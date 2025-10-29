Ngày 29/10, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) trao bảng tượng trưng số tiền hơn 99.684.94 đồng đến gia đình chị Trần Thị Mỹ Hảo (SN 1994) trú tại tổ Hòn Bồ Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình chị Hảo thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Hảo.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đến gia đình chị Trần Thị Mỹ Hảo (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Trần Thị Mỹ Hảo cho biết, ngoài số tiền ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã ủng hộ trực tiếp đến gia đình hơn 12 triệu đồng. Như vậy, thông qua bài viết "Chồng bệnh nặng, vợ trẻ kiệt sức nuôi cả gia đình", bạn đọc đã giúp gia đình chị Hảo tổng số tiền hơn 110 triệu đồng.

Nhận khoản tiền hỗ trợ, chị Trần Thị Mỹ Hảo thổ lộ: “Với số tiền này, tôi có điều kiện chữa bệnh cho chồng và chi trả các khoản chi phí sinh hoạt. Xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ để gia đình tôi vượt qua nghịch cảnh”.

Bạn đọc hỗ trợ người vợ chăm chồng trọng bệnh hơn 110 triệu đồng (Video: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Lâm Đồng cho biết, chồng chị Hảo là anh Hoàng Minh (SN 1991) bị bệnh hoại tử khớp háng, không thể tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Do vậy, các khoản phí chữa bệnh, phí sinh hoạt hàng ngày đều do chị Hảo gồng gánh.

Theo ông Nguyễn Văn Lực, khoản tiền hơn 110 triệu đồng là cứu cánh, giúp anh Minh có điều kiện phẫu thuật khớp háng bị hoại tử, giúp gia đình chị Hảo sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chồng bị bệnh hoại tử khớp háng, không thể làm việc nên một mình chị Hảo gánh vác cả gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

Như báo Dân trí thông tin, chị Trần Thị Mỹ Hảo kết hôn cùng anh Hoàng Minh rồi cả 2 chung sống cùng cha mẹ, cùng làm thuê, kiếm tiền mưu sinh.

Cuộc sống đang bình yên thì đầu năm 2023, cha của anh Minh lên cơn đau tim, đột ngột qua đời. Giữa năm 2023, lúc nỗi đau mất người thân chưa vơi, gia đình một lần nữa hứng chịu sự nghiệt ngã của cuộc sống khi anh Minh bị bệnh hoại tử khớp háng, không thể đi lại và làm việc.

Kể từ ngày đó, chị Hảo một mình làm việc, gồng gánh kiếm tiền chữa bệnh cho chồng, lo cho con thơ, mẹ già đau yếu.