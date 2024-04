Không thể có 100 triệu đồng mổ tim, người phụ nữ cô đơn xin về nhà chờ chết

Trên đường dẫn phóng viên Dân trí tới thăm người phụ nữ cô đơn mang số phận hẩm hiu kể trên, chị Trần Thị Minh Hằng, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai ái ngại chia sẻ:

"Chúng tôi được biết, chị Phương không chồng, không con, sống với người mẹ già đã 85 tuổi trong căn nhà tình thương.

Bác sĩ cho biết, căn bệnh của chị đã quá nặng. Các bác sĩ nhiều lần khuyên phẫu thuật sớm, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng, khi nghe nói số tiền phẫu thuật lên tới 100 triệu đồng, chị lẳng lặng xin xuất viện.

Nhìn dáng chị nhỏ bé, tiều tụy, lầm lũi một mình nằng nặc xin về nhà để được ở bên mẹ già những ngày cuối đời, khiến ai ai cũng thương cảm.

Trước tình cảnh éo le của chị Phương, khoa cũng như phòng Công tác xã hội tha thiết mong quý bạn đọc, quý nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho chị cơ hội được tiếp tục sống!...".

Trên giường bệnh của Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1966, trú ở Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội) nằm bất động với gương mặt xanh xao tiều tụy.

Gắng sức, người phụ nữ tội nghiệp chống 2 tay xuống, tựa lưng vào thành giường bệnh. Đưa ống tay áo lau vội đi những giọt nước mắt ứa ra, ngước lên đôi mắt u ám, chị Phương kể cho chúng tôi nghe chuyện về cuộc đời mình.

Kí ức buồn tủi ùa về, khiến cho nên câu chuyện giữa chúng tôi liên tục bị ngắt quãng, bởi những tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ bất hạnh.

Vốn mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, nên những năm tháng ấu thơ và tuổi thanh xuân của chị Phương là những chuỗi ngày ốm đau quặt quẹo…, triền miên.

Người bố không may mất sớm vì bạo bệnh, là con một nên chị Phương không có anh chị em để nhờ vả, đỡ đần những khi gặp gian khó. Bao năm qua, người phụ nữ mang trái tim lỗi nhịp cùng người mẹ già nay đã 85 tuổi, chật vật nương tựa vào nhau trong căn nhà tình thương.

Mấy năm gần đây, cuộc sống của mẹ con chị Phương gần như nhờ hoàn toàn vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Chị Phương cho biết, hơn nửa tháng trước chị bất ngờ sốt cao triền miên nhiều ngày không dứt, có lúc tưởng chừng không thể thở nỗi, cơ thể thì ngày một xanh xao, phát phù nề.

Dù đoán biết căn bệnh tim bẩm sinh tái phát, nhưng trong nhà không có nổi một đồng, nên chị đành cắn răng chịu đựng…, trông chờ vào số mệnh.

Chỉ đến khi người phụ nữ cô đơn kiệt sức ngất lịm đi, hàng xóm xúm lại quyên góp, người dăm chục, người một trăm…, người mẹ già bán bao thóc dự trữ cùng đôi gà được hơn 2 triệu đồng, nhờ người khẩn cấp đưa chị đi cấp cứu.

Ở Bệnh viện Bạch Mai, trước nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, tính mạng chị Phương đã được giữ lại.

Đã thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc, nhưng chị Phương vẫn canh cánh trong lòng một nỗi lo, khi bác sĩ cho biết căn bệnh tim phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

"Khi biết số tiền phẫu thuật tim của em cần tới 100 triệu đồng. Giờ trong người em chỉ còn 1 triệu đồng, 99 triệu đồng nữa quả thực em không dám nghĩ đến.

Giờ em chỉ xin các bác sĩ cho về nhà để được ở bên mẹ những ngày cuối cùng….", đưa tay đỡ ngực, người phụ nữ bất hạnh bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Vũ Kim Chi, phòng C7, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị Phương được chẩn đoán thông liên nhĩ, hở van 2 lá, hở van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nhiều, suy tim.

Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật vá lỗ thông liên nhĩ, sửa van 2 lá, sửa van 3 lá, ước tính kinh phí cần khoảng 100 triệu đồng.

Bác sĩ Chi cho biết thêm, hiện tình trạng bệnh nhân rất nặng, cần phẫu thuật sớm, nếu không sẽ không còn cơ hội có thể phẫu thuật nữa.

Khi đó tình trạng tăng áp lực động mạch phổi tăng, đảo luồng shunt đang từ trái sang phải thành shunt phải sang trái, bệnh nhân sẽ tím tăng lên và tình trạng suy tim sẽ nghiêm trọng hơn, không còn chỉ định phẫu thuật nữa, dẫn tới tử vong.

