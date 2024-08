Khốn cùng cảnh người mẹ ung thư, chăm 2 con bại liệt

Để tìm được đường đến nhà chị Nguyễn Thị Bích Chi (41 tuổi, trú thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, Quảng Nam), chúng tôi phải vượt qua con đường đồi dốc ngoằn ngòeo, đất đá lởm chởm. Căn nhà được làm cao hơn mặt đường gần 3m, để tránh nước dâng từ lòng hồ Phú Ninh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Xã Tam Thạnh nằm ở phía nam hồ Phú Ninh, thôn Trường Thạnh chính là thôn cuối cùng của xã, nằm sát hồ. "Vào mùa mưa, chỉ cần mưa lớn một đêm là nước đã dâng cao, có khi ngập cả đường đi. Bởi vậy, ở đây người dân chủ yếu trồng một vụ lúa, ai ruộng cao mới dám làm thêm vụ nữa", chị Chi cho hay.

Trò chuyện chốc lát, chị Chi lại phải vào xoa bóp cho 2 con (1 trai, 1 gái) vì nằm lâu 2 bé dễ tê nhức chân tay. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chị Chi kể, vợ chồng chị lấy nhau khi tay trắng, gia đình 2 bên cũng khó khăn.

Năm 2002, bé Nguyễn Văn Lanh chào đời trong niềm hân hoan của đôi vợ chồng trẻ. Trớ trêu thay, khi hơn 5 tháng tuổi, bé Lanh vẫn chỉ nằm một chỗ, không thể lật người. Khi gia đình đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị yếu cơ, cần tập vật lý trị liệu để hồi phục.

Tuy nhiên, dù cố gắng tập trị liệu hơn 1 năm trời nhưng bé Lanh vẫn không thể cử động chân tay hay lật người, người mẹ trẻ đành ôm con về nhà.

Đến năm 2004, bé Nguyễn Thị Diễm ra đời, giống như anh trai, bé cũng bị yếu cơ. "Thời điểm đó, đâu có đường sá như bây giờ, muốn đến bệnh viện phải dùng ghe vượt hồ Phú Ninh. Hoàn cảnh nghèo khó, chữa trị tốn kém, 2 vợ chồng đành bất lực bồng con về chăm sóc", chị Chi nhớ lại.

Đã hơn 20 năm trôi qua, 2 bé vẫn phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào mẹ chăm sóc.

"Sau này, 2 vợ chồng cũng tìm nhiều cách với mong muốn phục hồi cho con nhưng đã quá muộn, cũng vì cái nghèo mà ra. Lỡ vợ chồng có mệnh hệ gì không biết 2 con sẽ ra sao", chị Chi bật khóc.

Chồng chị Chi là lao động phổ thông, ai thuê gì làm nấy, cáng đáng cả 4 nhân khẩu trong gia đình. Chị Chi vừa chăm sóc con, vừa phụ làm ít ruộng để có gạo ăn nhưng cái nghèo vẫn đeo bám họ.

Bi kịch vẫn chưa dừng lại, khi vào tháng 8/2023, chị Chi cảm thấy đau ở vùng họng, cảm giác vướng ở cổ nên đi khám bệnh. Sau khi thăm khám tại bệnh viện tuyến huyện, chị được chỉ định chuyển tuyến đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Tại đây, sau các xét nghiệm, chị bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp dạng nhú.

"Hiện nay, tôi phải uống thuốc và tái khám thường xuyên 6 tháng một lần để theo dõi diễn tiến căn bệnh. Khoảng 1 tháng nữa tôi sẽ tái khám lại nên chưa biết căn bệnh thế nào, ngày ngày cứ lo sợ ngủ không yên giấc. Cảm giác vướng ở cổ vẫn còn, khó nuốt, hy vọng khi tái khám sẽ cho kết quả khả quan", chị Chi chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thành Lưu, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thạnh, gia đình chị Bích Chi thuộc hộ cận nghèo tại địa phương, 2 bé được hưởng chế độ khuyết tật đặc biệt nặng. Chồng chị Chi là lao động tự do, còn chị phải chăm sóc 2 bé nên không thể làm ra kinh tế. Chị Chi cũng đã được hỗ trợ làm bảo hiểm hộ nghèo.

Đặc thù địa phương còn khó khăn, nên không thể giúp được gì nhiều nên thông qua báo Dân trí, ông Lưu hy vọng quý bạn đọc quan tâm, tạo điều kiện để gia đình vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5297 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Bích Chi.

Địa chỉ: Thôn Trường Thạnh, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

ĐT: 0383993026.

Số tài khoản: 109876493905 - Ngân hàng Vietinbank - Nguyễn Thị Bích Chi.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5297)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269