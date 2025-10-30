Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản cuốn trôi

Người miền Trung oằn mình trong lũ lịch sử (Video: Nhóm phóng viên miền Trung).

Tiếng khóc xé lòng giữa dòng nước lũ

Quỳ sụp giữa Quốc lộ 1A, chị Hoàng Thị My, trú tại phường Hương Trà, thành phố Huế, khản giọng gào khóc, gọi tên đứa con trai là T.H.V.M. (SN 2017) vừa bị nước lũ cuốn mất tích.

Tiếng gào thảm thiết của người mẹ giữa mênh mông biển nước khiến những người chứng kiến nghẹn lòng.

Chị My gào khóc tên con trai bị lũ cuốn trôi (ảnh cắt từ video Facebook Đặng Văn Phúc).

Buổi chiều định mệnh 29/10, mưa như trút khiến nước sông Bồ dâng cao, tràn qua mặt Quốc lộ 1A. Trong lúc mưa lũ cuồn cuộn, M. cùng bạn đi qua đoạn nước chảy xiết thì bất ngờ trượt ngã. Cậu bạn may mắn bơi được vào bờ, còn M. bị dòng nước cuốn đi mất hút.

Suốt nhiều giờ tìm kiếm, người thân vẫn chưa tìm thấy tung tích M., chỉ còn lại tiếng gọi xé lòng vang vọng giữa mưa gió của người mẹ.

Người dân thành phố Huế trong trận lũ lịch sử (Ảnh: Tiến Thành).

8 người chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, nhiều gia đình trắng tay sau một đêm mưa lũ - người dân thành phố Huế đang gánh chịu những mất mát nặng nề.

Trong ngày cao điểm của trận lũ lớn tại Huế, cửa hàng may mặc của ông Nguyễn Văn Thìn (75 tuổi, trên đường Trần Hưng Đạo, bên bờ sông Hương, thuộc phường Phú Xuân) bị ngập sâu. Toàn bộ máy may, vật dụng cần thiết của người thợ may cao tuổi chìm trong dòng nước bạc.

“Nước lũ lên nhanh quá, tôi tuổi già sức yếu không làm gì được, bất lực nhìn tài sản bị nhấn chìm, cuốn trôi. Bao nhiêu công sức, vốn liếng tích góp bấy lâu nay lũ cướp đi hết rồi”, ông Thìn nghẹn ngào nói.

Ông Nguyễn Văn Thìn bị trôi nhiều tài sản trong cơn lũ lịch sử (Ảnh: Vi Thảo).

Không chỉ ông Thìn, hàng trăm tiểu thương tại chợ Đông Ba, thành phố Huế, cũng mất trắng tài sản khi toàn bộ khu chợ truyền thống này bị ngâm trong nước suốt nhiều ngày liên tiếp.

Chị Mai Thị Thùy Trang, kinh doanh trái cây tại chợ Đông Ba, chia sẻ: “Thiệt hại của người dân là vô cùng lớn, có người lên đến hàng trăm triệu đồng”.

Viễn cảnh trắng tay cũng đang hiện hữu với những người nông dân ở thành phố Huế, khi ruộng vườn, tài sản đã bị nước lũ nhấn chìm. Hàng trăm ha hoa màu, cây ăn quả và diện tích nuôi thủy sản của bà con hư hại nghiêm trọng.

Chồng mất vợ, con mất mẹ vì mưa lũ

Sáng 30/10, trong căn nhà ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1991) ngồi lặng bên linh cữu vợ là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2000).

Khói hương bảng lảng, căn phòng như đặc quánh lại trong nỗi tang thương. Đứa con trai nhỏ, bé Nguyễn Hoàng Quân (3 tuổi) thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt ngây thơ hỏi: “Bố ơi, mẹ đâu rồi?”.

Anh Nghĩa cúi gằm mặt, hai bàn tay run run vuốt tóc con. Đôi mắt đỏ hoe, anh cố nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Nỗi đau ấy, với gia đình anh, có lẽ cả đời cũng không thể nguôi ngoai.

“Đến giờ, tôi vẫn không tin vợ mình đã bị nước cuốn trôi… Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Giờ chồng phải xa vợ, con mồ côi mẹ”, anh Nghĩa nói, giọng đứt quãng.

Nỗi tang thương bao trùm căn nhà anh Nghĩa (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngày 28/10, nước lũ dâng cao tại địa bàn xã Hòa Tiến. Trên đường về nhà, vợ anh Nghĩa không may trượt chân rơi vào vùng nước xoáy, bị cuốn mất tích. Lực lượng cứu hộ và người dân sau đó đã tìm thấy thi thể chị Trang mắc lại trong bụi cây ven kênh.

Anh Nghĩa và chị Trang kết hôn năm 2017, có hai con nhỏ là bé Nguyễn Kim Gia Hân (8 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học Hòa Tiến) và bé Nguyễn Hoàng Quân (3 tuổi, đang học mẫu giáo).

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung (Ảnh: Hoài Sơn).

Gia đình anh Nghĩa sống cùng mẹ ruột trong căn nhà nhỏ ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chị Trang làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, còn anh Nghĩa làm thợ mộc nội thất, thu nhập bấp bênh.

“Tụi nhỏ cứ khóc đòi mẹ, làm tôi như đứt từng khúc ruột”, anh Nghĩa rưng rưng.

Sau cơn lũ, căn nhà của gia đình anh Nghĩa vẫn ngổn ngang, vết bùn chưa kịp khô, mùi ẩm mốc còn phảng phất. Anh Nghĩa phải tạm nghỉ làm để lo tang lễ cho vợ và chăm 2 con thơ. Giữa nỗi mất mát quá lớn, người đàn ông ấy vẫn gắng gượng, bởi anh biết giờ mình là chỗ dựa duy nhất của các con.

Sau lũ là nỗi lo sinh kế

Tại Quảng Trị, mưa lớn cũng khiến nhiều khu dân cư ở các xã phía Nam như Hải Lăng, Nam Hải Lăng, Diên Sanh, Mỹ Thủy bị ngập sâu, chia cắt, cuộc sống người dân đảo lộn.

Nước lũ dâng cao, bao vây suốt gần 1 tuần qua khiến cuộc sống người dân vô cùng vất vả. Trong những ngôi nhà ngập sâu, nhiều hộ dân vẫn chật vật bám trụ, chờ nước rút.

Bị cô lập nhiều ngày, bà Liên phải sống nhờ những suất cơm từ thiện (Ảnh: Tiến Thành).

Ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Liên (78 tuổi, trú tại xã Nam Hải Lăng) nằm chênh vênh bên cánh đồng, đang ngập sâu gần nửa mét. Bên trong, giường chiếu, bàn tủ đều ướt sũng; tường loang lổ bùn đất, nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng không thể cứu vãn.

“Không mất người là may rồi, nhưng thiệt hại sau lũ lớn lắm. Lúa giống hư hết, phân bón trôi sạch, giờ không biết lấy gì mà làm vụ tới…”, bà Liên nghẹn ngào.

Còn với ông Hoàng Luyện (SN 1964, trú thôn Hạ Lang, xã Đan Điền, thành phố Huế), trận lũ lịch sử khiến ông lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất khi 2 bè cá sắp được thu hoạch đã chết trắng trong dòng nước lũ.

Cá gần thu hoạch của ông Luyện và nhiều hộ trong vùng bị chết vì lũ (Ảnh: Tiến Thành).

"Trời cho thấy mà không cho ăn rồi chú ơi! Nhìn những con cá trắm 3-4kg chết ngửa bụng hết mà tiếc đứt ruột, tôi nguy cơ lỗ gần 200 triệu đồng. Tiền giống và cả thức ăn cho cá còn nợ chưa trả được", ông Luyện tâm sự.

Theo báo cáo nhanh từ các tỉnh, thành miền Trung, đến nay mưa lũ, ngập lụt đã khiến 18 người chết và mất tích, 51 căn nhà ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị sập, cuốn trôi, 122 căn nhà hư hỏng và hơn 128.000 căn nhà bị ngập.

Hơn lúc nào hết, đồng bào miền Trung đang rất cần sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng. Hãy cùng Dân trí hướng về vùng lũ, góp phần xoa dịu nỗi đau và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Mỗi tấm lòng nhân ái của bạn đọc là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm sức mạnh để người dân miền Trung vượt qua mất mát, đau thương sau lũ dữ.