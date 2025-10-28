Chuyện đời buồn của người phụ nữ “khổ từ trong trứng”

Theo chân ông Nguyễn Văn Đô, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1958, trú xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam), một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Thấy có khách, bà Nguyễn Thị Hòa tất tả từ ruộng về, quần áo lấm lem, vồn vã nói: “Trời mưa, tôi tranh thủ đi cắt ít cỏ cho bò”.

Với người chỉ còn một cánh tay phải như bà Hòa, công việc tưởng chừng rất đơn giản ấy cũng rất khó khăn, chật vật.

Bà Hòa kể về cuộc đời "khổ từ trong trứng" của mình (Ảnh: Hoàng Lam).

“Đời tôi khổ từ trong trứng nước”, bà Hòa bắt đầu câu chuyện của mình với hàng nước mắt lã chã trên khuôn mặt già nua, khắc khổ.

Bố qua đời sớm, mẹ cũng mất khi người em trai út của bà Hòa mới được 8 tháng. Bà Hòa từ nhỏ đã phải ôm em đi xin sữa khắp làng trên xóm dưới. Nhưng rồi, những nỗ lực ấy cũng không giữ được người em xấu số.

17 tuổi, bà Hòa phải gánh thêm cú sốc lớn khi vụ tai nạn đã cướp đi cánh tay trái. Điểm sáng duy nhất của bà Hòa là khi gặp người chồng dù ốm yếu nhưng thương vợ và 2 cô con gái xinh xắn lần lượt ra đời.

Bà đặt tên con là Thương và Mến, những mong cuộc đời thương lấy các con để đỡ vất vả như cha mẹ.

Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt (Video: Hoàng Lam).

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nhưng bà Hòa quyết không để 2 con phải thất học. Khi các con yên bề gia thất, bà có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi số phận lại thêm một lần thử thách sức chịu đựng của người phụ nữ này.

7 năm trước, chồng bà Hòa qua đời. Ít năm sau, người con rể thứ 2 vì gia cảnh quá nghèo khó mà dứt áo ra đi, bà Hòa lại cùng cô con gái út Nguyễn Thị Mến (SN 1991) chăm lo cho 4 cháu lít nhít.

Ăn chưa đủ, không dám mơ có tiền sửa nhà

Bão đã qua được 1 tháng nhưng căn bếp của bà Hòa vẫn chưa lợp lại mái bị gió thổi bay (Ảnh: Hoàng Lam).

6 người nhà bà Hòa tá túc trong căn nhà 2 gian cũ kỹ, xập xệ, chẳng có đồ đạc gì đáng giá.

Nhà bà Hòa ngoài đê tả Lam, cứ mỗi mùa lụt nước lại ngập nhà. Cảnh chạy lụt vốn đã quen thuộc với bà, nhưng 2 trận bão 5 rồi số 10 nối nhau đã khiến căn nhà vốn rệu rã không chống đỡ nỗi.

Bão tan, bà Hòa đứng giữa sân khóc tu tu như một đứa trẻ. Mái ngói bị xô lệch, nước tràn vào nhà nhấn ướt hết đồ đạc. Gian nhà bếp phía sau bị cuốn bay hoàn toàn mái lợp. Trước đó, tài sản có giá trị duy nhất của bà Hòa là con bò được Hội phụ nữ hỗ trợ, đã được mang đi gửi ở nơi khác nên vẫn an toàn.

Bão tan, bà Hòa cùng 4 hộ dân khác trong xã được báo Dân trí hỗ trợ “nóng” 5 triệu đồng/hộ từ chương trình “Chung tay tái thiết cuộc sống người dân sau bão lũ”.

Người phụ nữ khốn khổ bật khóc nức nở khi không thể sửa sang được căn nhà lành lặn cho các cháu tránh mưa, tránh rét (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Hòa dùng 2 triệu đồng mua ngói, bạt, nhờ người sửa sang tạm mái nhà để bà cháu có chỗ ở. 3 triệu đồng còn lại bà Hòa đang tính để mua tấm lợp, nhờ người cưa mấy cây xoan trong vườn, làm lại mái nhà bếp.

“Nhà 1 người tàn tật, 4 trẻ con, đủ ăn đã khó. Vừa rồi, tôi cho cháu gái 13 tuổi đến nhà người quen ở, ít nhất cháu còn được ăn no, được đi học. Giờ tôi chăm con bò, cái Mến trồng lúa, làm thuê, nuôi 3 đứa đang học lớp 4, lớp 2 và lớp 1”, bà Hòa kể.

Hỏi đến chuyện làm nhà, bà Hòa bật khóc nức nở: “Cảnh như tôi bây giờ làm gì dám nghĩ đến chuyện ấy. Tôi chỉ mơ có cái nền đất cao cao, mùa mưa lũ chụm mấy cây tre để tá túc, không phải lo chạy lụt”.

Theo ông Nguyễn Văn Đô, Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Yên Nam đang đưa trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Hòa vào chương trình vận động, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

“Trước mắt, chúng tôi sẽ kêu gọi kinh phí giúp bà Hòa sửa sang lại căn nhà. Nếu được báo Dân trí và quý độc giả đồng hành, xã sẽ nghiên cứu nguồn hỗ trợ để xây dựng cho gia đình bà Hòa căn nhà mới cao ráo, kiên cố hơn”, ông Đô thông tin.