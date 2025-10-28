Bạn đọc Dân trí giúp đỡ bé trai 8 tuổi mắc viêm não hơn 313 triệu đồng

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình cậu bé mắc viêm não hơn 313 triệu đồng (Video: Hương Hồng).

Ngày 28/10, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao biển biểu trưng số tiền 313.551.764 đồng tới gia đình bé Lê Anh Hưng (SN 2017, trú tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé Anh Hưng qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản anh Lê Văn Hiếu (SN 1991, bố bé Hưng) trước đó để gia đình có kinh phí chữa bệnh cho bé.

Trân trọng đón nhận số tiền lớn được bạn đọc giúp đỡ, anh Hiếu gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đã yêu thương, hỗ trợ gia đình trong thời gian qua.

Anh Lê Văn Hiếu (bố bé Hưng) cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trân trọng đón nhận số tiền 313.551.764 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Gia đình em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí, bạn đọc và các y, bác sĩ. Số tiền trên là quá lớn với gia đình. Em sẽ sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích vào việc chữa trị cho cháu”, anh Hiếu nói.

Bé Lê Anh Hưng là hoàn cảnh trong bài viết “Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì viêm não, cha nghèo khẩn cầu cứu con”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Cuối tháng 6, bé Hưng bị sốt cao, gia đình nghĩ con sốt bình thường nên cho uống thuốc hạ sốt, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

3 ngày trôi qua mà bé Hưng không ngắt sốt, thậm chí các cơn sốt cao ngày càng nhiều, bé mệt lả, không ăn uống... Đến khi thấy con lịm đi, vợ chồng anh Hiếu mới vội ôm con đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám sơ bộ, nhận thấy tình trạng nguy hiểm của bé, các bác sĩ ở bệnh viện địa phương lập tức chuyển Hưng đến Bệnh viện Nhi Trung ương, sau đó chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Kể từ đó, cuộc sống của 2 cha con gắn liền với bệnh viện.

Các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa cho bé Hưng (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình anh Hiếu thuộc diện khó khăn ở địa phương, hộ thuần nông nhưng ruộng đất ít. Để trang trải cuộc sống, hàng ngày ai thuê gì anh Hiếu đều làm, công việc bấp bênh, ráo mồ hôi là hết tiền.

Vì thế, bao năm gia đình anh Hiếu chẳng có nổi cắc bạc để dự phòng lúc ốm đau. Nay, phải đối diện với khoản chi phí khổng lồ để chữa bệnh cho con ở Hà Nội, gia đình như đi vào đường cùng, ngõ cụt.