nguy cơ nhiễm trùng cao, bé Phương Linh vẫn từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Anh Lợi buồn rầu tâm sự, hơn 1 tháng nay, anh gần như không ngủ, không còn tâm trí để ăn uống. Nhiều lúc kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, người cha tội nghiệp này chỉ muốn "ngủ" một giấc dài cho quên hết mọi đau đớn, phiền muộn… trên đời. Nhưng, những tiếng khóc xé lòng của những đứa con đã "đánh thức" anh.

"Dồn nén nhiều thứ quá, mất con, nhà cửa cháy rụi, rồi con đau đớn khóc cả đêm lại còn viện phí… Có lúc em đã không thể chịu đựng nổi, chỉ muốn giải thoát… Nhưng như thế hèn quá, em phải cứu vợ con em. Nhưng, hàng hóa cháy sạch rồi, vốn liếng của gia đình em nằm tất ở đấy, giờ không còn gì.

Để chạy chữa cho vợ con, em đã vay hơn 300 triệu rồi, sắp tới không biết trông vào đâu! Xin cô, bác, anh, chị cứu vợ, con em với!... ", anh Lợi ôm mặt bật khóc.

