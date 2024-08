Nghiệt ngã con gái duy nhất trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo

Em Phạm Bảo Khuyên (thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là con gái duy nhất của vợ chồng ông Phạm Văn Chín (61 tuổi) và bà Phạm Thị Hòa (55 tuổi).

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Khuyên lại mắc căn bệnh u nang buồng trứng ác tính. Dù buồng trứng bên trái đã bị cắt bỏ nhưng hiện giờ căn bệnh lại di căn sang buồng trứng bên phải.

Trong quán cắt tóc nhỏ cũ kỹ, ông Phạm Văn Chín đang loay hoay dọn dẹp lại đồ nghề, khó nhọc lê từng bước và phải dựa vào chiếc nạng.

"Tôi bị thoái hóa khớp háng nhưng do không có tiền điều trị, kéo dài nhiều năm giờ nó đã vôi hóa không thể phẫu thuật nữa. Đi lại rất khó khăn, đứng quá lâu sẽ đau nhức, nên chỉ biết quanh quẩn trong nhà với quán cắt tóc nhỏ", ông Chín nói.

Nói là quán cắt tóc, nhưng mỗi ngày cũng chỉ 1-2 khách là hàng xóm đến ủng hộ, có ngày còn chẳng có ai. Theo ông Chín, 3 năm trở lại đây, cả gia đình lần lượt đau ốm liên miên, kinh tế lâm vào cảnh túng quẫn. Đau đớn nhất là cô con gái duy nhất của vợ chồng ông lâm bệnh hiểm nghèo khi mới 17 tuổi.

Hơn 1 năm trước, Khuyên thường xuất hiện những cơn đau co thắt ở bụng. Uống thuốc suốt thời gian dài nhưng không đỡ, thấy bụng ngày càng to, gia đình mới đưa Khuyên đi khám. Tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, sau các xét nghiệm, giải phẫu bệnh, các bác sĩ kết luận em mắc u nang buồng trứng ác tính.

Nhận thấy khối u ở buồng trứng trái phát triển lớn, Khuyên được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ. Số tiền điều trị hơn 30 triệu đồng, vợ chồng ông Chín phải vay mượn khắp nơi may ra mới đủ.

Tuy nhiên, số tiền vay mượn còn chưa trả xong, căn bệnh của Khuyên đã di căn sang buồng trứng bên phải. U nang ở buồng trứng phải của Khuyên đang ở giai đoạn 1, cần theo dõi thường xuyên để điều trị.

"Các bác sĩ cho biết, khối u ác tính không thể tự tiêu khi uống thuốc, phải đợi theo dõi, có thể phải cắt bỏ cả buồng trứng bên phải. Cũng không nắm chắc căn bệnh sẽ còn di căn ở bộ phận nào. Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái, sao ông trời nỡ hành hạ con bé thế này", bà Phạm Thị Hòa bật khóc.

Bà Hòa làm nghề mua ve chai, nhưng dạo gần đây sức khỏe giảm sút, nhiều bệnh nền nên không thể đi xa, mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn, cũng chỉ đủ tiền chợ búa.

Ngồi thất thần bên cha mẹ, em Phạm Bảo Khuyên buồn bã, nói: "Nhiều người bảo em tương lai sẽ không có con, khó lập gia đình, lúc đầu em cũng buồn và suy sụp lắm. Nhưng sau này em nghĩ lại, còn sống là may mắn rồi, em chỉ mong được chữa khỏi bệnh để cố gắng học tập, phụng dưỡng cha mẹ".

Ông Đỗ Thế Chỉnh - Trưởng thôn Thạnh Trung cho biết, gia đình ông Phạm Văn Chín thuộc diện khó khăn, đối tượng chính sách, địa phương cũng rất quan tâm đến hoàn cảnh ông như: xây dựng căn nhà tình nghĩa, hàng năm đều có quà tặng mỗi dịp lễ, Tết.

Về trường hợp bệnh tình của cháu Bảo Khuyên, làng xóm cũng có quyên góp giúp đỡ nhưng ở đây còn nhiều khó khăn nên không giúp được nhiều. Thông qua báo Dân trí, kính mong bạn đọc báo tạo điều kiện để cháu tiếp tục chữa bệnh, gia đình vượt qua khốn cảnh.

