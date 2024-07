Mẹ đơn thân mắc ung thư giai đoạn muộn khẩn cầu cứu giúp con gái nhỏ

Giữa trưa, căn lán nhỏ thấp tè lợp fibro xi măng nằm ven đường vào khu 4 xã Mỹ Lung, là nơi ở của mẹ con chị Đinh Thị Thơm (SN 1978, trú tại khu 4, Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ). Chị Thơm nằm bất động trên chiếc giường cũ. Sau 5 đợt truyền hóa chất và vô số đợt xạ trị, nên trông chị khá mệt mỏi, thiểu não vô cùng.

Tưởng mẹ đã lịm đi, đứa con gái nhỏ 13 tuổi (bé Đinh Minh Anh, con gái chị Thơm) cứ ôm chặt lấy mẹ trong 2 hàng nước mắt lăn dài. Dường như em sợ, lỡ mà lơi lỏng vòng tay thì người mẹ yêu quý của em sẽ rời xa em mãi mãi…

Chị Thơm gắng sức ngồi tựa vào thành giường, đưa tay lau nước mắt cho con gái, người phụ nữ bất hạnh giọng thều thào: "Vì con bé này mà em còn sống được đến ngày hôm nay. Số phận của em ông trời đã định, em không còn bận tâm đến sự sống chết của bản thân mình nữa.

Nhưng nghĩ đến con bé, em lại gắng vượt qua. Em phải sống, dù được sống thêm một ngày em cũng phải sống. Em không dám hình dung, một ngày mẹ không còn trên đời, con bé sẽ sống ra sao. Con em còn quá nhỏ...".

Chị Thơm sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con ở vùng quê miền núi nghèo. Chị Thơm phải nghỉ học học sớm. Chị lên rừng hái củi, bẻ măng…, phụ giúp bố mẹ. Thời gian thấm thoát trôi, trong khi bạn bè trang lứa đều có mái ấm gia đình, chị Thơm vẫn một mình lẻ bóng.

Khi đã ngoài 30 tuổi, vượt qua mọi điều tiếng, người con gái lỡ thì có một đứa con của riêng với hy vọng làm chỗ trông cậy khi về tuổi xế chiều.

Năm 2011, bé Đinh Minh Anh ra đời trong cảm xúc vỡ òa hạnh phúc của người mẹ đơn thân.

Được một người họ hàng cho 2 mẹ con chị Thơm mượn căn lán nhỏ ven đường làm nơi trú ngụ. Ruộng đất không có, để nuôi con người mẹ đơn thân không nề hà bất cứ công việc nào, từ cấy, gặt, bóc vỏ cây thuê cho đến những công việc nặng nhọc của đàn ông như phun thuốc sâu, phụ vữa…

Chị Thơm cố gắng làm lụng không quản ngày đêm, tằn tiện những đồng tiền công ít ỏi 2 mẹ con cũng tạm đủ sống qua ngày. Nhìn con bé Minh Anh ngày một lớn, khỏe mạnh chăm ngoan học giỏi, chị Thơm chẳng mong ước gì hơn.

Những tưởng cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, chị Thơm mơ một ngày con gái trưởng thành, thì bỗng đâu tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người mẹ, đẩy 2 mẹ con chị Thơm đến tột cùng của sự bất hạnh.

"Giữa năm 2022, em thấy khó thở, ngực nổi khối u cứng và rất đau nhức, trong 1 tháng sụt 5 cân. Ở bệnh viện, khi biết mình mắc bệnh ung thư vú đã di căn, phải chạy chữa tích cực, tốn kém em thật sự không thiết sống nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến con bé Minh Anh em lại không thể chết, em phải sống vì con em…", chị Thơm lại bật khóc trong sự đau đớn tột cùng.

Quyết phải sống vì con, chị Thơm vay mượn tiền đến bệnh viện K Tân Triều hóa trị. Nhưng chi phí điều trị lớn quá, người phụ nữ đơn thân nghèo khó cũng chỉ trụ được nơi bệnh viện đến giữa năm 2023.

Trở về nhà khi bệnh tình không mấy thuyên giảm, trong thời gian dài chị Thơm chống lại căn bệnh ung thư di căn bằng những gói thuốc nam. Từ một phụ nữ khỏe mạnh, bệnh tình đã khiến chị gầy rộc đi.

Không còn sức lực lao động, chị đánh liều vay ngân hàng chính sách 8 triệu đồng mở một sạp hàng khô tại căn lán nhỏ đang ở nhờ. Thế nhưng ngõ nhỏ heo hút, khiến hàng hóa ế ẩm, có ngày chị không thu được đồng nào, hàng hóa tồn đọng hư hỏng, dần dần..., mất cả vốn.

Bệnh tình càng lúc càng nặng, nếu không được đến bệnh viện, chị Thơm sẽ sớm cầm chắc cái chết. Đau đớn khi nghĩ đến lúc đứa con gái nhỏ phải chịu cảnh mồ côi, tháng 3 năm nay chị Thơm lại nhờ họ hàng vay mượn hơn 150 triệu đồng để nhập viện điều trị tiếp.

Giữa lúc số tiền vay mượn đã cạn kiệt, lịch hẹn trở lại bệnh viện điều trị cũng đã đến, chị Thơm chưa biết xoay xở ở đâu, thì con gái lại có những dấu hiệu của người mang bệnh nan y, càng khiến người mẹ đơn thân nghèo khó như ngồi trên đống lửa.

"Gần đây em thấy cổ con bé nổi mấy cái u và ngày càng to ra em sợ lắm. Em muốn đưa con bé đi bệnh viện khám, nhưng không biết vay mượn ở đâu. Ngộ nhỡ con bé có mệnh hệ gì thì em còn sống trên đời này làm gì nữa! Các bác ơi cứu con bé với!...", chị Thơm chấp 2 tay trước ngực khẩn cầu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị La Thị Huyền Trang, Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Lung cho biết: "Gia đình chị Đinh Thị Thơm là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương.

Chị Thơm là mẹ đơn thân, lại mắc ung thư, là hộ nghèo nhiều năm. Địa phương đã vận động, quyên góp, tạo mọi nguồn lực giúp đỡ mẹ con chị, nhưng với hoàn cảnh quá éo le của chị thực sự không thấm được vào đâu.

Chúng tôi rất mong thông qua báo Dân trí, các bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Thơm. Giúp 2 mẹ con có điều kiện được đến viện thăm khám, chữa trị".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5277 xin gửi về:

1. Chị Đinh Thị Thơm

Địa chỉ: Khu 4, Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ

ĐT: 0965301015

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5277)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269