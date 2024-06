Gần 4 năm qua, em Bùi Viết Vỹ (28 tuổi), trú thôn An Thiện (xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) liên tục phải ngủ ngồi do căn bệnh suy thận, biến chứng suy tim, gan to. Từ một cậu thanh niên khỏe mạnh, Vỹ trở nên ốm yếu, gầy gò, phải chạy thận mỗi tuần 3 lần để duy trì sự sống.

Kê cao gối cho con dễ thở, ông Bùi Mùi rưng rưng nước mắt cầm lấy bàn tay gầy gò, nổi cục do chạy thận của cậu con trai đáng thương.

Đau đớn nhìn con trai ngủ ngồi, cha muốn hiến thận nhưng không có tiền (Video: Ngô Linh).

Gần 4 năm qua, Vỹ bị suy thận biến chứng suy tim, gan to nên phải liên tục ngủ ngồi (Ảnh: Ngô Linh).

Ông Mùi cho hay, bệnh của Vỹ phải ghép thận mới có hy vọng. Sau khi làm các xét nghiệm, thận của ông phù hợp. Ông dự định "chia" thận để cứu con nhưng chi phí một ca phẫu thuật ghép thận hơn 600 triệu đồng. Số tiền quá lớn với gia đình, bởi căn nhà đang ở cũng đã cầm cố vay nợ ngân hàng để chữa bệnh cho Vỹ.

"Con hiện nay quá yếu do nhiều bệnh nền kèm theo, cần ghép thận càng sớm càng tốt. Tôi già rồi, chết cũng không có gì hối tiếc. Chỉ mong con được sống, nó còn quá trẻ", ông Mùi đau đớn nói.

Theo ông Mùi, vợ chồng ông có 3 con, 2 gái 1 trai, Vỹ là con trai út. Một cô con gái đã có gia đình riêng, cuộc sống không mấy dư dả. Cô con gái khác thì "lỡ một lần đò", cháu ngoại hiện nay do vợ chồng ông Mùi chăm sóc để mẹ đi làm ăn xa.

Ông Bùi Mùi nguyện hiến thận cho con nhưng kinh phí quá lớn (Ảnh: Ngô Linh).

Vỹ trước đây là công nhân xây dựng, tiền kiếm được vừa đủ chi tiêu. Năm 2020, khi tiêm vaccine phòng bệnh, Vỹ đột nhiên ngất xỉu. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện em mắc suy thận giai đoạn cuối.

"Em cũng không hiểu sao mình mắc bệnh, nó đến quá đột ngột. Chạy thận liên tục khiến cơ thể em gần như kiệt sức, nhưng nhìn cha mẹ đang già yếu, ngày ngày động viên em cố gắng, em nghĩ mình không thể bỏ cuộc. Cầu xin mọi người giúp đỡ để em có cơ hội được sống, phụng dưỡng cha mẹ tuổi xế chiều", Vỹ nói.

Ông Mùi cho biết, trong gần 4 năm chạy chữa cho Vỹ đã tiêu tốn hết số tiền tiết kiệm của gia đình. Căn nhà đang ở cũng đã được vợ chồng ông cầm cố ngân hàng, vay nợ hơn 400 triệu đồng đóng viện phí, thuốc men.

Khi biết Vỹ có thể sống nếu được ghép thận, đôi vợ chồng viết đơn tự nguyện hiến thận cho con, rồi vay mượn tiền, làm các xét nghiệm kiểm tra. May mắn, thận ông Mùi tương thích với con trai.

Cơ thể Vỹ gầy gò, tay nổi từng cục u do chạy thận kéo dài (Ảnh: Ngô Linh).

"Tôi làm nông, vợ thì xin làm hộ lý trong bệnh viện để theo chân con chạy thận. Tưởng vỡ òa hạnh phúc bởi có thể tặng thận, hồi sinh sự sống cho con trai. Nhưng số tiền ghép thận quá lớn, vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở ở đâu nữa", ông Mùi mắt đỏ hoe nói.

Ông Trần Văn Dự - Chủ tịch xã Tam An, cho biết, gia đình ông Bùi Mùi lâm cảnh bế tắc, khó khăn khi cháu Bùi Viết Vỹ lâm bệnh nặng.

"Nhận thông tin cháu Vỹ phải ghép thận mới có cơ hội sống, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, tuy nhiên, ở vùng quê này, sự giúp đỡ cũng chỉ được một phần. Thông qua báo Dân trí, kính mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện để cháu Mùi có kinh phí ghép thận, duy trì sự sống", đại diện lãnh đạo địa phương bày tỏ.