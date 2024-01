Người phụ nữ nằng nặc xin xuất viện vì "gia sản" chỉ còn hơn trăm ngàn

Người phụ nữ cô đơn mang số phận hẩm hiu kể trên là chị Nguyễn Thị Hồng Ánh (SN 1967, tạm trú ở ngõ 119 Giáp Bát, Hà Nội).

Chị Ánh đã hồi tỉnh sau ca phẫu thuật cắt bỏ đại tràng cứu tính mạng. Nằm bất động trên giường bệnh của khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn, người phụ nữ bất hạnh mấp máy đôi môi khô nứt, dường như chị muốn nói điều gì nhưng…, không thể.

Gắng sức lật nghiêng người nhưng không được, chị Ánh nhăn mặt một cách vô cùng đau đớn. Những giọt nước mắt hiếm hoi vừa kịp bò ra từ 2 hốc mắt trũng sâu, đã vội tan nhanh trên gương mặt khắc khổ nhăn nhúm.

Nói về bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt này, chị Bùi Thị Hồng, Trưởng phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Thanh Nhàn, ái ngại chia sẻ: "Đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng hoàn cảnh chị Ánh khiến chúng tôi thương cảm vô cùng.

Chị ấy độc thân, nghèo đến cùng kiệt, khi nhập viện mà trong túi chỉ có vỏn vẹn hơn một trăm ngàn. Gặng hỏi thì chị chỉ khóc, chị khóc nhiều đến nỗi chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Chị bảo cả đời chị tích cóp, giờ chỉ còn lại hơn một trăm ngàn đấy.

Từ hôm đó đến nay các y, bác sĩ trong khoa mỗi người cho một ít, để chị có cơm ăn. Bệnh của chị phải chữa trị đến hết cuộc đời. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong báo Dân trí và các bạn đọc hãy cho chị ấy cơ hội được tiếp tục điều trị!...".

Ngồi lặng cuối giường bệnh, ngước lên gương mặt với 2 mắt ướt nhèm, chị Nguyễn Thị Lan Anh (em gái chị Ánh) nghẹn ngào cho biết:

"Hôm ấy chị Ánh gọi cho em nói đau bụng, nghe giọng của chị ấy em đoán chị đau lắm nhưng không nghĩ lại nặng như vậy. May mắn là được đưa thẳng đến bệnh viện mổ kịp thời, chứ chậm một chút nữa thì không biết chị em có qua khỏi không!...", chị Lan Anh khóc nấc.

Đưa tay lau nước mắt, chị Lan Anh bùi ngùi kể: 2 chị em Hồng Ánh, Lan Anh sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nhà cửa, không tài sản, không còn chỗ dựa nên 2 chị em chỉ còn biết nương tựa vào nhau, bươn trải kiếm sống.

Chị Lan Anh cũng "kiếm" được tấm chồng, nhưng rồi không hợp nhau nên "đường ai nấy đi". Chị Ánh không lấy chồng, lúc còn trẻ, khỏe thì đi bán hàng rong, rồi rửa bát, phụ quán ăn, bốc vác…, để kiếm sống.

Năm 2020 chị Ánh bị đột quỵ, từ đó sức khỏe suy giảm, không làm được những công việc nặng nhọc được nữa. Người phụ nữ cô đơn luống tuổi với cái bao dứa đựng phế liệu trên vai, chị lang thang khắp các phố phường Hà Nội, nay ngủ gầm cầu, mai góc chợ sống lay lắt qua ngày.

Chị Lan Anh nhận làm giúp việc gia đình ở phường Giáp Bát (Hà Nội). Không đành lòng nhìn chị gái phải sống lang thang ngoài đường, chị Lan Anh trích một phần tiền công ít ỏi của mình, để thuê một căn phòng trọ nhỏ cho chị gái ở.

"Gần đây chị Ánh yếu lắm, gần như không làm được gì. Hàng ngày em xin cơm của chủ nhà đem qua cho chị ấy ăn. Vất vả nhưng còn có chị có em, ai ngờ chị ấy lại mắc bệnh nan y!...", chị Lan Anh nói rồi lại ôm mặt bật khóc nức nở.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Tô Lan Phương, khoa Ung bướu, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ánh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3".

Bác sĩ Phương cho biết thêm, chị Ánh đã được phẫu thuật cắt đại tràng. Sắp tới bệnh nhân sẽ phải truyền 12 đợt hóa chất, rồi sau đó sẽ hội chẩn, đánh giá và đưa ra phương án điều trị tiếp theo.

"Số tiền bệnh nhân cần cho đợt điều trị sắp tới khoảng 60-80 triệu đồng, các giai đoạn sau chưa tính trước được, xác định phải lâu dài và tốn kém. Biết tin này, mấy hôm nay bệnh nhân đã có ý định xin xuất viện dù được các y, bác sĩ hết mực khuyên giải và giúp đỡ", bác sĩ Lan Phương ái ngại nói.

Thật khó có thể thốt nên lời, trong tôi lúc này là cảm xúc thương cảm trào dâng, cả cuộc đời chị Ánh là những chuỗi bất hạnh đeo đẳng. Được sống, khát sống là bản năng hiển nhiên của con người, nhưng với người phụ nữ cô đơn này, điều đó dường như thật quá xa xỉ!

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5088 xin gửi về:

